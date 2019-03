Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 15 marzo

Il punto su tutte le news di calciomercato della giornata appena andata agli archivi. Tra indiscrezioni, trattative e retroscena ecco le notizie più importanti.

Tuttosport spiega la lotta a due fra Juventus e Real Madrid per arrivare a Kylian Mbappé, attaccante francese del Paris Saint-Germain. La valutazione è molto alta, perché pagato 180 milioni di euro nell'estate 2017, ma la compagine bianconera è disposta ad aspettare anche il 2020 per acquistarlo. Nel mirino di Fabio Paratici resta poi il centrocampista dell'Olympique Lione Tanguy Ndombelé, visionato più volte negli ultimi mesi e con un costo di almeno 60 milioni di euro.

Il direttore generale dell'Inter Giuseppe Marotta ha parlato ai microfoni di TMW del futuro di Spalletti e del caso Icardi: "L'allenatore non c'entra niente, le difficoltà nascono oggettivamente e indipendentemente dal nome dell'allenatore. Spalletti sta conducendo la squadra nel migliore dei modi, con lui dobbiamo arrivare a questo traguardo importante. Icardi? Novità non ce ne sono. Sappiamo tutto di questo caso, non devo aggiungere altro e io resto ottimista perché penso che il buonsenso possa prevalere e di conseguenza si possa arrivare ad essere soddisfatti, più avanti".

David Ospina potrà giocare contro l'Arsenal, nonostante il portiere colombiano sia in prestito al Napoli proprio dai gunners. Come confermano i media inglesi non ci sono clausole che vietano al club azzurro di schierare Ospina contro il club che ne detiene ancora il cartellino, in vista dei quarti di Europa League. Stando a quanto riporta Football.london, il Napoli vuole acquistare a titolo definitivo il portiere a prescindere dalle presenze (a 30 scatterebbe il riscatto obbligatorio) ma vorrebbe rinegoziare al ribasso la clausola da quattro milioni di sterline (più 4 milioni e 600mila euro) concordata con l'Arsenal per il riscatto.

Due rinnovi in programma per la Lazio. Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, infatti, il club biancoceleste sarebbe al lavoro per prolungare i contratti di Lucas Leiva e Danilo Cataldi, entrambi in scadenza a giugno 2020.

Operazione in uscita in dirittura d’arrivo per il Bologna, che nelle prossime ore dovrebbe chiudere la cessione del difensore Giancarlo Gonzalez in MLS: a chiedere il costaricano - sottolinea il Corriere di Bologna - sono i Los Angeles Galaxy di Zlatan Ibrahimovic, con i primi contatti che risalgono a un mese fa. Nelle ultime ore la squadra californiana ha intensificato i contatti proponendo al 31enne un contratto triennale: Gonzalez dovrebbe essere annunciato dai Galaxy dopo le prossime amichevoli dei Ticos contro Giamaica e Guatemala e resterà al di là dell’Oceano dopo la sosta. In casa rossoblù scalerà un posto nelle gerarchie Paz.

IL SIVIGLIA ESONERA MACHIN E RIPORTA (QUASI) A CASA MONCHI. BOMBA DEL SUN: POSSIBLE BLOCCO DEL MERCATO PER IL CITY. BARCELLONA SEMPRE PIÙ PAZZO DI JOVIC. TOTTENHAM SU SOLER PER IL DOPO-ERIKSEN

Il ko in Europa League, che lascia il Siviglia senza possibilità di vincere trofei in questa stagione, costa carissimo al tecnico Pablo Machín, allontanato oggi dalla guida della formazione andalusa. Al posto del tecnico scelto Joaquin Caparros, che fino ad oggi era il direttore sportivo e che guiderà la squadra fino a giugno, come era accaduto anche l'anno scorso dopo l'addio di Montella. Decisivi i risultati deludenti dell'ultimo periodo, col Siviglia sesto in classifica in questo momento in Liga. Secondo Radio Marca, intanto, il club andaluso avrebbe già preso contatti con Monchi per un suo eventuale ritorno al Sanchez-Pizjuan e la prima risposta 'sarebbe stata più positiva di quanto ci si aspettasse'. I prossimi giorni saranno fondamentali e decisivi in tal senso, con l'Arsenal che resta comunque in forte pressing sull'ex uomo mercato della Roma.

The Sun lancia la bomba. Entro pochi giorni il Manchester City sarà punito dalla UEFA con uno stop per due sessioni di mercato. Alle spalle di questa decisione c'è la 'solita' violazione delle norme che regolano il trasferimento dei minori, come già successo a Barcellona e Chelsea, solo per citare i casi più famosi. "Sin City", il gioco di parole proposto dal tabloid in prima pagina.

Sugli spalti di San Siro per seguire Inter-Eintracht - racconta Mundo Deportivo era presente anche il comparto mercato del Barcellona al gran completo. Gli occhi di Segura, Abidal e Planes, si legge, erano puntati sul bomber dei tedeschi Luka Jovic, autore fra l'altro del gol che ha deciso la doppia sfida. Del viaggio della dirigenza blaugrana ne parla anche Sport che sottolinea come i dirigenti siano rimasti impressionati dalla sua facilità nel vedere e trovare la porta.

Il Manchester United blinda James Garner. Il centrocampista classe 2001 ha firmato un nuovo accordo fino al 30 giugno 2022, con opzione di rinnovo per un altro anno. Talento inglese, Garner ha già esordito in Premier League lo scorso 27 febbraio nella vittoria contro il Crystal Palace.

Come riporta Mercato365, l'Arsenal avrebbe sondato il terreno intorno a Christopher Nkunku, giovane centrocampista del Paris Saint-Germain esploso in questa stagione. Per lui 23 presenze e quattro reti con la squadra della capitale francese.

Il Tottenham pensa già al sostituto di Christian Eriksen. Come riporta il Daily Mail, infatti, qualora i blancos dovessero vendere il loro centrocampista offensivo al Real Madrid la prossima estate, sarebbero già pronti a puntare su Carlos Soler del Valencia. Le alternative sono Aleksandar Mitrovic del Fulham, Jack Grealish dell'Aston Villa e Jarrod Bowen del Hull City.