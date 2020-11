Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 16 novembre

Il punto su tutte le news di calciomercato della giornata appena andata agli archivi. Tra indiscrezioni, trattative e retroscena ecco le notizie più importanti.

INTER, PER MUSSO SERVONO 30 MILIONI. MILIK IDEA PER L'ATTACCO MA C'E' ANCHE LA ROMA. MILAN, SI LAVORA AL RINNOVO DI QUATTRO SENATORI. ROMA, CONTINUA LA CACCIA AL NUOVO DIRETTORE SPORTIVO. NAPOLI, CONTATTO COL CHELSEA PER Emerson Palmieri

INTER

In casa Inter si pensa anche al dopo Handanovic. Come si legge sulle pagine di Tuttosport, sono tre i nomi sul taccuino dei nerazzurri. Il primo nome è quello di Juan Musso dell'Udinese: "l’Inter lo aveva valutato bene e messo nel mirino, ma il club friulano aveva sparato alto per la sua cessione, più di 30 milioni, prezzo che aveva frenato qualunque discorso, soprattutto quando poi è esplosa la pandemia che ha complicato i piani economici di ogni club. Gli altri due profili sono quelli di Alex Meret e Alessio Cragno. Il Napoli valuta Meret, classe '97 e oggi secondo di Ospina, tra i 40 e i 50 milioni di euro. Cragno, invece, non ne costerebbe meno di 25. Ma attenzione anche ad un nome tra l'altro già nell'alveo nerazzurro: in prestito al Real Oviedo c'è anche Gabriel Brazao, brasiliano e attualmente gestito da Julio Cesar. Per lui quest'anno due partite giocate e cinque gol subiti.

Arek Milik ed una sistemazione da trovare il prima possibile, per evitare di perdere il treno europei con la nazionale polacca. Lo scrive l'edizione odierna di Tuttosport, che sul futuro dell'attaccante racconta di nuovi movimenti da parte del suo agente: il suo agente Pantak ha ricominciato a contattare gli intermediari che gli fanno da tramite per sentire le proposte dei club italiani che erano interessati a lui. La Fiorentina, la Roma, ma soprattutto l’Inter, a cui manca un vice Lukaku.

MILAN

Pochi passi avanti nella trattativa per il rinnovo di Hakan Çalhanoglu con il Milan. Da settimane il club rossonero è un contatto con l'agente del giocatore per trovare una soluzione, ma fino ad oggi non ci sono stati avvicinamenti. Per rinnovare il numero 10 del Milan chiede almeno 6 milioni a stagione, più del doppio rispetto a quanto percepisce adesso: una cifra che il Milan non intende raggiungere.

Se non dovesse arriva il rinnovo di Çalhanoglu, il Milan non vuole farsi trovare impreparato, per questo motivo sono stati riallacciati i rapporti con l’agente di Dominik Szoboszlai, talento del Salisburgo che sta convincendo sempre di più.

Non solo Donnarumma e Calhanoglu, il Milan lavora anche al rinnovo del capitano Alessio Romagnoli. Mino Raiola pretende che il giocatore venga trattato da top-player. Non basterà proporre al capitano lo stesso ingaggio da 3,5 milioni di euro netti a stagione. Il potente agente ne chiede almeno cinque, cifra che oggi il Milan non sembra disposto a concedere, forse nemmeno con la qualificazione alla prossima Champions League. Serve una proposta convincente per il giocatore, che in passato è stato cercato da club come il Chelsea, in grado di garantirli contratti sicuramente più ricchi. Ma come per Donnarumma, Romagnoli mette la sua permanenza a Milano al primo posto. E questo è un punto a favore di Maldini.

Il Milan vuole iniziare a breve a discutere i rinnovi di quei giocatori in scadenza nel 2022. Tra questi c'è anche Simon Kjaer: a gennaio il club rossonero potrebbe proporre al danese il prolungamento di un altro anno alla stesse cifre dell'attuale contratto (1,2 milioni di euro a stagione).

In casa Milan si pensa anche al futuro di Frank Kessie. Per il rinnovo del contratto del centrocampista il club rossonero deve alzare la posta, non superando pero i 4 milioni di ingaggio. Basteranno? Come scrive il quotidiano gli attuali 2,2 milioni che percepisce l'ex Atalanta non sono una cifra adeguata per il valore del giocatore, che da diverse stagioni sta reggendo un reparto intero.

In questo momento in casa Milan si parla tanto dei rinnovi di Gigio Donnarumma e Hakan Calhanoglu, ma c'è anche un altro rossonero in scadenza in prossimo 30 giugno, cioè Mateo Musacchio: mentre i colloqui con gli altri due sono già iniziati da tempo per l’argentino non sembra esserci pronta una proposta per restare ancora in rossonero.

ROMA

La Roma non ha ancora deciso il nome del suo prossimo direttore sportivo. I Friedkin sono infatti sempre alla ricerca del profilo giusto a cui affidare il loro progetto tecnico. È saltata la candidatura di Luis Campos, perché il nuovo ds capitolino - a detta della nuova proprietà - deve vivere la quotidianità della squadra e non lavorare a distanza.

Si analizzano con particolare attenzione, adesso, le soluzioni Markus Krosche, ds quarantenne del RB Lipsia, e Frank Arnesen, danese di 64 anni che attualmente lavora come dt al Feyenoord.

Stephan El Shaarawy continua ad essere un obiettivo della Roma per il mercato di gennaio. Il Faraone era stato vicino al ritorno in giallorosso a ottobre, ma non c'era stato il tempo di mettere a posto tutti i dettagli dell’affare con lo Shanghai. La Roma studia la possibilità, che potrebbe avere senso in prestito con diritto di riscatto. El Shaarawy da parte sua potrebbe rinunciare a molti dei soldi che guadagna a Shanghai, con l’obiettivo di farsi trovare pronto per l’Europeo.

Nome nuovo per la difesa della Roma. IL club giallorosso sta seguendo con attenzione Tomasz Kedziora, difensore polacco classe '94 in forza alla Dinamo Kiev.

Samuel Umtiti, dopo aver rifiutato di lasciare il Barcellona in estate, ora è destinato a lasciare il club a gennaio. Il difensore ha capito che con Koeman difficilmente troverà spazio e dunque è pronto a cambiare aria. Il Lione è sempre interessato a un suo ritorno, ma anche la Roma sarebbe alla finestra per il campione del Mondo nel 2018. Il Barça, sarebbe anche pronto a partecipare al pagamento dell'ingaggio pur di lasciarlo partire.

La Roma pensa anche al mercato in uscita. Il club giallorosso, che osserva con preoccupazione il conto economico, spera che Bruno Peres, in scadenza a giugni, trovi una squadra durante il mercato di gennaio. Stesso discorso anche per Juan Jesus, anche lui in scadenza, e per Fazio, che però è legato alla Roma fino al 2022 grazie a una clausola sulle presenze della scorsa stagione che ha fatto scattare il prolungamento.

La Roma continua a lavorare in vista di gennaio per rinforzare il settore offensivo viste le poche alternative a disposizione. Il nome che i giallorossi seguono ormai da tempo e che è già cerchiato in rosso per l'inverno, è quello di Steven Berghuis, di proprietà del Feyenoord.

NAPOLI

"Un’idea accarezza l’allenatore Rino Gattuso e il direttore sportivo Cristiano Giuntoli: garantirsi un terzino sinistro forte e capace di fare la differenza". Secondo l'edizione odierna di Repubblica ci sarebbe quella dell'esterno mancino tra le priorità del Napoli in vista del calciomercato, con un nome che sembra essere in cima alla lista: quello di Emerson Palmieri, laterale in uscita dal Chelsea. Qualche contatto indiretto tra il Napoli e il Chelsea c’è stato: gli inglesi hanno aperto alla possibilità di un trasferimento a titolo gratuito fino al termine della stagione" scrive il quotidiano sull'affare.

SPEZIA

Spezia al lavoro sui rinnovi di contratto di Emmanuel Gyasi e Matteo Ricci. Previsti contatti in settimana per arrivare alla fumata bianca. Filtra ottimismo tra gli entourage dei calciatori. In settimana verranno gettate le basi per i rinnovi, poi la prossima potrebbe essere quella decisiva. Lo Spezia si muove per blindare Ricci e Gyasi...

REAL MADRID, IL RINNOVO DI SERGIO RAMOS SEMPRE PIU' IN BILICO. SIVIGLIA, MONCHI VUOLE BAMBA DEL LILLE

LIGA

Il futuro di Sergio Ramos sembra sempre più avvolto da una densa nebbia, ma quella di oggi potrebbe essere una giornata cruciale. In giornata, infatti, il presidente Florentino Perez rilascerà un'intervista a El Larguero, dove presumibilmente tratterà anche l'argomento del rinnovo del capitano.

Un rinnovo che sembra essere tutt'altro per scontato: il Real Madrid non è disposto a offrire più di un anno di contratto, aggrappandosi a quella regola non scritta che non permette accordi superiori per gli over-30. L'unica eccezione fu fatta per Cristiano Ronaldo, che firmò un triennale a 31 anni. La "regola" potrebbe essere elusa inserendo un'opzione per una seconda stagione, ovviamente soggetta a determinate condizioni (numero di presenze, rendimento complessivo, trofei conquistati), mentre Ramos crede di meritarsi almeno un biennale. Il desiderio del capitano è quello di restare, anche se il Paris Saint-Germain preme e gli avrebbe offerto un triennale a 20 milioni annui.

È stato tra i protagonisti della grande vittoria ottenuta dal Lille a Milano nella terza giornata di Europa League. Jonathan Bamba sta impressionando tutti con un rendimento assolutamente straordinario: quattro gol e quattro assist in 10 partite di Ligue 1 hanno attirato le attenzioni di alcuni grandi club europei, su tutti il Siviglia di Monchi, che aveva già puntato l'esterno in passato.