Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 17 marzo

Il punto su tutte le news di calciomercato della giornata appena andata agli archivi. Tra indiscrezioni, trattative e retroscena ecco le notizie più importanti.

Juan Musso è il grande obiettivo per la porta dell'Inter. L'argentino però costa 30 milioni di euro e bisognerà capire quale sarà il futuro di Ionut Radu che, probabilmente, tornerà dal Parma per giocarsi le proprie carte. Intanto Conte ha chiesto e ottenuto il rinnovo fino al 2022 di Samir Handanovic che, quindi, dovrebbe essere il titolare.

Il Napoli punta Kostas Tsimikas, terzino sinistro di proprietà dell'Olympiakos. Gli azzurri vorrebbero acquistarlo per 15 milioni di euro, mentre i biancorossi ne chiedono 20. Per l'attacco c'è l'idea Luka Jovic che, dovesse rimanere Zinedine Zidane, andrà via dal Real Madrid. Da capire la formula, visto che è stato pagato 70 milioni di euro.

La Roma punta il mediano dell'Ajax, Ryan Gravenberch. Il centrocampista compirà 18 anni fra qualche mese ed è già valutato circa 10 milioni di euro dal club di Amsterdam.

Baptiste Santamaria, centrocampista di proprietà dell'Angers, è seguito da mezz'Europa. Il Kanté bianco ha molte richieste, con Fiorentina e Napoli che stanno puntando il giocatore.

In ribasso le quotazioni di Ralf Rangnick, direttore sportivo dell'universo Red Bull, per la panchina del Milan. Possibile invece una conferma per Stefano Pioli, anche se molto dipenderà dal finale di stagione. Molto probabile, invece, la separazione con Paolo Maldini dopo la guerra fredda con Ivan Gazidis e l'addio di Zvonimir Boban.

NEYMAR POTREBBE RISOLVERE CON IL PSG. AL BARCELLONA INTERESSA LUIZ FELIPE, VITORIA GUIMARAES SU HANCKO, IL LIVERPOOL HA GIÀ LA LISTA DEGLI EPURATI. LO UNITED ESERCITA L'OPZIONE PER IL PROLUNGAMENTO DI MATIC. CHELSEA SU ALEX TELLES

Sempre più incerto il futuro di Neymar. La stella del Paris Saint-Germain potrebbe cambiare aria nel mercato estivo. Il Barcellona avrebbe un piano per arrivare al brasiliano esortando il giocatore a risolvere il proprio contratto con i rossoblù francesi.

Il Barcellona ha puntato Luiz Felipe, difensore centrale della Lazio. L'agente del biancoceleste ha dichiarato come sia un onore l'interessamento da parte dei blaugrana.

David Hancko, difensore ceco di proprietà della Fiorentina e attualmente in prestito allo Sparta Praga, potrebbe essere solo di passaggio con la maglia viola. Perché il giocatore ha molte proposte per l'anno prossimo, ma quella più allettante attualmente è quello del Vitoria Guimaraes, club portoghese sesto in classifica nella Primeira Liga.

Jurgen Klopp è pronto a cambiare completamente faccia al Liverpool. Una rivoluzione che partirà dalla cessione dei giocatori ritenuti di troppo per il progetto del tecnico tedesco. Secondo Sky Sports UK, sono ben sei gli esuberi: Dejan Lovren, Divock Origi, Xherdan Shaqiri, Naby Keita, Loris Karius e Nathaniel Clyne.

Il Manchester United ha esercitato l'opzione per il rinnovo per un'ulteriore stagione di Nemanja Matic. Il centrocampista serbo, 31 anni, aveva il contratto a scadenza a fine giugno. I Red Devils pertanto si sono assicurati le sue prestazioni fino al 2021.

Il Chelsea avrebbe avviato i contatti con il Porto per portare a Londra il terzino Alex Telles. Per l'ex giocatore dell'Inter, ritenuto l'erede ideale del partente Marcos Alonso e cercato anche dalla Juventus, il club allenato da Frank Lampard sarebbe disposto a mettere sul piatto circa 40 milioni di euro, ovvero l'importo della clausola. Per questo motivo, i Dragoes vorrebbero accelerare le operazioni di rinnovo.