Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 17 ottobre

Il punto su tutte le news della giornata appena andata agli archivi. Tra indiscrezioni, trattative e retroscena ecco le notizie più importanti.

La Juventus sta pensando di blindare Federico Bernardeschi, arrivato due stagioni fa dalla Fiorentina e con un contratto in scadenza il 30 giugno del 2022. Le buone prestazioni nelle ultime settimane, soprattutto in Nazionale, possono valere un rinnovo contrattuale fino al 2024, due anni in più rispetto a ora, con un ritocco verso l'alto. Così l'idea della dirigenza è quello di proporre un accordo intorno ai 4 milioni di euro, più bonus. Una cifra che alzerebbe di un milione l'attuale contratto in vigore. Nell'ultima settimana di mercato stava per realizzarsi uno scambio con il Barcellona, poi stoppato dalla stessa Juventus per mantenerlo in organico.

È caccia al terzino per la Juventus. In ottica 2020, perché a gennaio, come dichiarato da Paratici, non bisogna attendersi nuovi innesti. Secondo quanto riferito da Tuttosport, sono diversi i nomi che i bianconeri stanno prendendo in considerazione. L'ultimo è Joel Veltman, laterale difensivo dell'Ajax in scadenza nel 2021, seguito dalla Juve, ma anche da Roma e Atalanta. Oltre all'oranje, però, sul taccuino vi sono altri profili analoghi: Thomas Meunier del PSG, Achraf Hakimi del Borussia Dortmund (in prestito dal Real Madrid), Youcef Atal del Nizza e Denzel Dumfries del PSV Eindhoven.

Qualche incomprensione in estate, ora un amore che sembra nuovamente sbocciata. Storia recente, di Paulo Dybala e della Juventus. Dopo la possibile cessione in estate, scrive Tuttosport, è già iniziata l'operazione rinnovo. Perché, complice la rete all'Inter, arrivata al culmine di una serie di prestazioni in crescendo, l'argentino si è ripreso i bianconeri, a tutto tondo. Primi contatti. Quelli tra Jorge Antun, agente della Joya, e Fabio Paratici, ds della Vecchia Signora. Nulla di urgente: il contratto attuale è in scadenza soltanto nel 2022, ma questi approcci serviranno a impostare la trattativa e anche a togliere qualche ruggine portata dalle tante voci estive. Nelle intenzioni delle parti, comunque l'accordo dovrebbe essere allungato fino al 2024. Complice, ovviamente, il ruolo da nuovo protagonista che Sarri pare aver assegnato al 10 della sua Juve.

Arturo Vidal torna d'attualità per il mercato dell'Inter. Secondo quanto riferito da Tuttosport, oltre a Olivier Giroud, i nerazzurri sarebbero pronti a puntare con decisione il centrocampista cileno del Barcellona, già seguito da tempo e oggi ovviamente sponsorizzato da Antonio Conte, che lo ha già allenato ai tempi della Juventus. L'alternativa, considerato che il Barça ha già da sistemare la questione Rakitic e potrebbe non volersi privare di Vidal, è Nemanja Matic, attualmente ai margini del Manchester United.

Fermento sul futuro di Gabriel Barbosa dell'Inter, al secolo come Gabigol. In prestito fino a dicembre al Flamengo, le offerte stanno arrivando, l'ultima sarebbe quella dello Schalke 04. L'unica ufficiale sulla scrivania di Giuseppe Marotta è però proprio quella della società rubionegra da 22 milioni di euro più bonus. L'Inter si è presa tempo per riflettere e aspettare eventuali rilanci. Lo spiega Gazzetta.it.

Aurelio De Laurentiis ci va giù pesantissimo su Dries Mertens e José Callejon, calciatori in scadenza di contratto che al momento non hanno raggiunto un accordo per il rinnovo. Interrogato sul tema a margine dell'intervista concessa ai media presenti a Palazzo San Giacomo, il numero uno del Napoli ha risposto così: "Non sono assolutamente disposto a fare uno sforzo importante. Se uno vuole fare le marchette in Cina per vivere due o tre anni di merda questo è un problema suo nel quale non posso entrare. Se considerano i soldi un fine andassero in Cina, io non posso considerare la Cina una concorrenza".

La corte internazionale di club del calibro di Real Madrid, Barcellona e Manchester City sta spingendo il Napoli ad accelerare le operazioni per il rinnovo di contratto di Fabian Ruiz. Sia chiaro lo spagnolo ha già un accordo fino al 2023 con il club di Aurelio De Laurentiis, ma certe sirene è meglio spegnere sul nascere, onde evitare pericoli imprevisti. A questo proposito, come scrive il Corriere dello Sport, il Napoli sta pianificando di iniziare a trattare il prolungamento a cavallo del nuovo anno, in concomitanza con la finestra di mercato di gennaio. Da capire se il Napoli riuscirà ad inserire quella clausola rescissoria da 120 milioni, utile ad allontanare ulteriormente le pretendenti.

Rade Krunic in uscita dal Milan a titolo temporaneo. Il centrocampista arrivato dall’Empoli potrebbe lasciare i rossoneri in prestito nella sessione di gennaio. Si fa largo l’ipotesi Genoa, primi contatti in corso. Krunic e il Milan, potrebbe già essere arrivata l’ora dei saluti.

BORUSSIA DORTMUND, GUERREIRO RINNOVA FINO AL 2023. MANCHESTER UNITED, OBIETTIVO KROSS A GENNAIO: APERTURA DEL REAL MADRID. ARSENAL, PRONTA UNA NUOVA OFFENSIVA PER ARRIVARE A LUCAS VAZQUEZ

Importante rinnovo in casa del Borussia Dortmund. Il club giallonero ha comunicato il prolungamento del contratto del terzino Raphael Guerreiro. Il giocatore portoghese si lega ai tedeschi fino al 2023.

Notizie dalla Germania in merito al futuro del centrocampista tedesco Toni Kroos. Il Manchester United, pronto all'ennesima rivoluzione nella prossima finestra di calciomercato, ha messo nel mirino il calciatore classe '90. Nessuna chiusura - scrive la 'Bild' - da parte del Real Madrid, che vuole però ampliare la trattativa e inserire anche il cartellino di Paul Pogba, già obiettivo di Zidane e Perez la scorsa estate.

L'Arsenal è pronta a presentare un'offerta al Real Madrid per Lucas Vazquez, già cercato dai Gunners nella scorsa estate. Secondo El Desmarque a gennaio la trattativa potrebbe decollare visto che con Zidane non trova grande spazio.