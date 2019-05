Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 2 maggio

Il punto su tutte le news di calciomercato della giornata appena andata agli archivi. Tra indiscrezioni, trattative e retroscena ecco le notizie più importanti.

Secondo quanto riportato dal Kicker Thomas Müller potrebbe lasciare il Bayern Monaco a fine stagione. L'attaccante, classe 1989, è in scadenza nel 2021 e sul giocatore c'è l'interesse dei club di Premier League, ma anche di Inter e Milan. In questa stagione per lui 41 presenze e 9 reti con i bavaresi, con cui ha giocato tutta la carriera.

Il Siviglia difficilmente riscatterà Andrè Silva, attaccante in prestito dal Milan con diritto di riscatto a 39 milioni. L’attaccante portoghese dopo un avvio di campionato eccezionale, si è perso e ha fatto molta fatica a essere decisivo in zona gol. Così dalla Spagna continuano, in modo insistente, le voci relative a una separazione a fine anno tra il Siviglia e l’attaccante gestito da Jorge Mendes. Andrè Silva potrebbe tornerà in rossonero e poi la società valuterà se tenerlo o cercare una nuova sistemazione.

Il futuro di Tiemoue Bakayoko è oramai scritto, racconta SportMediaset. Il Milan infatti avrebbe già deciso di non riscattare il suo cartellino dal Chelsea (riscatto fissato a 35 milioni) nonostante una evidente crescita sul campo nel corso della stagione. Oltre all'elevata cifra pattuita in estate il Milan non è convinto degli ultimi comportamenti del centrocampista (la polemica in coppia con Kessie post Lazio e il ritardo di ieri per l'allenamento), il quale aveva pure espresso i propri dubbi sulla permanenza dopo i fatti di razzismo delle ultime settimane. Per questo, secondo l'emittente, il suo futuro sarà sicuramente lontano dal Milan.

Inserimento del Paris Saint-Germain per Donny van de Beek. Secondo quanto riportato da Canal + i campioni di Francia hanno fatto pervenire all'Ajax un'offerta di 50 milioni di euro. Il giocatore, decisivo martedì nella semifinale d'andata contro il Tottenham, nelle scorse settimane è stato accostato all'Inter

La Juventus è sulle tracce di João Félix, talentuoso centrocampista offensivo del Benfica seguito anche dal Manchester United. Il portale Sportmediaset.it scrive che il club portoghese non sembra aver intenzione di trattare la cessione del classe 1999, che ha un contratto valido fino al 30 giugno 2023. La volontà delle aquile lusitane sarebbe quella di trattenere Felix per almeno un'altra stagione in Portogallo. Una cessione, dunque, sembra possibile solo a partire dal 2021.

Il Cagliari Calcio e mister Rolando Maran avanti insieme: il Club è lieto di annunciare il rinnovo contrattuale del tecnico sino al 30 giugno 2022.

La fase discendente era già iniziata nell'ultimo periodo dell'era Pioli, confermata in modo netto dopo l'arrivo di Vincenzo Montella. Vitor Hugo, dopo essere stato a lungo un titolare della Fiorentina, adesso è ai margini della squadra, con il tecnico che gli ha preferito prima Ceccherini e poi Milenkovic inserendo Laurini sulla destra.

Secondo quanto raccolto da Firenzeviola.it, il nuovo allenatore viola ha già deciso che il brasiliano non rientra nei piani per il futuro e dunque la società viola lo ha già messo sul mercato in attesa di proposte interessanti. Il giocatore ha diversi estimatori in Brasile, dove più club sarebbero pronti a riportarlo in patria senza però spendere i famosi 8 milioni spesi da Corvino per acquistarlo due anni fa. Altro problema per un trasferimento in tempi brevi è il suo attuale ingaggio che è uno dei più pesanti della rosa e che scadrà nel 2021.

Sassuolo a lavoro per la prossima stagione. L’ultima idea è il centrocampista classe 98 Giulio Maggiore dello Spezia, ieri grande protagonista a Palermo con una doppietta al Barbera. Primi contatti in corso.

Xavi Hernández ha annunciato il suo ritiro dal calcio giocato in un articolo scritto per Generation Amazing. L'ex centrocampista del Barcellona, 39 anni, ha anche dichiarato che continuerà la sua esperienza nel mondo del calcio come allenatore: "È stato un privilegio giocare fino a 39 anni. Questa è la mia ultima stagione da giocatore, ma non vedo l'ora di vedere cosa mi riserverà il futuro da allenatore. La mia filosofia cercherà di riflettere lo stile che ho appreso da Johan Cruyff e dalla Masia: mi piacerebbe vedere una squadra in grado di controllare la partita e praticare un calcio d'attacco".

Una clausola di rescissione per agevolarne la cessione, ma solo a partire da giugno 2020. Chi vorrà acquistare Neymar, secondo Mundo Deportivo, potrà farlo pagando 170 milioni di euro. Una notizia che spaventa i tifosi del Paris Saint-Germaina, ma che allo stesso tempo alimenta i sogni del Real Madrid, da tempo interessato al campione brasiliano.

Monchi vuole trattenere Gabriel Mercado. Il difensore argentino, in scadenza a giugno, è in Andalusia dal 2016 e potrebbe restarci ancora a lungo. Secondo i media locali, il ds del Siviglia sarebbe disposto ad offrire un contratto biennale al giocatore, con un'opzione per un terzo anno legata al numero di partite giocate.

Secondo quanto riportato dal Daily Star, il Chelsea è interessato all'acquisto di Thiago Mendes, talentuoso centrocampista del Lille. Ma i Blues non sono gli unici a cercare il brasiliano, classe 1992: anche l'Everton ci starebbe pensando per la prossima finestra di mercato. Sul club di Abramovic, però, c'è sempre il pericolo dell'embargo della FIFA sul mercato.