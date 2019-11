Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 2 novembre

Il punto su tutte le news di calciomercato della giornata appena andata agli archivi. Tra indiscrezioni, trattative e retroscena ecco le notizie più importanti.

Fonte: Ha collaborato Rosa Doro

Il Barcellona punta Lautaro Martinez e l'Inter prova a blindare il suo giocatore. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport il club nerazzurro vorrebbe rinnovare il contratto al Toro e togliere la clausola da 111 milioni di euro, valida solo per l'estero, presente nell'attuale accordo.

Lo stipendio - Attualmente l'argentino percepisce 1,5 milioni a stagione e la scadenza è fissata per il 2023, ma per blindarlo serve un sostanziale aumento, con la società che chiederà al giocatore di togliere la clausola, dandogli in cambio uno stipendio da top player.

Braccio di ferro in corso tra il Manchester United e Tahith Chong, giovane attaccante in scadenza nel 2020 con i Red Devils sul quale ha messo gli occhi la Juventus. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport il giocatore non ha intenzione di rinnovare e per questo è stato messo da parte da Ole Gunnar Solskjaer, che dopo averlo fatto esordire nella passata stagione non lo ha praticamente mai utilizzato quest'anno, proprio perché l'olandese non ha intenzione di rinnovare. Un osservatore della Juventus lo ha visionato nell'Under 23 e adesso i bianconeri sono pronti a convincerlo ad approdare in Italia a parametro zero.

"Ibra-Bologna, Saputo dice sì", titola stamattina il Corriere dello Sport al suo interno. Nel pezzo viene spiegato come l'idea di qualche settimana fa sia diventata oramai vera e propria trattativa, con l'arrivo di Saputo a Casteldebole che potrebbe alimentare l'operazione. I motivi che spingono il Bologna a credere al colpo sono molteplici: il nome di Ibra stuzzica il presidente Saputo, che in passato aveva portato Drogba a Montreal. Il presidente inoltre vorrebbe regalare il colpo a Sinisa Mihajlovic dopo la salvezza dello scorso anno. Quindi la dirigenza: anche Fenucci e Sabatini sono convinti della bonta di un'operazione che oltre a portare qualità in attacco permetterebbe di crescere dal punto di vista del marketing e del merchandising. Inoltre, una parte dell'ingaggio dello svedese potrebbe essere pagata da uno sponsor.

Il futuro di Emre Can, scrive il Corriere dello Sport, è sempre più lontano dalla Juventus. Il tedesco non vuol perdere la Nazionale in ottica Euro2020 e proprio per questo a gennaio potrebbe chiedere di essere ceduto. E l'incontro di giovedì del giocatore col suo agente Shahin Shayesteh è servito proprio per fare il punto sulla situazione, con PSG e United in pressing.

Nelle ultime settimane si è parlato tanto e spesso del possibile colpo di mercato in entrata per l'Inter in vista di gennaio. I nomi caldi sono sempre stati quelli di Arturo Vidal e Nemanja Matic, rispettivamente di Barcellona e Manchester United. Ma da Appiano, secondo il Corriere dello Sport, arriva un secco no all'eventuale arrivo dei due a gennaio.

Dopo un breve periodo d'adattamento, Chris Smalling (29) si è ben integrato in Serie A e nella Roma, confermandosi come uno dei migliori del ruolo fin qui. Per questo il club giallorosso s'è già messo al lavoro per il riscatto ed è pronto a proporre 15 milioni di euro al Manchester United. A riportarlo è il Guardian.

Joe Barone è il nuovo direttore generale della Fiorentina. Ad annunciarlo è stato il patron viola Rocco Commisso in conferenza stampa, con il presidente che ha dato ufficialmente la nuova carica al suo braccio destro, spiegando come lo stesso Barone sia anche membro del Consiglio di Amministrazione della società gigliata.

E' oltre un anno ormai che si susseguono le voci che vedrebbero il Barcellona interessato a Milan Skriniar (24). Dalla Catalogna, però, smentiscono i rumors a causa del prezzo che ne fa l'Inter: 70 milioni di euro. Proprio per questo - si legge su Mundo Deportivo - il club blaugrana ha scartato questo dossier: il difensore verrà cercato altrove.

Sulla scia delle dichiarazioni di ieri del direttore sportivo Cristiano Giuntoli, Sky Sport fa il punto sul futuro di Arek Milik con la maglia del Napoli e spiega come l'attaccante polacco sia oramai prossimo alla firma sul rinnovo. Presto, racconta l'emittente, Milik metterà nero su bianco il nuovo accordo che avrà una durata quinquennale.

Dopo il caso Xhaka, il capitano ancora fuori dai progetti dell'Arsenal, Unai Emery rischia di perdere tutto lo spogliatoio dei Gunners. Stando a quanto riferito da Metro, l'allenatore non viene visto più di buon occhio da diversi giocatori, viene addirittura deriso, per cui non è da escludere che la sua avventura nel nord di Londra sia vicina a giungere ai titoli di coda.

Il Wolverhampton ha perso il difensore Willy Boly per infortunio e nel mercato di gennaio probabilmente attingerà da altri club per coprire il buco. L'ultimo obiettivo - si legge sul Daily Mail - è Gabriel Magalhaes (21) del Lille, una delle rivelazioni di questo inizio di stagione, per il quale verrà fatto ben presto un tentativo.

In casa Manchester United è chiaro che la priorità sul mercato, per la prossima sessione di gennaio, è quella del centravanti. Stando a quanto riferito dal Daily Express sta cominciando a prender corpo l'ipotesi di un ritorno di Zlatan Ibrahimovic (38), che tra due mesi terminerà la sua esperienza in MLS. Sull'asso svedese ci sono voci che riguardano anche le italiane: Napoli, Milan e Bologna.

Era stato proposto al Parma appena qualche giorno fa, ma la sua carriera potrebbe proseguire in Francia. Hatem Ben Arfa è l'ex enfant prodige del calcio d'Oltralpe, ora un free agent, libero di sposare qualsiasi progetto che gli sarà proposto. Secondo RMC Sport l'ultimo club ad interessarsi all'ex PSG è il Nantes, che sarebbe pronto a fare un'offerta al suo entourage.

Sulle tracce di N'Golo Kanté (28) non c'è soltanto il Real Madrid. Stando a quanto riferito dal Racing Post, infatti, anche il Liverpool avrebbe puntato il centrocampista francese, considerato il pezzo mancante del puzzle quasi perfetto che la proprietà Red ha costruito per Jurgen Klopp. Il Chelsea, però, non sembra essere intenzionato a vendere per ora.

Il futuro di Edinson Cavani (32) al PSG è in bilico. Stando a quanto ribadito da L'Equipe nella sua edizione odierna, l'ex Napoli non è più felice all'ombra della Tour Eiffel. Il motivo? Il poco spazio concessogli da Tuchel dal momento del suo ritorno dall'infortunio (inizio mese). Da ottobre è disponibile, ma mai titolare a causa dell'ottimo periodo di forma di Mauro Icardi. Il contratto dell'uruguaiano scadrà a fine stagione e a questo punto è possibile che la sua avventura francese finisca proprio il prossimo 30 giugno.

Il Real Madrid interverrà sul mercato in entrata nella sessione di gennaio, almeno questi sono gli spifferi che arrivano dalla Spagna. Ma i Blancos, racconta Marca, faranno anche alcuni movimenti in uscita. Fra i sicuri partenti, si legge, ci sono Brahim Diaz e Mariano Diaz: entrambi avevano offerte in estate ma hanno scelto di restare a Madrid, ma dopo una prima parte di stagione con zero sooddisfazioni personali a gennaio tutto sarà diverso. Ed entrambi partiranno dal Real in prestito.