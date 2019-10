Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 2 ottobre

Il punto su tutte le news della giornata appena andata agli archivi. Tra indiscrezioni, trattative e retroscena ecco le notizie più importanti.

In casa Milan, in attesa della sfida contro il Genoa, si continua a parlare dei possibili sostituti di Marco Giampaolo sulla panchina. Come riporta Tuttosport dopo che Andriy Schevchenko si è tirato fuori dalla corsa nella giornata di ieri, spiegando di voler continuare a guidare l’Ucraina verso l’Europeo, restano tre i papabili per la panchina rossonera: Rudi Garcia al momento appare il nome più caldo, con Luciano Spalletti che si è un po' defilato. Dall’Inghilterra è stato rilanciata l’ipotesi Arsene Wenger, che con Gazidis ha lavorato a lungo all’Arsenal, ma il tecnico francese ha costi molto alti.

Jack Bonaventura è tornato in campo contro il Torino dopo quasi un anno d'assenza. Il contratto del centrocampista del Milan è in scadenza nel giugno del 2020 ma la volontà di entrambe le parti è quella di andare avanti insieme. Il club rossonero non vuole perderlo a parametro zero e il giocatore non ha intenzione di andarsene in questo modo. Un incontro tra i dirigenti milanisti e il suo agente Mino Raiola c'è già stato, ma servirà tempo prima di arrivare all'intesa che dovrebbe portare alla fumata bianca. A riportarlo è Sport Mediaset.

Partita da dentro o fuori, quella di sabato, per Eusebio Di Francesco. La Sampdoria è chiamata a svoltare. Altrimenti il cambio in panchina diventerebbe inevitabile. E Stefano Pioli balza in pole per la panchina blucerchiata. Era già un’idea in estate, poi la scelta è ricaduta su Di Francesco. Ma la partita di sabato è determinante.

Sulle pagine de Il Corriere dello Sport-Stadio si parla questa mattina di Gaetano Castrovilli e della questione relativa al suo rinnovo di contratto. Come spiega il quotidiano, Commisso ha dato a Pradè un input indiscutibile: blindare il talento numero 8. Le trattative stanno procedendo serrate ma l’appuntamento più importante è fissato per la prossima sosta della Nazionale, dopo l’Udinese e prima del Brescia. Sul tavolo c’è un’offerta importante che porterebbe il contratto di Castrovilli alla durata massima di cinque anni. Partenza economica da 500mila euro a salire fino al milione, già bonus legati ai gol, alla Nazionale e ai successi del club: c’è grande ottimismo.

La posizione di Aurelio Andreazzoli sulla panchina del Genoa resta sempre precaria e un nuovo passo falso contro il Milan – dell’altro pericolante Marco Giampaolo – e i nomi per la sua successione si susseguono quasi senza tregua. Dopo l’idea Gennaro Gattuso, che però ha declinato, e i nomi di Davide Nicola e Stefano Pioli, che restano i più gettonati, secondo il Corriere dello Sport ci sarebbero altri due candidati alla guida dei liguri. Uno dei nomi è quello di Francesco Guidolin, tecnico navigato con una lunghissima carriera alle spalle e fermo ormai da qualche anno per propria volontà più che per mancanza di offerte. Per lui si tratterebbe di un ritorno anche se nella prima occasione – correva l’anno 2005 – non sedette mai sulla panchina del club in gare ufficiale visto che il club venne retrocesso in Serie C dopo lo scandalo che coinvolse il club ligure in merito alla sfida contro il Venezia in Serie B. L’altro nome porta a un calciatore che ha vestito la maglia rossoblù in anni recenti prima di vincere con Inter e Paris Saint-Germain: si tratta di Thiago Motta che ha intrapreso la carriera da allenatore dopo aver smesso col calcio giocato. Per lui sarebbe la prima panchina in assoluto in carriera.

Dopo l'ufficialità del rinnovo di Felipe Caicedo, la Lazio è pronta a prolungare il rapporto con un altro dei talenti della formazione di Simone Inzaghi. Si tratta di Joaquin Correa, trequartista argentino con il quale, secondo quanto riportato dai colleghi di SkySport, il club capitolino avrebbe trovato nelle scorse ore per la firma di un nuovo contratto fino al 2024 con un ingaggio di 2 milioni di euro a stagione più bonus.

Secondo le informazioni riportate dal Daily Star, il Manchester United sarebbe pronto a spendere oltre 100 milioni di euro nella prossima finestra di mercato per acquistare solo due giocatori: si tratta del centrocampista del Newcastle, Sean Longstaff, e l'attaccante del Lione, Moussa Dembele.

Licenziato ieri dal Nizza dopo il furto dell'orologio di Kasper Dolberg, il giovane Lamine Diaby-Fadiga è stato subito ingaggiato dal Paris FC, ambiziosa squadra di Ligue 2 che ha già tesserato qualche settimana fa Jeremy Menez. Ha firmato un contratto fino a giugno 2023.

Il Villarreal ha annunciato l'accordo con Pau Torres. Il difensore centrale rimarrà fino al 30 giugno del 2022, prolungando di due stagioni il precedente accordo con i valenciani.