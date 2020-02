vedi letture

Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 20 febbraio

Il punto su tutte le news di calciomercato della giornata appena andata agli archivi. Tra indiscrezioni, trattative e retroscena ecco le notizie più importanti.

Interessante intervista a AFP.com di Massimiliano Allegri, che ha parlato del suo futuro: "A settembre devo tornare. Altrimenti mi abituerò troppo ad essere in vacanza e non lavorerò mai più (ride ndr). Ho ancora altri tre mesi di ferie. Non parlerò del mio futuro, perché non c'è nulla di cui parlare per ora, anche perché sarebbe scorretto per gli altri allenatori farlo".

Ancora lui: Ralf Rangnick. Stavolta a lanciare, o meglio, rilanciare l’indiscrezione è stato il quotidiano francese L'Equipe, secondo cui non solo il tedesco sarebbe il principale candidato alla panchina del Milan, ma avrebbe addirittura firmato un accordo con i rossoneri con tanto di penale da pagare nel caso in cui non venisse rispettato.L’unico dirigente che avrebbe potuto siglare un contratto, avendo facoltà di mettere nero su bianco, è Ivan Gazidis, ma dal fondo Elliott - sottolinea La Gazzetta dello Sport - è già arrivata la smentita: nessun documento è stato sottoscritto dal club. Ma il nome di Rangnick continuerà a circolare e non è da escludere che possa realmente approdare a Milanello la prossima estate con un doppio ruolo: allenatore e direttore sportivo.

Anche se la candidatura del manager tedesco non è sostenuta dal duo Maldini-Boban. L’idea dei responsabili dell’area sportiva, infatti, qualora Pioli non dovesse riuscire a strappare la conferma è quella di affidare la squadra a un tecnico italiano che conosca la Serie A e il Milan. Uno come Massimiliano Allegri, insomma.

Thiago Silva e il PSG, futuro in bilico. Contratto in scadenza e ancora nessun contatto per il rinnovo. ”Al momento non abbiamo parlato di rinnovo con il PSG”, dice a TuttoMercatoWeb l’agente Paulo Tonietto. “Thiago - prosegue il procuratore del difensore brasiliano - vorrebbe continuare al PSG, però non scarta altre possibilità”. Ed ecco tornare di moda l’ipotesi Milan, un romantico ritorno a casa. “Con il Milan Thiago ha un grande rapporto da sempre. E se non rinnovassimo con il PSG - conclude Tonietto - tutto sarebbe possibile”.

Giorgio Chiellini è pronto a rinnovare con la Juventus. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport il difensore ha infatti trovato l'accordo con la società per il suo prolungamento di un altro anno, fino al 2021, e a questo punto manca solo l'annuncio ufficiale, che arriverà nei prossimi giorni. Dopo aver giocato altre partite con la fascia da capitano al braccio, cercando di raggiungere Scirea nelle presenze in bianconero (gli mancano 44 gare ndr), inizierà la carriera da dirigente, sempre all'interno del club torinese. La società gli ha già prospettato questa possibilità, ma per adesso Chiellini vuole pensare solo al campo.

Intrecci, che riguardano il mercato, sulla corsia sinistra della Juventus, in vista della prossima stagione. Secondo quanto riportato da Tuttosport in estate qualcosa cambierà, visto che Luca Pellegrini tornerà dal secondo prestito consecutivo al Cagliari (il primo dalla Roma ndr) e i bianconeri andranno ancora all'assalto di Emerson Palmieri. Ma se l'italo brasiliano dovesse trasferirsi a Torino, come la prenderebbe Alex Sandro? Difficile che i due possano coesistere e allora ecco che l'attuale titolare di Sarri potrebbe anche partire, sempre che arrivi un'offerta irrinunciabile dall'Inghilterra.

Trattativa in corso tra Napoli e Fabian Ruiz per il rinnovo del centrocampista. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport Aurelio De Laurentiis vorrebbe inserire una clausola da 180 milioni nel nuovo contratto dello spagnolo ma gli agenti del calciatore sarebbero disposti a mettere circa la metà, ovvero tra i 70 e i 90 milioni. Oltre a questo la richiesta dell'entourage è di raddoppiare lo stipendio, passando dai 2,5 attuali ai 5 milioni di euro a stagione. Sulle tracce di Fabian ci sono da tempo sia Barcellona che Real Madrid, pronte all'assalto già in estate.

Arriva anche l'ufficialità di Martin Braithwaite come nuovo calciatore del Barcellona. A comunicarne l'approdo in blaugrana dal Leganes, al quale è stata versata la cifra della clausola rescissoria pari a 18 milioni di euro, è stato lo stesso club catalano con un post sul proprio profilo Twitter. Il giocatore ha firmato un contratto fino al giugno 2024 con una clausola rescissoria da 300 milioni di euro.

È da considerarsi "congelata" la trattativa per il rinnovo di Sergio Ramos con il Real Madrid. Il difensore e capitano dei Blancos è in scadenza di contratto nel giugno 2021 con il club ma ancora, come riporta AS, non ha ricevuto alcuna chiamata dalla dirigenza per iniziare a parlare di futuro. In questo senso il Real ha fatto capire che non ha alcuna fretta anche a causa dell'età del giocatore, che al momento della fine del suo attuale contratto avrà 35 anni. Qualora si decidesse di andare avanti insieme il Real ha però già chiarito la sua politica: la posizione dell'ex Siviglia verrà valutata di anno in anno con accordi da 12 mesi. Diverso, al momento, il pensiero di Ramos che punta ad un accordo biennale.