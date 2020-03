Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 20 marzo

Alvaro Torres, procuratore di Fabian Ruiz e Luis Alberto, ha parlato del futuro del centrocampista del Napoli e del trequartista della Lazio: "Le trattative per il rinnovo di Fabian Ruiz le abbiamo accantonate fino alla fine della stagione. Ovviamente ci sono club molto importanti che hanno chiesto informazioni su di lui e abbiamo informato il Napoli. Non ha una clausola. Per Luis Alberton non c'è fretta, stiamo parlando con la Lazio". Su Fabian Ruiz c'è il Barcellona, che potrebbe lasciar partire Vidal, Rakitic e Arthur.

Anche l'agente di José Maria Callejon, Manuel Garcia Quilon, ha parlato delle trattative per il rinnovo del suo assistito: "Il presidente De Laurentiis ha sempre avuto il desiderio di rinnovare il contratto di Josè, ma in questo momento non c’è accordo. Siamo grati per l’interesse mostrato nei suoi confronti e c’è grande affetto reciproco. Abbiamo due posizioni diverse ma non c’è mai stato conflitto".

Il Napoli pensa a Luka Jovic e il direttore sportivo partenopeo, Cristiano Giuntoli, ha preso contatti con il Real Madrid per intavolare una trattativa per il serbo. Sarebbe lui il sostituto di Milik, sempre più vicino all'addio, mentre Petagna prenderebbe il posto di Llorente nella rosa di Gattuso.

Come da tradizione, la Juventus segue con particolare interesse i giovani talenti italiani. Fra questi ci sarebbe anche Manuel Locatelli del Sassuolo. Il giocatore è considerato l’alternativa per la cabina di regia a Sandro Tonali del Brescia e i rapporti più che ottimi fra bianconeri e neroverdi renderebbero l’operazione più che fattibile.

La Fiorentina pensa a come rinforzare la sua difesa per la prossima stagione: oltre al nome di Daniele Rugani, nel mirino ci sarebbe anche Nikola Maksimovic del Napoli.

Mentre il nome di Philippe Coutinho è tornato di attualità anche per l'Inter, in qualità di contropartita tecnica nell’affare con Barcellona per Lautaro Martinez, il giocatore ex Liverpool oggi in prestito al Barcellona continua ad avere un buon mercato, in particolare dalla Premier League. Il fantasista è finito al centro delle attenzioni di Manchester United e Chelsea, con i Red Devils che avrebbero già palesato il proprio interesse sia al giocatore che al Barça. Intanto, Ivan Perisic potrebbe restare al Bayern Monaco: i bavaresi sono disposti a riscattare il croato dall'Inter, grazie alle convincenti prestazioni fin qui fornite (5 reti e 8 assist in 22 partite). Le condizioni del riscatto sono fissate a un costo di cartellino di 20 milioni. Si lavora a uno sconto, magari trovando l'accordo a 15. Per l'Inter oltre alla cifra che incasserebbe ci sarebbe anche il risparmio di 4,6 milioni che l'esterno offensivo percepiva di stipendio netto. In parallelo, Marotta e Ausilio lavorerebbero per portare Corentin Tolisso a Milano.

Alban Lafont, ex portiere della Fiorentina attualmente in prestito al Nantes, potrebbe presto cambiare maglia: l'estremo difensore, infatti, sembra essere finito nel mirino del Real Madrid. Sarebbe proprio Zinedine Zidane a sponsorizzare l'acquisto del giovane connazionale, che sta disputando un ottimo campionato in Francia. Lafont, lo ricordiamo, è ancora legato alla Fiorentina con un contratto fino al 2023.

Con Sergej Milinkovic-Savic che potrebbe partire in estate la Lazio pensa già al suo sostituto e potrebbe mettere a segno un doppio colpo: un giovane e un giocatore più esperto. I nomi sono quelli di Giacomo Bonaventura, in scadenza con il Milan, e Dominik Szoboszlai, ungherese del Salisburgo classe 2000, valutato 40 milioni di euro. Una terza opzione potrebbe poi essere quella interna: dare più spazio a Danilo Cataldi.

110 milioni di euro: il Manchester United fissa il prezzo per Paul Pogba. I Red Devils sono pronti ad accettare un'offerta non inferiore a quella cifra per liberare il centrocampista francese, che ormai ha chiuso la sua avventura con il club inglese. La Juventus resta in pole, ma la concorrenza del Real Madrid di Zidane è molto forte.

Caccia al sostituto di Gigio Donnarumma, sempre più vicino all'addio. La corsa, al momento, sembra ristretta a due nomi: Alex Meret e Juan Musso, due profili giovani, in linea con le strategie societarie, e con un prezzo abbordabile. Il Milan pensa ad Arkadiusz Milik per l'attacco della prossima stagione. I rossoneri potrebbero presto contattare Aurelio De Laurentiis per il polacco, magari mettendo sul piatto il cartellino di Hakan Calhanoglu, vecchio pallino di Gattuso.

PSG, ALLEGRI PRIMA SCELTA DI LEONARDO. CHELSEA-WEST HAM DUELLO PER CHIQUINHO. LEMAR FA INFURIARE L'ATLETICO MADRID. BARCELLONA SU UPAMECANO, SETIEN NON SI TOCCA

Thomas Tuchel sembra sempre più lontano dal Paris Saint-Germain, nonostante una Ligue 1 in pugno e un quarto di finale di Champions League conquistato. Leonardo vuole un allenatore scelto personalmente e l'obiettivo è Massimiliano Allegri. Secondo quanto riportato da Foot Mercato, i parigini hanno già avviato i contatti con l'entourage del tecnico. Allegri, 52 anni, è stato nel 2010 il successore proprio di Leonardo sulla panchina del Milan. Ora i due potrebbero lavorare insieme.

Il Chelsea sarebbe pronto a ingaggiare un duello con i cugini del West Ham per acquistare in estate la stellina portoghese Chiquinho. Entrambi i club avrebbero già presentato un'offerta per l'ala sinistra, ma i Blues sembrano in vantaggio. Il giocatore, 20 anni, ha disputato 24 partite con la seconda squadra dell'Estoril e da poco è entrato a far parte della prima squadra. Nato a Capo Verde, ha giocato 4 volte con l'Under-20 del Portogallo.

Thomas Lemar nel mirino del Manchester United. L’entourage del calciatore avrebbe già avviato i contatti con la dirigenza dei Red Devils la scorsa settimana: una cosa che ha irritato non poco l’Atletico Madrid visto il contratto in essere con Lemar fino al 2023.

C'è anche il Barcellona sulle tracce del difensore del Lipsia Dayot Upamecano. Il club blaugrana sarebbe rimasto impressionato dalle prestazioni in Champions League del giovane centrale francese e per questo è stato inserito nella lista dei giocatori da seguire con attenzione in vista della prossima finestra di mercato. Intanto, i catalani hanno deciso: sarà Quique Setien l'allenatore anche per la prossima stagione.