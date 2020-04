Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 21 aprile

MILIK AVREBBE GIA' CONFIDATO AGLI AMICI L'ADDIO AL NAPOLI. JUVE, ALEX SANDRO E DOUGLAS COSTA VIA PER FARE CASSA, PJANIC LA CHIAVE PER ARRIVARE A ICARDI. INTER, IN POLE PER TONALI, IN STALLO IL RINNOVO GIROUD-CHELSEA E SALGONO LE QUOTAZIONI DI MERTENS, CHIESA POSSIBILE, KOSTIC L'ALTERNATIVA. MILAN, IL PSG PUNTA THEO HERNANDEZ PER IL DOPO-KURZAWA. NAPOLI, TRE GLI INCEDIBILI DI GATTUSO, RIVOLUZIONE IN ATTACCO. ROMA, FAVILLI LA PRIORITA' IN ATTACCO, UNITED VUOLE CEDERE SMALLING, SI RAFFREDDA LA PISTA TIQUINHO SOARES. IDEA MAZRAOUI PER LA LAZIO. SAMP, SIRENE DALL'AL-NASR PER YOSHIDA. IL GENOA VUOLE RISCATTARE CASSATA.

Secondo quanto riferito dal Corriere del Mezzogiorno, l'attaccante del Napoli Arkadiusz Milik avrebbe già confidato agli amici di voler lasciare gli azzurri al termine della stagione. In occasione del suo 26° compleanno festeggiato a febbraio, il giocatore sarebbe stato abbastanza esplicito in merito, con l'idea di cambiare aria sempre più forte di settimana in settimana. Non c'è accordo per il rinnovo di contratto e tante squadre sarebbero pronte a muoversi, tra cui anche Inter, Juventus e Schalke 04. De Laurentiis lo valuta tutt'ora non meno di 60 milioni di euro.

La Juventus potrebbe far cassa con le cessioni d'estate. Questo perché, scrive Il Corriere dello Sport, Douglas Costa è valutato 40 milioni di euro e piace a Paris Saint-Germain, Manchester City e Bayern Monaco. 30 milioni il prezzo di Federico Bernardeschi, sul quale permane l'interesse del Barcellona. 40 quelli chiesti per Alex Sandro, tra i 25 e i 30 per Daniele Rugani, 10 quelli che la Juventus potrebbe chiedere al Paris Saint-Germain per Mattia De Sciglio. E per Sami Khedira potrebbero essere risparmiati i 6 milioni annui che percepisce ora fino al giugno del 2021.

E' Miralem Pjanic, spiega oggi Il Corriere dello Sport, l'uomo mercato della Juventus. La Vecchia Signora lo valuta 60 milioni di euro e piace al Paris Saint-Germain. Chiaro che possa essere un'arma per arrivare dunque a Mauro Icardi, se i parigini dovessero riscattarlo dall'Inter. Il bosniaco, in ogni caso, sembra sul piede di partenza nonostante il contratto fino al 2023, anche perché la Juventus pare intenzionata a dare le chiavi della regia bianconera a Rodrigo Bentancur.

Il Corriere dello Sport oggi in edicola fa il punto su Sandro Tonali, regista del Brescia. E' uno dei migliori talenti del calcio che verrà e per lui Massimo Cellino, presidente delle Rondinelle, continua a non far sconti. 50 milioni di euro. Secondo il giornale in pole position c'è adesso l'Inter che non arriverà a quella cifra ma che ha Tonali come primo obiettivo. Potrebbe cedere o spostare Marcelo Brozovic come mezzala e mettere il bresciano in cabina di regia al fianco di Sensi e Barella. L'Inter, sul piatto, per convincere il giocatore, puà mettere un maggior minutaggio rispetto a quello che magari potrebbe garantirgli la Juventus. In corsa resta anche il Milan.

Con Olivier Giroud ancora alle prese con il possibile rinnovo unilaterale che il Chelsea potrebbe far scattare in conseguenza anche dei problemi legati al Coronavirus, per l'Inter tornano a salire le quotazioni di Dries Mertens. Nei piani di Marotta e Ausilio c'è l'acquisto di uno svincolato che possa garantire un'alternativa in attacco e il nome del belga in scadenza col Napoli non è mai sceso nell'indice di gradimento. Anche di Conte ovviamente. L'intesa con gli azzurri non è ancora arrivata e l'idea di restare in un campionato top in una squadra che lotta per vincere lo stuzzica, anche per la grande amicizia con Lukaku, con cui divide da anni lo spogliatoio della Nazionale. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.

L'Inter continua a pensare a Federico Chiesa. Il presidente della Fiorentina Commisso ha aperto alla cessione, alle condizioni viola ovviamente, ma senza chiudere le porte a un addio. Servirà un bel pacco di milioni, superare la concorrenza della Juventus e convincere il giocatore a chiedere al club di andarsene. Nel caso tutte queste condizioni non dovessero rivelarsi raggiungibili, l'alternativa nerazzurra porta a Filip Kostic, esterno iper offensivo di proprietà dell'Eintracht Francoforte. A riportarlo è Tuttosport.

Il Paris Saint-Germain fa sul serio per Theo Hernandez. A scriverlo oggi è il portale francese Le 10 Sport, secondo il quale Leonardo in persona avrebbe messo nel mirino il laterale del Milan come possibile sostituto del partente Layvin Kurzawa, in scadenza di contratto. L'ex Real Madrid, pagato 20 milioni di euro dai rossoneri la scorsa estate, oggi vale però circa il doppio.

Gattuso considera Mertens, Fabian Ruiz e Zielinski i suoi tre punti di riferimento, ne ha chiesto la riconferma. Il centrocampista polacco è sempre più vicino al rinnovo, c’è lo sforzo di De Laurentiis di venire incontro alle richieste del suo entourage.Il Napoli attenderà qualche altra settimana ma vuole al più presto una risposta da Mertens anche perché bisognerà discutere innanzitutto del prolungamento del contratto oltre il 30 giugno, fino al termine effettivo della stagione. A riportarlo è Il Corriere del Mezzogiorno.

Rivoluzione in vista nell'attacco del Napoli, spiega oggi Il Corriere dello Sport in edicola. Chi se ne andrà sicuramente sarà Amin Younes, due anni in penombra in Campania. Saluterà anche Fernando Llorente nonostante il contratto fino al 2022 con gli azzurri. Niente rinnovo per Josè Maria Callejon, incertezza sul futuro di Hirving Lozano: il giocatore più costoso della storia del Napoli ha deluso e davanti a un'offerta, magari dell'Everton di Carlo Ancelotti, non è escluso l'addio.

Secondo quanto riportato da Tuttosport, la Roma si sarebbe mossa sottotraccia ma con decisione per provare ad arrivare all'attaccante di proprietà del Genoa Andrea Favilli. Nonostante l'infortunio che lo ha frenato negli ultimi mesi, ha molte richieste, come quella del Bologna, ma i giallorossi paiono intenzionati ad accelerare per provare a superare tutte le concorrenti e assicurarsi uno dei giovani più interessanti in Italia.

La Roma continua a lavorare, senza sosta, per trattenere Chris Smalling anche nella prossima stagione. Come riporta il Daily Express, un assist proprio in tal senso potrebbe essere finalmente arrivato da Manchester: i Red Devils, secondo il tabloid, avrebbero infatti deciso di monetizzare quanto prima dalla cessione del centrale inglese per potersi concentrare sugli obiettivi in entrata.

In casa Roma si raffredda la pista che porta a Tiquinho Soares. Secondo quanto riferisce il portale portoghese, A Bola, il Porto avrebbe infatti deciso di blindare l'attaccante brasiliano allungandogli la durata del contratto (attualmente in scadenza del 2021) e aumentandogli lo stipendio annuale. Una mossa strategica, volta proprio a rispedire subito al mittente le avance del club giallorosso e di tutte le altre squadre interessate.

Secondo quanto riferito dal Corriere dello Sport, il ds della Lazio Igli Tare starebbe pensando già al possibile sostituto di Marusic, giocatore che ha attirato diversi club in giro per l'Europa. Gli occhi biancocelesti sarebbero puntati su Mazraoui, terzino o centrocampista classe '97 di proprietà dell'Ajax che ha già avuto esperienze importantissime, compresa la cavalcata in Champions League.

Ancora tutto da decifrare il futuro di Maya Yoshida. Il difensore della Sampdoria, una sola presenza a causa dello stop forzato per il coronaviru, a giugno andrà in scadenza di contratto. Sul giapponese ci sarebbero da registrare i primi interessamenti con sirene che arriverebbero dagli Emirati Arabi. Secondo quanto riporta soccerlink.fr, il giocatore sarebbe entrato nel mirino dell'Al-Nasr.

Il Genoa ha già deciso di riscattare il cartellino di Francesco Cassata al termine della stagione. Il centrocampista, sotto l'attenta guida di Davide Nicola, ha convinto tutti e il Grifone è pronto a versare i 7 milioni previsti dall'accordo con i neroverdi per ottenere l'intero cartellino. A riportarlo è Tuttosport.

MANCHESTER UNITED, IL CORONAVIRUS RENDE IMPOSSIBILE LA TRATTATIVA PER KANE, OCCHI SU JOAO FELIX. BARCELLONA, CONTATTI COL CHELSEA PER COUTINHO. BAYERN MONACO, L'HERTHA TENTA BOATENG. IL PSG PROPONE IL RINNOVO A THIAGO SILVA. FOFANA RINNOVA CON IL SAINT-ETIENNE. FEYENOORD, ADVOCAAT CONFERMATO PER LA PROSSIMA STAGIONE.

Secondo quanto riportato dal Guardian il Manchester United dovrà rivedere la propria posizione relativamente all'acquisto di Harry Kane. La pandemia da coronavirus ha stravolto l'economia mondiale e di conseguenza anche quella del calcio. Per questo motivo il costo del cartellino del giocatore, nonnché il suo ingaggio, potrebbero essere fuori dalla portata anche di un club fra i più ricchi al mondo. 27 anni, Kane è legato agli Spurs fino al 2024 e la sua valutazione si aggira sui 150 milioni di sterline.

Secondo quanto riportato dal Daily Star il Manchester United avrebbe messo gli occhi su Joao Felix. Il portoghese, acquistato l'estate scorsa dall'Atlético Madrid per 120 milioni, non è riuscito fin qui a fare la differenza. I red devils avrebbero già avviato i contatti con l'agente del giocatore, Jorge Mendes. Classe 1999, Joao Felix nel suo primo anno con i colchoneros ha raccolto 28 presenze, segnando 6 reti. Legato ai madrileni fino al 2026, ha una clausola rescissoria di 350 milioni.

Secondo quanto riportato da Sport, Barcellona e Chelsea hanno iniziato le discussioni relative il trasferimento di Coutinho. Il brasiliano non verrà riscattato dal Bayern Monaco e non rientra nei piani dei catalani che lo avevano pagato a gennaio 2018 ben 120 milioni di euro. Il prezzo richiesto, ora, sarebbe di 90 milioni.

Corteggiato dall'Arsenal lo scorso inverno, Jérôme Boateng è rimasto al Bayern Monaco, club con cui è legato da un contratto fino a giugno 2021. Il difensore tedesco, però, considera terminata la sua avventura con i bavaresi e avrebbe pronti i bagagli per l'estate; oltre ai Gunners e al Chelsea, una nuova squadra avrebbe manifestato interesse per il 31enne campione del Mondo nel 2014: l'Hertha Berlino, secondo Foot Mercato, si sarebbe unita alla corsa e avrebbe già avviato i contatti con l'entourage del giocatore.

Secondo quanto riportato da Esporte Interativo il Paris Saint-Germain ha offerto il rinnovo a Thiago Silva. Il difensore è in scadenza di contratto il 30 giugno e fra le opzioni possibili c'era quella di un ritorno al Fluminense. L'idea del club è quella di avere il suo capitano ancora per un anno. Non è stata ancora comunicata la risposta anche se è nota la volontà del giocatore di restare ad alti livelli per poter disputare il Mondiale del 2022.

Attraverso i propri canali ufficiali, il Saint-Etienne ha annunciato il rinnovo del difensore Wesley Fofana. Il giovane prodotto del vivaio del club francese, classe 2000, ha prolungato il suo contratto fino al 2024. Fofana, nell'ultima finestra di mercato, era stato accostato anche al Milan.

Quasi in contemporanea con l'annuncio del governo, che ha sospeso le attività sportive fino al primo settembre, il Feyenoord ha trovato un accordo per il prolungamento del rapporto con mister Dick Advocaat. Attraverso i propri canali ufficiali, il club di Rotterdam ha reso noto che il tecnico resterà in sella anche nella prossima stagione.