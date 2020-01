Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 21 gennaio

Il punto su tutte le news di calciomercato della giornata appena andata agli archivi. Tra indiscrezioni, trattative e retroscena ecco le notizie più importanti.

INTER, ECCO MOSES. JUVE: NIENTE SCAMBIO COL BARCELLONA, HIGUAIN NEL MIRINO DEL PSG. SUSO VUOLE LASCIARE IL MILAN, MANCHESTER UNITED SU PIATEK. NAPOLI A UN PASSO DA POLITANO, LAZIO IN PRESSING SU PALOSCHI. BESSA LASCIA IL VERONA E IL CALCIO EUROPEO, L'ATALANTA ACCOGLIE CZYBORRA. FIORENTINA, CHIESA VERSO IL RINNOVO. GAETANO DAL NAPOLI ALLA CREMONESE

Le ufficialità di giornata :

Gianluca Gaetano è un nuovo centrocampista della Cremonese. Con una nota apparsa sul sito ufficiale, il club grigiorosso ha reso nota l'acquisizione del calciatore classe 2000 a titolo temporaneo dal Napoli fino al termine della stagione.

Daniel Bessa lascia l'Italia e vola in Brasile. Nato a San Paolo ma in Italia dal 2008, il centrocampista lascia l'Hellas Verona e firma col Goias. Lo ha annunciato la società verdeoro tramite i social. Negli scorsi giorni il club di Goiânia ha acquistato anche il mediano Ranieri Sandro dal Genoa.

Rumors e notizie :

AS racconta ulteriori dettagli di uno scambio che al momento sembra ben più che complicato tra Juventus e Barcellona. Ieri nuovi contatti per lo scambio tra Federico Bernardeschi e Ivan Rakitic, ma ci sarebbe enorme distanza tra domanda e offerta, considerata l'età che divide i due. Il Barça vorrebbe proporre meno di 10 milioni di conguaglio, ma la Juventus chiederebbe più del doppio.

Secondo quanto riferito da L'Equipe, salgono le quotazioni di Gonzalo Higuain per l'eventuale sostituzione di Edinson Cavani, sempre più vicino a lasciare il PSG a gennaio. Il Pipita negli ultimi giorni ha scalato posizioni tra i tanti nomi presi in considerazione dai francesi, con Mertens, Llorente, Giroud e Piatek potenziali alternative che Leonardo sta vagliando nelle ultime settimane.

Il Borussia Dortmund non molla Emre Can, con i tedeschi che vorrebbero approfittare della volontà da parte della Juventus di cedere il centrocampista nel corso di questa sessione di mercato. Il calciatore da tempo vuole lasciare i bianconeri, soprattutto a causa del basso minutaggio e dell'esclusione estiva dalla lista per la Champions. I gialloneri sono pronti a muovere passi concreti per lui, anche se l'Everton potrebbe inserirsi in questo affare con Ancelotti da tempo interessato all'ex Liverpool. A riportarlo è Sky Sport in Germania.

Victor Moses può considerarsi ormai un nuovo calciatore dell'Inter. Dopo aver superato le visite mediche, il laterale di proprietà del Chelsea ha raggiunto in serata il quartier generale nerazzurro per formalizzare il suo prestito con diritto di riscatto fissato a 12 milioni di euro. L'ufficialità, secondo quanto riporta Sky Sport, dovrebbe arrivare domani mattina per questioni burocratiche, in attesa degli ultimi documenti.

"Abbiamo presentato un'offerta ufficiale al Tottenham per Christian Eriksen": con queste parole il ds dell'Inter Piero Ausilio ha dato il via al forcing finale per il centrocampista danese. Le possibilità che l'ex Ajax lasci Londra sono alte, ma stando a quanto riportato dal Daily Mail l'offerta nerazzurra arrivata nella sede degli Spurs non è ancora considerata sufficiente. Per avere il via libera al trasferimento, infatti, la formazione del nord di Londra chiede non meno di 17 milioni di sterline, ovvero poco meno di 20 milioni di euro. Eriksen (27) è in scadenza di contratto con il Tottenham nel prossimo giugno.

Arturo Vidal non lascerà il Barcellona in questa finestra di calciomercato. Il nuovo allenatore Quique Setien, riporta il quotidiano catalano Mundo Deportivo, ha rassicurato il centrocampista cileno sulla sua centralità nel progetto azulgrana e ha posto il veto sulla sua partenza a gennaio, nonostante il pressing dell'Inter da più di un mese. Nessuna possibilità quindi che Vidal si muova in questa finestra di calciomercato: eventualmente, solo in estate si tornerà a parlare di una sua cessione.

In queste ore l'agente di Valentino Lazaro, Max Hagmayr, è a Newcastle per provare a chiudere l'operazione con i Magpies, anche se spunta l'opzione tedesca. Va registrato anche l’inserimento del Lipsia, soluzione gradita al giocatore che tornerebbe in Bundesliga. La formula è la stessa di Moses, prestito con diritto di riscatto, rivela La Gazzetta dello Sport.

L’Inter insiste per Tahith Chong del Manchester United: nuovo incontro con l'entourage nella sede nerazzurra, secondo quanto raccolto da TMW. Non c'è ancora l'accordo totale tra le parti ma i nerazzurri ci stanno provando con determinazione, pur essendoci ancora una certa distanza tra richiesta e offerta. Sul promettente talento dei Red Devils c'è comunque una concorrenza serrata.

Alessandro Bastoni è uno degli uomini del momento in casa Inter, specie dopo il gol realizzato domenica a Lecce, e le sue prestazioni non stanno passando inosservate. Nei giorni scorsi si è parlato dell'interessamento del Manchester City, che aveva messo sul piatto il cartellino di Joao Cancelo, ma i nerazzurri hanno detto no. In tutto questo, secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, il club italiano ha ricevuto anche una telefonata dal Barcellona, che vorrebbe il centrale a partire dalla prossima stagione.

"Non abbiamo parlato di Esposito perché, per il momento, non è in uscita. Se esce, noi ci siamo". Parole e pensieri di Daniele Faggiano, direttore sportivo del Parma che dopo il summit in sede Inter ha rilasciato una breve intervista ai cronisti presenti, tra cui il nostro inviato. "Darmian? on siamo venuti a parlare di Darmian, è un giocatore nostro e poi si vedrà. Non si è parlato di questo perché l'Inter è impegnata anche in altre cose".

Dopo aver conquistato il pass per la semifinale di Coppa Italia, il Napoli vuole regalarsi un altro colpo di mercato in questo mese di gennaio: Matteo Politano. Secondo quanto riporta Sky Sport, infatti, gli azzurri avrebbe trovato un accordo con l'Inter per l'acquisto a titolo definitivo (o il prestito con obbligo di riscatto) dell'esterno offensivo, formula che la Roma almeno per il momento non garantisce. Ecco perché il club partenopeo adesso è a un passo dall'ex Sassuolo, tanto che già domani si può chiudere.

L'ultima panchina, quella contro l'Udinese, ha rotto i già fragili equilibri tra Suso e il Milan: lo spagnolo ha chiesto e ottenuto un incontro, essendosi sentito accantonato troppo in fretta anche per accontentare una piazza con cui il feeling si è rotto da tempo. I rossoneri, racconta La Gazzetta dello Sport, sarebbero ben disposti a scendere dai 40 milioni della clausola a 25-30, ma al momento c'è solo la Roma interessata e solo a un prestito.

Secondo quanto riportato da Football Insider, il Milan sarebbe a sorpresa vicino all'acquisto dell'esterno destro del Nottingham Forest Matty Cash. Il giocatore 22enne ha attirato le attenzioni dei rossoneri grazie a ottime prestazioni in questa stagione di Championship, con il club inglese che non sarebbe intenzionato a lasciarlo partire ma che potrebbe essere costretto alla cessione anche a causa della volontà del giovane terzino.

L'infortunio occorso a Marcus Rashford ha obbligato il Manchester United a correre immediatamente ai ripari reperendo un calciatore sul mercato. In questa ricerca i Red Devils, stando a quanto riportato dal Daily Express, avrebbe preso in esame anche il nome di Krzysztof Piatek. Per il polacco del Milan l'intenzione del club inglese d'intavolare una trattativa con la formula del prestito. Da capire con diritto di riscatto.

Sembra essere ad un passo l'inizio di una nuova avventura per Steven Nzonzi, centrocampista francese di proprietà della Roma nella prima parte della stagione in prestito al Galatasaray. Secondo quanto riportato dal tabloid inglese The Sun, l'ex Siviglia sarebbe vicino al prestito semestrale al West Ham. I londinesi, si legge, puntano a chiudere nel giro di poche ore.

Xherdan Shaqiri non lascerà il Liverpool. Secondo quanto riportato dai maggiori portali online d'Oltremanica, il club inglese avrebbe rifiutato le offerte di Roma e Siviglia per il prestito dello svizzero fino alla fine della stagione. Jurgen Klopp non vuole perdere risorse preziose in quella che potrebbe essere la stagione dei record per i Reds, che vogliono vincere tutti i trofei. La posizione dell'ex giocatre dell'Inter sarà valutata in estate; per il Liverpool, il suo cartellino costa 30 milioni.

Alberto Paloschi e la Lazio. Una pista di mercato destinata ad animare gli ultimi giorni di questo gennaio. Stando a quanto riportato da LaLazioSiamoNoi.it, infatti, è stato fissato per la giornata di domani un incontro fra la dirigenza capitolina e l'entourage dell'attaccante della SPAL per cercare di trovare un punto d'incontro fra la proposta biancoceleste e le richieste estensi. La volontà della Lazio pare quella di definire l'operazione sulla base di un prestito con diritto di riscatto, modificabile in obbligo in base ad un determinato numero di presenze. Un'operazione simile a quella portata a termine lo scorso gennaio col Genoa per Romulo.

Come spiega questa mattina La Gazzetta dello Sport, Giuseppe Iachini ha scelto il suo giocatore ideale per rinforzare la difesa della Fiorentina: vuole Juan Jesus per completare il pacchetto arretrato. Ora tocca a Daniele Pradè mettere in piedi un’operazione che non si preannuncia semplice anche se la Roma ha una grande ricchezza alla voce «difensori centrali». Juan Jesus, dal canto suo, ha già dato il via libera al trasferimento a Firenze.

Federico Chiesa sembra aver ritrovato la serenità dopo l'arrivo di Beppe Iachini sulla panchina della Fiorentina e secondo quanto riportato da La Nazione nelle prossime settimane ci sarà un nuovo incontro tra il patron viola, Rocco Commisso, e il padre del calciatore, Enrico Chiesa. L'incontro servirà per adeguare l’ingaggio dell’attaccante (che ora è circa di 1,8 milioni più bonus). La prospettiva è raddoppiarlo e magari ridiscutere la lunghezza del contratto in scadenza nel giugno del 2022. Possibile anche l’introduzione di una clausola rescissoria, anche se sull’argomento nessuno si espone.

Rolando Mandragora è l'ultima idea per rinforzare il centrocampo della Fiorentina. Secondo quanto riportato da Sky Sport, i viola in queste ore sarebbero intenzionati a fare un tentativo per regalare a mister Iachini il centrocampista dell'Udinese, pur consapevoli che non sarà facile strapparlo ai Pozzo a gennaio.

Definito il trasferimento di Riccardo Saponara dal Genoa al Lecce. Secondo quanto raccolto da TMW, domani il calciatore di proprietà della Fiorentina, che concluderà la stagione con la casacca giallorossa, sosterrà le visite mediche nella giornata di domani.

Mister Iachini ha chiesto al ds Pradè l'acquisto di Cristian Dell'Orco. Secondo quanto raccolto da TMW, il terzino sinistro classe 1994 (attualmente in prestito al Lecce dal Sassuolo) sarebbe così uno degli obiettivi della Fiorentina in questa sessione di mercato. Resta da vincere, però, la resistenza del club giallorosso, che al momento non sembra orientato a lasciarlo partire.

Colpo di scena per il futuro di Raoul Bellanova. Il terzino del Bordeaux sembrava essere destinato all’Hellas Verona, ma nelle ultime ore l’Atalanta ha provato ad inserirsi in maniera decisa e ha superato i rivali. Secondo quanto raccolto dalla redazione di TuttoMercatoWeb.com. il classe 2000 sarebbe un’esplicita richiesta di Gasperini che vorrebbe un giocatore con grandi doti di corsa come l’ex Milan. I nerazzurri stanno dunque provando lo sprint e Bellanova potrebbe firmare a giorni.

L'Atalanta si appresta a dare il benvenuto al primo acquisto invernale: stando a quanto riferisce Sky, Lennart Czyborra è arrivato a Milano Linate e già queste ore ha svolto le visite mediche. Domani l'annuncio ufficiale del suo acquisto dall'Heracles Almelo.

Lorenzo Tonelli sempre più vicino alla Sampdoria. Secondo quanto raccolto da TMW, l'affare col Napoli si farà in prestito con obbligo di riscatto a 4 milioni di euro. Si chiuderà nelle prossime ore.

CHICHARITO HERNANDEZ VOLA IN MLS, DEYVERSON FIRMA COL GETAFE, L'EX SERIE A M'POKU SI TRASFERISCE ALL'AL WAHDA. PACO ALCACER OFFERTO IN PREMIER, IL TOTTENHAM VUOLE RIPORTARE A CASA BALE E IL BARCELLONA SOGNA RODRIGO

Le ufficialità di giornata :

Deyverson torna in Spagna e si trasferisce al Getafe. L'attaccante del Palmeiras arriva in prestito fino alla fine della stagione, con un'opzione di acquisto. Il giocatore verrà presentato ufficialmente ai media domani, mercoledì 22 gennaio, a partire dalle 12:45, dopo la sessione di allenamento.

Attraverso i propri canali ufficiali, il Newcastle ha annunciato di aver acquistato il nazionale algerino Nabil Bentaleb. Il centrocampista arriva in prestito dallo Schalke 04, con diritto di riscatto fissato a circa 10 milioni di euro: "Il progetto è davvero interessante e sono felice di tornare in Premier, in un club così glorioso".

Paul-José M'Poku lascia lo Standard Liegi. L'ex giocatore di Cagliari e ChievoVerona, classe 1992, vola ad Abu Dhabi, dove giocerà con l'Al-Wahda. Il belga ha firmato un contratto di un anno e mezzo con opzione per un'altra stagione. È costato 2 milioni di euro.

Con un video dal titolo "immagina cose fantastiche" con frasi in inglese e in spagnolo, i Los Angeles Galaxy hanno annunciato l'acquisto di Javier "Chicharito" Hernandez dal Siviglia. "Lui è uno di noi" è la frase che conclude l'annuncio, con il giocatore che farà il suo esordio con gli statunitensi il prossimo 7 marzo contro i Vancouver Whitecaps.

Il Wolverhampton ha annunciato l'acquisto del giovane attaccante Leonardo Campana del Barcelona SC, società ecuadoriana. Il 19enne, che ha già disputato 4 presenze con la Nazionale maggiore dell'Ecuador, ha firmato fino al 2023.

Rumors e notizie :

L'arrivo del prodigio Erling Braut Haaland costringerà Paco Alcacer a fare le valigie e lasciare Dortmund, probabilmente già in questa finestra di mercato. L'attaccante spagnolo vorrebbe tornare in patria ma, secondo quanto riportato dal Daily Star, il club giallonero lo avrebbe offerto a Manchester United e Tottenham, che sono alla ricerca di una punta per sopperire agli infortuni rispettivamente di Marcus Rashford e Harry Kane.

Il Manchester United fa sul serio per Moussa Dembélé. Scosso dall'infortunio di Rashford, il club inglese vuole assolutamente ingaggiare un attaccante per continuare a sperare nella qualificazione alle prossime coppe europee. L'obiettivo numero uno è il centravanti del Lione (che ieri ha preso Ekambi), per il quale i Red Devils starebbero pensando di presentare un'offerta di oltre 45 milioni di euro. Lo riporta il Daily Star.

Il presidente del Tottenham, Daniel Levy, si sarebbe incontrato a Madrid con Florentino Perez per discutere del trasferimento di Gareth Bale alla corte di Mourinho. Come riporta El Chiringuito, il gallese è uno degli obiettivi principali dei londinesi per rinforzare la squadra, che sarà orfana di Harry Kane ancora per tante settimane. L'operazione, però, potrebbe anche concretizzarsi in estate.

Secondo quanto riferito da SuperDeporte, il nuovo tecnico del Barcellona Quique Setien ha chiesto ai dirigenti blaugrana l'acquisto dell'attaccante del Valencia Rodrigo. Il club proprietario del cartellino del calciatore non vorrebbe lasciare partire nessun big in questa sessione di gennaio visto il passaggio del turno in Champions League dove affronterà l'Atalanta agli ottavi. I potenziali costi dell'operazione, che potrebbero superare i 60 milioni di euro, sono il limite all'operazione per i catalani che non avevano assolutamente messo in conto di sborsare una cifra di questo tipo in inverno.