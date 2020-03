Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 21 marzo

Il punto su tutte le news di calciomercato della giornata appena andata agli archivi. Tra indiscrezioni, trattative e retroscena ecco le notizie più importanti.

NAPOLI, CONTATTO DE LAURENTIIS-KOULIBALY PER LA PERMANENZA DEL CENTRALE. NIENTE ITALIA PER MATIC: STA TRATTANDO IL RINNOVO BIENNALE CON IL MANCHESTER UNITED. SASSUOLO, IL CHELSEA POTREBBE RIPORTARE A CASA BOGA. NAPOLI, IN STAND-BY I RINNOVI DI MERTENS E CALLEJON. INTER, SU GODIN MANCHESTER UNITED E VALENCIA. ROMA, EL SHAARAWY PRONTO A RIDURSI L’INGAGGIO PER TORNARE. SPUNTA IL NOME DI GARAY DEL VALENCIA. MILAN, I DUBBI DI RANGNICK PER IL FUTURO. LAZIO, LAMPARD VUOLE MILINKOVIC-SAVIC AL CHELSEA.

Una telefonata, visti i tempi che corrono, per parlare anche del futuro. Come si legge sulle colonne de Il Mattino nelle ultime ore c'è stato un contatto telefonico fra il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis e Kalidou Koulibaly. Il difensore è stato chiaro: se dovesse arrivare un'offerta importante per lui e soprattutto per la squadra, allora il rapporto nato nel 2014 potrà interrompersi, altrimenti il centrale ha ribadito che non fare le barricate per andare via, che non ci sarà lo scontro.

Nemanja Matic è in trattativa col Manchester United per ottenere un nuovo contratto biennale da 140.000 sterline a settimana. Il centrocampista serbo era in scadenza a giugno, ma i Red Devils pochi giorni fa hanno esercitato l'opzione per rinnovare per almeno una stagione. Matic, classe '88, è sempre piaciuto molto anche a Inter e Milan, che con ogni probabilità dovranno però rassegnarsi una volta per tutte. Lo riporta il Sun.

Jeremie Boga potrebbe tornare al Chelsea a fine stagione. Secondo l'edizione odierna del Daily Mail, i Blues starebbero infatti seriamente pensando di riportare alla base l'esterno offensivo ivoriano attualmente in forza al Sassuolo già tra qualche mese. Nei confronti del classe '97, autore di otto gol e quattro assist finora con la maglia dei neroverdi, il club londinese vanta com'è noto una clausola di recompra da circa 14 milioni di euro.

Come si legge sulle pagine del Corriere dello Sport, Nikola Maksimovic avrebbe dovuto inaugurare la trafila dei rinnovo in casa Napoli, tuttavia l'emergenza Coronavirus ha bloccato tutto, non solo il rinnovo del centrale serbo. Restano tutti in stand-by, da Mertens a Callejon fino a Fabian Ruiz, Allan e Insigne. I casi più urgenti - si legge - continuano a essere quelli di Mertens e Callejon. Il belga ha incontrato de Laurentiis il 1° marzo: la riunione è stata positiva ma non è stato possibile concretizzare e ufficializzare il rinnovo. Discorso diverso per Callejon: il suo manager Quilon ha sempre precisato la distanza tra le parti e sullo sfondo il Valencia incalzava per ingaggiarlo a parametro zero.

Il futuro di Diego Godin sembra essere lontano dall'Inter. L'ex difensore dell'Atletico Madrid infatti in campionato ha giocato dall'inizio soltanto in 11 occasioni. Un po' poco rispetto alle sue aspettative, complice anche l'esplosione di Bastoni, al quale Conte ha dato grande fiducia. L'Inter ed il giocatore riflettono sul futuro: come riporta il Corriere dello Sport sullo sfondo ci sono il Manchester United (che l'aveva già cercato prima dell'accordo coi nerazzurri) e il Valencia.

Come si legge sulle pagine del Corriere dello Sport, in casa Roma si continua a parlare del possibile ritorno in giallorosso di Stephan El Shaarawy. Partito in estate, il faraone potrebbe fare ritorno nella Capitale appena un anno dopo. Il principale ostacolo sono i circa 14 milioni netti a stagione che il giocatore guadagna in Cina. L'attaccante - si legge - pur di tornare a Roma, si accontenterebbe di tre milioni più bonus.

Nonostante i molti difensori centrali presenti in rosa, la Roma potrebbe intervenire nel ruolo in estate. Çetin e Ibanez potrebbero essere mandati a fare esperienza, mentre Fazio e Juan Jesus non danno le giuste garanzie, quindi, come scrive Il Corriere dello Sport, il nome per rinforzare il reparto difensivo sarebbe quello di Ezequiel Garay, difensore argentino classe '86 in forza al Valencia. Il centrale albiceleste ha riportato la rottura del legamento crociato lo scorso febbraio.

La pista si è raffreddata, ma non si è ancora spenta del tutto. Anzi, in casa Milan c’è ottimismo. Come riporta Tuttosport, il club rossonero punta sull’accordo già stipulato con Ralf Rangnick. È un periodo di riflessione, questo è vero, ma le parti, nei mesi scorsi, hanno raggiunto un’intesa di massima. Il tecnico in queste settimane avrebbe cominciato a riflettere, anche perché stando all'indiscrezione riferita dal quotidiano, il Milan avrebbe modificato alcuni parametri dell’accordo, fra cui la riduzione del budget per il mercato rispetto a quanto stabilito in precedenza.Tuttavia, questo non dovrebbe risultare determinante per l’esito finale della trattativa. Il problema principale è un altro: se l’attuale stagione dovesse terminare a luglio, ci sarebbero meno settimane per le trattative e per preparare sul campo la squadra che verrà. Fattore, questo, che starebbe spingendo Rangnick a fare delle valutazioni.

La prossima estate sarà quella della caccia a Sergej Milinkovic-Savic. Il serbo della Lazio è arrivato al punto della svolta della propria carriera e tantissimi top club si sono messi sulle sue tracce. Oltre alle italiane sul 21 della formazione di Simone Inzaghi ci sono i club di Premier League, con il Manchester United in prima fila. I Red Devils, però, non sono gli unici ad essersi interessati a SMS. Stando a quanto riportato da Il Messaggero anche il Chelsea lo ha messo nel mirino, con Frank Lampard che lo vorrebbe per completare il centrocampo dei Blues con Kanté e Jorginho.

L'EQUIPE APRE SUL FUTURO DEL RENNES: "PISTA FLORIAN MAURICE PER IL RUOLO DI DS". BARCELLONA-REAL MADRID, SFIDA SUL CAMPO E ANCHE SUL MERCATO: IN ESTATE TENTATIVO PER ALABA. IGHALO: "SE RESTO ALLO UNITED? DA EGOISTA PARLARNE ORA, CI SONO COSE BEN PIU' IMPORTANTI". SIVIGLIA, REGUILON APRE ALLA PERMANENZA: "FINORA NON POSSO LAMENTARMI DI NULLA". ATLETICO MADRID, OCCHI SU ALFREDO MORELOS: COLCHONEROS SUL NUOVO FALCAO. MANCHESTER UNITED, HAALAND CONTINUA AD ESSERE NEL MIRINO DI SOLSKJAER.

"Pista Florian Maurice per il Rennes". Titola così l'edizione odierna de L'Equipe, circa la ricerca da parte del Rennes di un nuovo direttore sportivo. L'obiettivo principale, in queste ore, è diventanto infatti proprio Florian Maurice, oggi direttore dell'area scouting dell'Olympique Lione.

Barcellona e Real Madrid sono pronte a sfidarsi anche sul mercato. Dopo la lotta piena di colpi di scena per la Liga 2019-2020, non ancora finita, blaugrana e blancos in estate tenteranno infatti un approccio per il difensore/centrocampista del Bayern Monaco David Alaba. Il nazionale austriaco vedrà scadere il suo contratto coi bavaresi fra poco più di un anno e ad oggi non ha ancora deciso se rinnovare o cambiare subito aria per vivere una nuova avventura.

Arrivato in prestito dallo Shanghai Shenhua nell'ultima finestra di mercato, l'attaccante dei Red Devils Odion Ighalo ha rilasciato un'intervista a The Sun per parlare dell'emergenza Coronavirus e anche del suo futuro: "Se sarò riscattato dal Manchester United? Parlare di queste cose ora sarebbe egoistico e poco sensibile, non ci penso nemmeno. Ci attende una sfida globale e non calcistica. Non possiamo mettere lo sport davanti alla salute. Ciò che conta ora come ora è restare al sicuro e pregare affinché coloro che combattono il virus si riprendano completamente. Dobbiamo condividere tutti insieme l'amore per questo mondo", le dichiarazioni dell'ex Udinese.

Attualmente in prestito al Siviglia dal Real Madrid, il giovane laterale mancino Sergio Reguilon non esclude di restare in Andalusia anche oltre il 30 giugno: "Finora non posso lamentarmi di niente a Siviglia, né della città né del club né dei compagni di squadra. Mi sento molto apprezzato e benvoluto. Chissà che cosa potrà succedere in futuro...", le sue dichiarazioni a MuchoDeporte.

Alfredo Morelos, attaccante colombiano dei Glasgow Rangers, piace all'Atletico Madrid. I colchoneros stanno cercando una nuova punta in vista della prossima stagione e, secondo quanto riportato da AS, il calciatore 23enne interessa al club di Madrid. Ben 29 gol messi a segno in 45 partite, Simeone potrebbe aver trovato il "nuovo Falcao".

Il Manchester United continua a seguire con attenzione Erling Haaland. Secondo le ultime indiscrezioni del London Evening News l'allenatore dei Red Devils Ole-Gunnar Solskjaer, considera l'attaccante passato al Borussia Dortmund a gennaio un obiettivo importante per il futuro del club inglese.