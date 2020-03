Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 23 marzo

L'edizione odierna di Tuttosport fa il punto sull'obiettivo Emerson Palmieri per la Juventus. Roberto Mancini ha mandato un messaggio al giocatore, chiaro e netto: "sarebbe bello se venisse in Italia". Parole chiare, la Juventus è forte sul giocatore e i rapporti tra bianconeri e Chelsea, proprietario del cartellino, sono già consolidati. Ci sarebbe già il placet, peraltro, del terzino per un trasferimento in bianconero.

L'Inter pensa al riscatto di Victor Moses. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport il nigeriano, nonostante le poche partite che ha potuto giocare prima dello stop per il Coronavirus, ha convinto tutti, a cominciare da Conte che lo aveva già avuto al Chelsea e per questo in estate la società milanese proverà a prenderlo a titolo definitivo, magari con uno sconto sui 10 milioni di euro già pattuiti con i Blues per il diritto di riscatto.

Tuttosport oggi in edicola spiega che ci sarebbe anche l'Inter sulle tracce di Evan N'Dicka. Ventenne, nazionale Under 21 francese, gioca nell'Eintracht Francoforte. E' un difensore centrale che sa giocare anche nel centrosinistra di una retroguardia a tre. Non solo: in casa Eintracht, l'Inter segue anche Filip Kostic, talento mancino a tutta fascia, valutato dal club tedesco circa 24 milioni di euro.

L'edizione odierna di Tuttosport fa il punto sull'obiettivo Jan Vertonghen per l'Inter. Il belga del Tottenham è in scadenza con gli Spurs. A meno di un rinnovo, i nerazzurri sono interessati al giocatore, trentatrenne, compagno di Nazionale di Romelu Lukaku. La trattativa più avviata in difesa è quella per Marash Kumbulla dell'Hellas Verona ma il nome di Vertonghen resta sempre nel mirino.

Milan Skriniar è il grande obiettivo del Real Madrid per il dopo-Sergio Ramos. Come riporta il portale spagnolo Defensa Central, i blancos avrebbero accelerato così le trattative per portare il centrale di proprietà dell'Inter alla corte di mister Zidane già durante la prossima estate. L'idea del club merengue è infatti quella di convertire Skriniar (ben nove anni più giovane rispetto al capitano) in un baluardo difensivo che possa prima affiancare e poi non far rimpiangere Ramos al centro della retroguardia.

Il Barcellona è ottimista e fiducioso circa l'acquisto di Lautaro Martinez in estate. A scriverlo è il Mirror, secondo il quale il club blaugrana sarebbe nettamente in vantaggio rispetto a Manchester City, Manchester United e Real Madrid nella corsa all'attaccante dell'Inter. I catalani - sostiene il tabloid - sono in pole position da tempo e faranno il possibile per portare il 'Toro' a Barcellona già nel giro di qualche mese, considerandolo il degno erede di Luis Suarez e il partner perfetto per Lionel Messi.

La Gazzetta dello Sport oggi in edicola fa il punto su presente e futuro di Lucas Paquetà, stella brasiliana del Milan. Che però non ha più spazio, fiducia, e grava anche sul bilancio. Il club sembra aver deciso di lasciarlo partire ma il bivio è netto. Perché il Milan s'interroga se lasciarlo andare definitivamente, gettando la spugna, o se prestarlo. Per fare una plusvalenza servono offerte da oltre 30 milioni, per adesso il suo maggior estimatore, Leonardo, ne ha proposti non oltre 20.

Tuttosport oggi in edicola fa il punto sul futuro di Gennaro Gattuso. L'allenatore si è guadagnato la fiducia e la riconferma da parte del Napoli. Nell'incontro avuto a Castelvolturno il 6 marzo con Aurelio De Laurentiis e con l'uomo dei conti Chiavelli, sono state gettate le basi per un accordo fino al 2023. Serviranno ulteriori contatti per definire anche i risvolti economici della trattativa.

Tuttosport oggi in edicola fa il punto su un nuovo nome sul taccuino del Napoli in vista della prossima estate. E' quello di Nikola Milenkovic, ventiduenne serbo di casa Fiorentina. E' tra i nomi più apprezzati dalla dirigenza azzurra per la campagna rafforzamento in vista della prossima stagione. In un reparto dove, peraltro, è già stato preso dall'Hellas Verona Amir Rrahmani e dove, sempre in casa scaligera, piace Marash Kumbulla: per il ventenne albanese è sfida con l'Inter.

Rivoluzione in vista per il Napoli in vista della prossima stagione. Tuttosport spiega che non ci sarebbero incedibili nella rosa azzurra: De Laurentiis è pronto a far partire Kalidou Koulibaly, Lorenzo Insigne, Hirving Lozano, Allan e José Maria Callejon, oramai prossimo a non rinnovare il contratto. Oltre a loro anche Fernando Llorente e Amin Younes.

Tuttosport oggi in edicola fa il punto sul Napoli del futuro che si prospetta pronto per essere rivoluzionato. Gennaro Gattuso ha chiesto un grande attaccante per la prossima stagione: il nome di Luka Jovic del Real Madrid è caldo ma c'è anche Mauro Icardi dell'Inter, ora in prestito al Paris Saint-Germain. Il primo nome, però, è Ciro Immobile della Lazio.

Secondo quanto riporta oggi La Gazzetta dello Sport, il nome nuovo per la difesa del Napoli sarebbe quello di Robin Koch. Ventitre anni, gioca nel Friburgo: contratto in scadenza nell'estate del 2021 con la società tedesca, gli azzurri potrebbero offrire 10 milioni di euro per averlo, a fronte di una richiesta di circa 15.

A prescindere da come finirà questa stagione la Roma, nella prossima, ripartirà da Paulo Fonseca. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport il tecnico non è in discussione e il club giallorosso gli darà ancora fiducia dopo il suo primo anno nella Capitale.

Il rinnovo di Luis Alberto con la Lazio è una pratica quasi sbrigata. Il punto lo fa La Gazzetta dello Sport: lo spagnolo, miglior rifinitore della Serie A, è ora a Roma, con la famiglia in Spagna. Il futuro sembra sempre più biancoceleste, dopo 124 presenze e 24 gol totali. L'agente è pronto per definire gli ultimi dettagli con la società bianconceleste: la bozza prevede un accordo fino al 2024 con ingaggio raddoppiato a 3,5 milioni di euro, lo stesso degli altri top player della rosa capitolina.

Mario Gotze è tra i giocatori che andranno in scadenza il prossimo 30 giugno. Il centrocampista offensivo tedesco del Borussia Dortmund non rinnoverà il proprio contratto col il club giallonero e, secondo quanto riporta la Bild, vorrebbe giocarsi le sue carte in Italia. Sulle sue tracce ci sarebbero Milan, Inter e Napoli.

BARCELLONA, STOP NELLA TRATTATIVA PER IL RINNOVO DI TER-STEGEN, MA NESSUNA INTENZIONE DI CEDERE DEMBELE, SFIDA AL PORTO PER ALEX TELLES. L'ATLETICO MADRID PUNTA LACAZETTE. IL CHELSEA PENSA A RICE. WERNER-LIVERPOOL? IL DS DEL LIPSIA FRENA. IL BAYERN PUNTA AL RINNOVO DI COMAN. IL GALATASARAY PROVA A SOFFIARE AOUCHICHE AL PSG. SEMIN PUO' LASCIARE LA PANCHINA DELLA LOKOMOTIV MOSCA.

Brusco stop nelle trattative per il rinnovo di Marc-André ter Stegen col Barcellona. Secondo quanto scrive oggi il quotidiano Sport, non ci sarebbe infatti accordo tra il portiere tedesco e il club catalano per prolungare il contratto attualmente in scadenza nel 2022. Ter Stegen, dal canto suo, ha già fatto sapere di voler restare, ma solamente con uno stipendio da top player. L'ultima offerta dei blaugrana, rifiutata dal giocatore, era pari a 6,5 milioni di euro all'anno fino al 2024.

Il Barcellona non ha alcuna intenzione di cedere Ousmane Dembele durante la prossima estate. Come riporta Sport, in casa blaugrana ci sarebbe infatti la convinzione di poter rilanciare l'esterno offensivo ex Borussia Dortmund, con la consapevolezza di avere tra le proprie fila un talento che ancora non è riuscito a tirare fuori tutto il suo grandissimo potenziale. Dembelé sarà lasciato dunque "libero" di recuperare con calma dal suo infortunio per poi ricevere una nuova (probabilmente l'ultima) chance nella squadra di Setién.

Il Barcellona ha un grande obiettivo per rinforzare la sua fascia sinistra: Alex Telles. Come riporta l'edizione odierna di Sport, i blaugrana starebbero seguendo infatti con massima attenzione il terzino ex Inter, attualmente in forza al Porto, determinati a portarlo in Catalogna già durante la prossima estate. In scadenza coi Dragoes nel giugno 2021, Telles piace molto anche al Chelsea e ha una clausola di risoluzione pari a 40 milioni di euro.

L'Atletico Madrid cerca disperatamente un attaccante dopo aver sfiorato, ma già dimenticato il colpo Edinson Cavani lo scorso gennaio. Come riporta As, i colchoneros sarebbero pronti a tornare con forza su un loro grande ex obiettivo del passato: Alexandre Lacazette, non più così sicuro di restare all'Arsenal da quando è arrivato in panchina mister Arteta. Un goleador di indubbio valore, che sarebbe potuto diventare un nuovo giocatore biancorosso già nel 2017.

Il Chelsea è uno dei club più attivi nelle ultime settimane, alla ricerca di elementi per rinforzare la rosa in vista della prossima stagione. Tra gli obiettivi per il centrocampo c'è Declan Rice, giocatore 21enne in forza al West Ham e grande amico di Mason Mount. L'inglese, che ha caratteristiche difensive, ha disputato 29 partite in Premier League, con due assist all'attivo. Lo riporta SKy Sports UK.

Il futuro di Timo Werner non è stato ancora deciso". A dirlo è il direttore sportivo del Lipsia, Markus Krosche, in un'intervista rilasciata a Sport1. "Di sicuro tutto è possibile e non sappiamo cosa succederà nella prossima finestra di mercato. Stiamo guardando in una sfera di cristallo piena di nebbia. Non sappiamo quali risorse avremo e quali saranno le intenzioni degli altri club".

Kingsley Coman e il Bayern Monaco stanno lavorando al rinnovo del contratto dell'attaccante francese. A riportarlo è Footmercato, secondo cui l'ex juventino è pronto a legarsi ancora per tanti anni al club tedesco nonostante gli infortuni e il possibile arrivo di Leroy Sané. Coman gode della stima e del pieno appoggio di tutta la dirigenza e non è spaventato dalla concorrenza. Tutto lascia pensare che le trattative andranno in porto.

Il Paris Saint-Germain potrebbe perdere in estate un altro prodotto del suo settore giovanile. Secondo le informazioni riportate dal portale turco Fotomac, il Galatasaray è interessato ad Adil Aouchiche, centrocampista offensivo che compirà 18 anni il prossimo 15 luglio. Il ragazzo ha il contratto n scadenza a giugno e non ha ancora raggiunto un accordo con i parigini. Terim lo apprezza molto e lo ha addirittura paragonato a Zinedine Zidane.

Dopo una lunga avventura insieme, la Lokomotiv Mosca potrebbe decidere di chiudere a fine stagione la lunga avventura di Yuri Semin sulla panchina dei ferrovieri. E il nome più caldo per sostituire Semin, in questo caso, sarebbe quello del lusitano Pedro Martins: 49 anni, è ora guida tecnica dell'Olympiacos capolista in Grecia. Alla Lokomotiv, peraltro, troverebbe due suoi connazionali come Eder e Joao Mario, a patto ovviamente che i russi riscattino il trequartista dall'Inter.