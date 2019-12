Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 25 dicembre

Il punto su tutte le news di calciomercato della giornata appena andata agli archivi. Tra indiscrezioni, trattative e retroscena ecco le notizie più importanti.

Nonostante la giornata natalizia, attive le squadre italiane sul mercato, con l'attacco reparto più gettonato per i rinforzi.

Sembrava il giorno di Zlatan Ibrahimovic al Milan, ma lo svedese si è limitato a infiammare i social, con un post che ha visto, come augurio, un leone disteso con dito medio alzato: riferimenti strani?

Tiene poi banco l'ex nerazzurro Patrick Cutrone, con il Wolverhampton che potrebbe davvero ponderare la cessione del bomber desideroso di fare ritorno nel nostro campionato: il Torino ci sta pensando, soprattutto se Simone Zaza lasciasse la maglia granata, con la Fiorentina che chiama; seppur attenta e vigile anche su Diego Farías del Lecce, che non pare però orientato a privarsi del giocatore in prestito con riscatto dal Cagliari. Un attaccante che per Iachini si rende necessario, data la possibile partenza di Pedro: lo Sporting Braga e il Benfica ci stanno pensando.

Giornata intensa anche per il Napoli. Il club partenopeo è alla ricerca di un regista, e l'obiettivo numero uno è Lucas Torreira dell'Arsenal, già vicino all'azzurro al momento di lasciare la Sampdoria ma poi non approdato in azzurro su volere dell'allora tecnico Ancelotti: l'arrivo di Arteta sulla panchina degli inglesi ha però complicato la trattativa. Sempre in auge, quindi, i nomi di Stanislav Lobotka, classe '94 del Celta Vigo e Leandro Daniel Paredes del Paris Saint-Germain.

In uscita, invece, dubbi sulla posizione di Eljif Elmas, che piace al Besiktas: la squadra turca avrebbe anche già formulato un'offerta al Napoli, ovvero un prestito con opzione di acquisto di 18 mesi, ma i partenopei temporeggiano perché mister Gattuso vuol prima fare ulteriori valutazioni sul calciatore.

In casa Lazio testa anche a giugno. Il Ds Tare avrebbe messo sul taccuino il difensore del Basilea Eray Comert, ma il classe 1998 potrebbe non essere l'unico obiettivo: piace anche Marash Kumbulla, dell'Hellas Verona.

Fronte panchine. Il futuro di Thiago Motta al Genoa è ancora tutto da scrivere, ma patron Preziosi, sceso in campo in prima persona per la ricerca di un nuovo allenatore, sembra intenzionato a dare il tutto per tutto per portare Davide Ballardini in rossoblù. Il tecnico, però, non è convinto ad accertare la preposta, ed ecco quindi che torna di moda il nome di Aurelio Andreazzoli, che in caso di chiamata ufficiale sarebbe vincolato al ritorno, nonostante non abbia più lo staff (trasferitosi a Empoli). Sullo sfondo il nome di Davide Nicola, defilato Diego Lopez.

Dall'estero arriva invece la notizia che vede l'ex Napoli Edinson Cavani sempre più vicino all'Atletico Madrid. L'attaccante uruguaiano, in scadenza di contratto col Paris Saint-Germain il prossimo 30 giugno, è pronto a chiudere il suo trasferimento in maglia biancorossa già a gennaio.