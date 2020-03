Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 25 marzo

vedi letture

Il punto su tutte le news di calciomercato della giornata appena andata agli archivi. Tra indiscrezioni, trattative e retroscena ecco le notizie più importanti.

JUVE, RINNOVANO I SENATORI. POGBA COSTA 250 MILIONI TOTALI. MILAN, IBRAHIMOVIC PUO' RITIRARSI E PER LA PANCHINA E' DURA PER RANGNICK. FERMENTO IN CASA ROMA: IL CLUB VUOLE RISCATTARE SMALLING, POSSONO RIENTRARE SIA FLORENZI CHE SCHICK. ANCELOTTI VUOLE ALLAN DEL NAPOLI ALL'EVERTON. LA FIORENTINA VUOLE BLINDARE MILENKOVIC MA E' IL SOGNO PER LA DIFESA DEL CAGLIARI.

Tempo di rinnovi per i senatori della Juventus: Giorgio Chiellini è a una firma dal prolungamento del rapporto con la Vecchia Signora. Lo stesso vale per Gianluigi Buffon mentre non svanisce il sogno Paul Pogba. Un'operazione che però non sarebbe facile per tanti motivi, primo tra tutti l'entità dell'investimento. Servirebbero non meno di 250 milioni di euro tra cartellino e ingaggio per cinque anni. Il Paris Saint-Germain, intanto, non molla Miralem Pjanic.

E' sempre più lontano dal Milan e forse anche dal calcio, il futuro di Zlatan Ibrahimovic: adesso lo svedese medita e pensa anche al ritiro. Niente rinnovo per Lucas Biglia, stessa sorte per Giacomo Bonaventura per il quale ci sono Lazio, Napoli e Fiorentina. Poi spazio anche al tema panchina: viste le difficoltà che stanno emergendo per accordarsi con Rangnick in vista della prossima stagione, Gazidis sta vagliando diverse ipotesi per la panchina del futuro rossonero. Detto che Stefano Pioli difficilmente resterà in sella, dall'estero rimbalzano le prime voci che riportano a nomi già usciti in passato come Unai Emery e Marcelino. In sede non escludono ritorni di fiamma per Luciano Spalletti.

In casa Roma, Henrikh Mkhitaryan non si sbilancia sul futuro. Al Times dice: "Non so dire nulla al momento perché la stagione è ferma, non sappiamo quando torneremo a giocare e cosa accadrà quest'estate. Nel calcio tutto cambia rapidamente. Un giorno sei qui, l'altro sei lì. Non sai mai cosa potrà accadere". Alessandro Florenzi rientrerà dal prestito al Valencia ma molto probabilmente non resterà alla Roma. Con Fonseca infatti, non troverebbe posto e dunque valuterà nuove soluzioni sia in Italia che all'estero. Intanto il club continua a sperare di poter trattenere Chris Smalling anche nel corso della prossima stagione. L'idea dei giallorossi è quella di provare a chiedere al Manchester United la proroga di un anno del prestito oneroso ma il principale spauracchio è rappresentato dall'Arsenal che vorrebbe riportare in Inghilterra il giocatore 30enne. Acquistarlo per 20-25 milioni non era un'opzione nemmeno prima del Coronavirus, e ora lo è ancora meno. Sembra difficile poi che il Lipsia alla fine della stagione decida di riscattare Patrik Schick per 29 milioni di euro, soprattutto dopo le parole del ds del club tedesco Krosche: "Chi è arrivato in prestito potrebbe non rimanere"

Capitolo Napoli: il sogno per l'attacco in vista della prossima stagione resta Luka Jovic, che al Real Madrid ha giocato solo 770 minuti e che nonostante i 60 milioni investiti dai Blancos non è certo un incedibile. Il ds Cristiano Giuntoli segue anche una pista più lontana che porta direttamente in Russia a San Pietroburgo. Il giocatore che piace è l'iraniano Sardar Azmoun che non si tratterebbe ovviamente di una scommessa visti i tempi, ma una tentazione che era già stata presa in considerazione nel mese di gennaio. Intanto Allan piace molto ad Ancelotti, con l'Everton che sarebbe pronto a investire una bella cifra per portarlo in Premier League. Nessuno parla più dei 100 milioni sparati davanti alle richieste del PSG, ma ci vorrà comunque una cifra importante per portarlo via dal Napoli

In casa Inter piace sempre il difensore Jan Vertonghen, belga del Tottenham che ha aperto a un futuro altrove. Coi nerazzurri andranno avanti sia Antonio Candreva che Danilo D'Ambrosio. L’accordo per prolungarli fino al 2022 c’è già, mancano solo dettagli e ufficializzazione. Mentre il terzino Henrique Dalbert chiede al club di essere riscattato, la Fiorentina è pronta per blindare Nikola Maksimovic, difensore serbo, con un maxi contratto ma occhio al Cagliari. Il club sardo lo sogna per la difesa, reparto dove l'alternativa è Andrea Cistana del Brescia. Sempre in casa Rondinelle, piace il terzino Stefano Sabelli. l Villarreal mette nel mirino Gabriel Strefezza, centrocampista della SPAL. Ci sono stati dei contatti informali tra le parti.