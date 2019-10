Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 25 ottobre

Il punto su tutte le news della giornata appena andata agli archivi. Tra indiscrezioni, trattative e retroscena ecco le notizie più importanti.

© foto di Alberto Fornasari

La Roma è in piena emergenza a centrocampo e il club è corso ai ripari, cercando nella lista dei giocatori svincolati qualcuno che possa fare al caso di Paulo Fonseca. Jack Rodwell e Marcel Buchel nella giornata di ieri si sono allenati a Trigoria con i giallorossi, dopo aver svolto le visite mediche: nelle prossime ore i capitolini decideranno se tesserare almeno uno dei due, dopo il provino della giornata di ieri.

Simone Inzaghi osservato speciale. Arriveranno le smentite di rito, ma la Lazio pensa fortemente a Gennaro Gattuso. Ci sarebbe già stato qualche contatto tra le parti. L’ex allenatore del Milan sembrerebbe il principale candidato per l’eventuale sostituzione di Inzaghi qualora i risultati dei biancocelesti, a stretto giro di posta, non dovessero soddisfare. La sensazione è che la posizione dell’attuale tecnico della Lazio non sia troppo solida.

Continua a tenere banco in Germania l'interesse dell'Inter nei confronti di Thomas Muller, attaccante classe 1989 sotto contratto col Bayern Monaco fino al giugno 2021. Secondo quanto riportato da Kicker per convincere il campione del Mondo 2014 ad approdare in Serie A durante il mercato di gennaio, l'Inter avrebbe messo sul piatto un contratto triennale.

Nelle scorse settimane vi abbiamo anticipato i contatti fra l'Inter e l'entourage di Lautaro Martinez per il rinnovo di contratto con adeguamento. Le parti, che valutano il prolungamento fino al 2024, stanno ragionando principalmente sulla clausola rescissoria da inserire eventualmente nel contratto del Toro. Secondo la Gazzetta dello Sport per la fumata bianca servirà però ancora un po' di tempo, con la trattativa che potrebbe entrare nella fase calda solo al termine del mercato di gennaio.

Sebastiano Esposito è l'uomo del momento in casa Inter, dopo l'esordio in Champions League a 17 anni e 113 giorni e adesso il club nerazzurro vuole blindarlo. A primavera partiranno le trattative per il rinnovo e la volontà del club è quello di farlo firmare fino al 2025, visto che il 2 luglio compirà 18 anni, con uno stipendio da giocatore vero e non da semplice giovane di prospettiva. A riportarlo è il Corriere dello Sport.

In casa Paris Saint-Germain sono tutti molto soddisfatti dell'impatto avuto da Mauro Icardi sulla realtà parigina. Cinque gol in sei partite, il bomber di Rosario è arrivato l'ultimo giorno di mercato dall'Inter con la formula del prestito con diritto di riscatto fissato a 70 milioni di euro.

Ieri il quotidiano spagnolo AS ha anticipato di un PSG intenzionato a riscattarlo, una indiscrezione confermata quest'oggi dall'autorevole quotidiano L'Equipe: Leonardo - si legge sul giornale francese - potrebbe perfezionare questa operazione già nelle prossime settimane.

In casa Milan continua a tenere banco la questione Gigio Donnarumma. Il suo contratto scadrà nel 2021 e da tempo si ragiona sul prolungamento, ma le tessere del puzzle ancora non sono andate al loro posto. E chissà se mai ci andranno. Perché al momento, per la Gazzetta dello Sport, è complicato immaginare che le parti trovino un accordo.

La base da cui parte Donnarumma è molto alta, circa 6 milioni a stagione, e il suo agente Mino Raiola difficilmente accetterà ingaggi spalmati su più anni o al risparmio.

Le big europee, non solo il PSG, intanto aspettano e guardano la situazione con occhi interessati. Perché se non dovesse arrivare l'accordo per il rinnovo e se Elliott dovesse decidere che è ora di vendere per autofinanziarsi, ecco che Donnarumma diventerebbe automaticamente il nome meglio spendibile sul mercato.

REAL MADRID, PEREZ VUOLE MBAPPÈ ED È DISPOSTO A SPENDERE 300 MILIONI. PSG, L'ULTIMO INFORTUNIO BLOCCA LA TRATTATIVA PER IL RINNOVO DI NEYMAR

Secondo quanto riportato da AS questa mattina, il presidente del Real Madrid Florentino Perez ha messo in cima alle priorità del mercato del club il nome di Kylian Mbappé ed è pronto a investire 300 milioni di euro per acquistarlo nel corso della prossima estate.

Secondo quanto riportato da Le Parisien, dopo l'estate turbolenta, Neymar aveva iniziato a trattare il rinnovo di contratto col PSG. Una trattativa che però si è interrotta bruscamente dopo l'ultimo infortunio del brasiliano che ha provocato una valutazione interna al club, che ora si chiede se valga davvero la pena di prolungare l'accordo con un giocatore che ha saltato praticamente la metà delle partite da quando è arrivato a Parigi.