Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 26 marzo

Il punto su tutte le news di calciomercato della giornata appena andata agli archivi. Tra indiscrezioni, trattative e retroscena ecco le notizie più importanti.

JUVE: ZIDANE VUOLE PJANIC AL REAL, MANDZUKIC RINNOVA FINO AL 2021. INTER: DUVAN ZAPATA ALTERNATIVA A DZEKO, SKRINIAR ROMPE CON GLI AGENTI. REBUS ICARDI. NAPOLI: RINNOVO PER ZIELINSKI E MILIK, POSSIBILE NUOVO ACCORDO PER CALLEJON. ROMA: CON SARRI PUO' ARRIVARE HIGUAIN. LAZIO: LEIVA FINO AL 2022. BOLOGNA: MONTOLIVO PER L'ESTATE - Secondo quanto riportato da Tuttosport, la Juventus avrebbe nel mirino ben tre giocatori della Roma: oltre all'enfant prodige Zaniolo e un senatore come Manolas, i campioni d'Italia stanno pensando con insistenza anche a Lorenzo Pellegrini. Piace anche Federico Chiesa: la Fiorentina lo valuta 70-80 milioni di euro, ma le insidie a livello di concorrenza non mancano. In Italia ci sono tutte le big, dall'Inter al Napoli passando per Milan e Roma. Mentre all'estero la contendente più accreditata sembra essere il Bayern Monaco. Pjanic è uno degli obiettivi del Real Madrid del prossimo anno, lo scrive Tuttosport che spiega come Zidane stia spingendo per avere con se il bosniaco nella seconda esperienza sulla panchina dei blancos. La Vecchia Signora ovviamente non vorrebbe cedere il proprio regista, ma di fronte ad una proposta da 100 milioni la situazione potrebbe cambiare. Rugani, fa sapere Tuttosport, è vicinissimo al rinnovo con la Juve fino al 2023 (con opzione per il 2024). Il difensore però non è certo della permanenza, sebbene non stia spingendo per lasciare i bianconeri. La scorsa estate il Chelsea si era mosso con forza e anche nei prossimi mesi i club di Premier potrebbero tornare all'assalto, anche se i nomi delle squadre interessate non vengono svelati dal quotidiano. La Juventus blinda Manduzkic: secondo quanto riferito da Sky Sport il club bianconero ha definito l'accordo per il rinnovo fino al 2021 del contratto del centravanti croato. L'annuncio arriverà nei prossimi giorni, il rinnovo prevede anche un adeguamento per Mandzukic, che arriverà a circa 5,5 milioni di euro di ingaggio, un milione in più rispetto a quello attuale.

Capitolo Inter. Il nome di Dzeko viene accostato sempre di più ai nerazzurri e La Gazzetta dello Sport fa il punto su quella che potrebbe essere la strategia di Marotta e Ausilio per convincere il bosniaco. Il rinnovo con la Roma è lontano, il suo contratto con i giallorossi scadrà nel 2020 e la dirigenza nerazzurra vuole offrirgli un triennale per convincerlo ad accettare. Al calciatore piace più l'ipotesi Inter che un ipotetico ritorno in Premier League. L'attuale ingaggio da 4,5 milioni di euro è alto ma rientra nei parametri del club nerazzurro, mentre il problema potrebbe essere rappresentato dalla valutazione fatta dalla Roma che per far partire il centravanti chiede una cifra non lontana dai 30 milioni di euro. L'alternativa a Dzeko è Duvan Zapata: l'Atalanta dovrà riscattarlo dalla Sampdoria nell'estate 2020 per 26 milioni di euro, ma ne chiederà almeno 45 per cederlo. La firma di Skriniar sul rinnovo di contratto con l'Inter fino al 2023 non è ancora arrivata, nonostante l'accordo con il club trovato nello scorso gennaio e La Gazzetta dello Sport fa il punto sul motivo per il quale il tutto non è stato messo nero su bianco. Il centrale nerazzurro ha rotto con i suoi agenti e questo rappresenta un intoppo che rischia di allungare i tempi, con le squadre di Premier League che sperano ancora che possa aprirsi uno spiraglio per portarlo via da Milano. La trattativa per il rinnovo di Icardi si è fermata da tempo ma La Gazzetta dello Sport parla di una possibile riapertura nelle prossime settimane. A oggi il centravanti è certo di andare via in estate, sempre che arrivino offerte che per il momento non ci sono, ma se l'argentino dovesse tornare in campo a suon di gol non è escluso che si possa arrivare al prolungamento fino al 2023.

In casa Milan si registra il possibile rinnovo di Donnarumma, che dovrebbe firmare fino al 2024. Lontanissimi, dunque, i tempi in cui sembrava dovesse salutare la formazione rossonera.

Punto sul Napoli. Il presidente De Laurentiis ha parlato di Ancelotti ai microfoni di Sky Sport: "Il nostro allenatore ama la città e il nostro centro sportivo: vuole rimanere qui altri otto anni. Io però lo voglio a vita, come Ferguson al Manchester United. Il tecnico deve essere il punto di riferimento della società e deve rappresentarla in tutto". Rinnovo vicino per Zielinski. Secondo La Gazzetta dello Sport il Napoli ha offerto un contratto fino al 2024 al centrocampista, con lo stipendio annuo che passerà da 1,1 a 2,5 milioni di euro, più una serie di bonus legati ai risultati del club e personali, con le parti che sono vicine all'intesa che verrà poi ratificata con la firma. Il capitolo legato al rinnovo di Callejon continua a tenere banco in casa Napoli e La Gazzetta dello Sport analizza la situazione legata allo spagnolo che andrà in regime di svincolo nel gennaio 2020. La sensazione è che possa arrivare la firma per un altro anno, visto anche che Ancelotti ha chiesto la conferma dell'esterno iberico. Milik rinnoverà presto il suo contratto con il Napoli. L'accordo tra le parti è vicino e lo stipendio del polacco salirà da 2,5 a 3,5 milioni di euro, con l'accordo che verrà prolungato di 3 anni. La nuova scadenza verrà fissata nel 2024.

Sarri alla Roma? È uno scenario possibile, è una strada che potrebbe riportare l'attuale tecnico del Chelsea in Serie A. Magari in compagnia di un suo pupillo: secondo il Corriere della Sera, infatti con il tecnico toscano in giallorosso potrebbe arrivare anche Gonzalo Higuain. L'argentino, al momento, resterebbe volentieri a Londra; se il suo mentore, come sembra, dovesse però cambiare città potrebbe essere il momento anche per il Pipita di fare nuovamente le valigie.

Manca solo l'ufficialità per ciò che concerne il rinnovo del contratto di Lucas Leiva con la Lazio fino al 2022. Il centrocampista brasiliano, rivela Sky Sport, ha strappato alla società capitolina un ritocco dell'ingaggio: guadagnerà 2,2 milioni di euro netti a stagione per i prossimi tre anni.

Il Bologna punta Montolivo per l’estate dopo i sondaggi di qualche mese fa. Il centrocampista non rinnoverà il contratto con il Milan e il club felsineo valuta concretamente l’ipotesi di ingaggiarlo a fine stagione. Sassuolo e Parma, intanto, restano alla finestra. Lazovic e il Genoa, prove di rinnovo. Fiducia sul rinnovo dell’esterno con il grifone. A breve, al rientro dagli impegni con la Nazionale, previsto summit per affrontare l’argomento. Buone possibilità di proseguire insieme.

LIVERPOOL: BLINDATO MANE', NIENTE REAL MADRID NEL SUO FUTURO. UNITED: ANDER HERRERA HA SCELTO L'ARSENAL. BARCELLONA: NO A GRIEZMANN. SCHALKE 04: C'E' IL RINNOVO DI BURGSTALLER. SIVIGLIA: INGAGGIO DA 'TOP PLAYER' PER IL DS MONCHI - Il Liverpool blinda Sadio Mané. Secondo quanto riporta Liverpool Echo, i Reds non sarebbero infatti propensi a liberare l'attaccante senegalese. Il classe '92, autore finora di 20 reti in questa stagione, è uno dei grandi obiettivi di Zidane per la prossima stagione.

Ander Herrera ha scelto l'Arsenal. Come riporta il Daily Mail, il centrocampista spagnolo non dovrebbe rinnovare il proprio contratto col Manchester United per tentare una nuova avventura in Premier League dalla prossima stagione. Herrera vedrà infatti scadere il suo attuale accordo coi Red Devils il prossimo 30 giugno.

Il Barcellona ha scartato completamente l'opzione Antoine Griezmann. Come riporta Marca, i blaugrana non hanno mai veramente preso in considerazione un nuovo tentativo per l'attaccante dell'Atletico Madrid, che già la scorsa estate aveva detto di no per restare alla corte di Simeone.

Guido Burgstaller ha rinnovato con lo Schalke 04. L'attaccante della Nazionale austriaca, autore di tre gol e due assist in 26 presenze stagionali, ha firmato un nuovo contratto fino al 2022.

Prima di accettare un ritorno al Siviglia il direttore sportivo Monchi, si legge su Mundo Deportivo, ha avuto un lungo colloquio col presidente Castro e con i principali azionisti del club andaluso. Questo perché l'ex uomo mercato della Roma ha chiesto (e ottenuto) uno stipendio da calciatore di prima fascia, almeno secondo quelli che sono i parametri del club. Monchi guadagnerà, senza contare i bonus legati agli obiettivi, circa 3 milioni di euro netti a stagione.