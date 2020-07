Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 3 luglio

Il punto su tutte le news di calciomercato della giornata appena andata agli archivi. Tra indiscrezioni, trattative e retroscena ecco le notizie più importanti.

Interessante retroscena relativo al calciomercato della Juventus proveniente dal Daily Telegraph. Secondo il tabloid inglese, il club bianconero interessato a Tanguy Ndombele ha proposto uno scambio con Aaron Ramsey. No secco della squadra londinese, anche per l'alto ingaggio a Torino del centrocampista gallese.

Continua la trattativa di rinnovo tra la Juventus e Paulo Dybala. La volontà delle parti è quella di arrivare alla fumata bianca in tempi più rapidi possibile e la richiesta dell'argentino è quella di diventare il secondo giocatore più pagato della rosa bianconera, dietro Cristiano Ronaldo, ma magari davanti a De Ligt, che percepisce 8 milioni di euro più 4 di bonus. A riportarlo è il Corriere dello Sport.

Torna di moda il nome di David Alaba per la Juventus. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, i bianconeri sono molto interessati al giocatore in uscita dal Bayern (è in scadenza nel 2021) ma lo stesso terzino preferirebbe forse un'esperienza in Liga, al Real Madrid o al Barcellona.

Preso Hakimi, l'Inter guarda a sinistra. E punta Emerson Palmieri. Nonostante Lampard abbia definito "gossip" le voci di mercato sul terzino italo-brasiliano, secondo repubblica.it la trattativa vivrebbe una fase calda: l'agente dell'ex Roma sarebbe infatti a Milano per trattare con il club nerazzurro. L'obiettivo è trovare un'intesa sul prezzo tra l'Inter e il Chelsea, cercando uno sconto sui 30 milioni di euro chiesti dai Blues. L'affare potrebbe essere poi agevolato dai benefici fiscali legati al Decreto Crescita. E l'Inter prova a bruciare la Juventus sulla fascia sinistra.

Il futuro di Paolo Ghiglione potrebbe essere al Milan. Secondo quanto riportato da Tuttosport, l'esterno del Genoa spera infatti di potersi trasferire al termine della stagione, dopo un ottimo girone di andata con la maglia del Grifone, prima però di perdere il posto da titolare.

Non si arrestano i rumors sul futuro di Ismael Bennacer, regista algerino del Milan. L'ex giocatore dell'Empoli è uno dei grandi obiettivi per l'estate del Paris Saint-Germain: è un vero e proprio pallino del ds Leonardo ma i rossoneri non avrebbero intenzione di cederlo. Sul tavolo una proposta da 40 milioni di euro, il media algerino Competition considera il PSG comunque avanti nella corsa al giocatore rispetto a Manchester City, Real Madrid e Manchester United, anche grazie alle buone relazioni dell'agente col Paris.

Il contratto del Napoli per Victor Osimhen è pronto, manca solo l'accordo con il Lille, con il Corriere dello Sport che parla di un ingaggio da 2,5 milioni di euro a stagione più bonus per arrivare fino a tre per l'attaccante che compirà 22 anni a dicembre.

Con Kalidou Koulibaly che lascerà probabilmente il Napoli a fine stagione, sempre che arrivi comunque un'offerta all'altezza, il club azzurro è alla ricerca del suo sostituto e il primo nome è quello di Gabriel dos Santos Magalhanes del Lille, stesso club che detiene il cartellino di Osimhen. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, Giuntoli vorrebbe inserire i due in un'unica operazione, sborsando 50 milioni di euro più il cartellino di Adam Ounas, valutato 30 milioni.

Idea Daniele De Rossi per la panchina della Fiorentina. Come raccolto da TMW, i viola starebbero pensando al loro ex obiettivo di mercato a centrocampo per fondare un nuovo ciclo a partire dalla prossima stagione. Addirittura qualcosa in più di un'idea, invece, secondo Sky Sport.

Questa mattina, presso il Centro Sportivo "Davide Astori" di Firenze, è andato in scena un incontro tra Alessandro Lucci e i dirigenti della Fiorentina per parlare di Alessandro Florenzi, attualmente in prestito secco al Valencia ma ancora di proprietà della Roma. Il giocatore piace da tempo ai viola che però dovranno fare i conti anche con l'interessamento da parte dell'Atalanta. A riportarlo è Sky Sport.

Il Bologna cerca rinforzi offensivi in vista della prossima stagione. Secondo quanto riportato da Sky Sport, il club rossoblù ha messo nel mirino Eder, attaccante attualmente al Jiangsu Suning. Sinisa Mihajlovic lo conosce dalla comune esperienza alla Sampdoria e i primi sondaggi esplorativi sono già andati in porto. Su Eder, oltre al Bologna, da registrare anche l'interesse di Torino e Fiorentina.

Con una nota apparsa sul sito ufficiale, il Lille ha reso noto l'addio di Loic Remy, attaccante francese che era legato da un contratto fino al 30 giugno 2020. "Il Lille - si legge - avrebbe voluto trattenere Remy e ha formulato a lui e ai suoi rappresentanti un'offerta concreta per una proroga di due anni (più un terzo anno facoltativo) del suo contratto. Il club si rammarica per l'esito della trattativa, ma rispetta la scelta del giocatore di cui ha apprezzato l'impegno e la professionalità in queste due stagioni". Nel futuro di Remy c'è il Benevento, club con cui ha già sostenuto le visite mediche.

Il ritorno di Kamil Glik in Italia si avvicina sempre più. Secondo quanto riportato da Tuttosport ,il giocatore ha infatti già trovato l'accordo con il Benevento, che a sua volta è vicino a definire anche l'affare con il Monaco. Nelle prossime ore potrebbe dunque arrivare la fumata bianca.

Secondo il portale argentino Infobae, proseguirà in Argentina la carriera di Nahuel Molina, terzino classe '97 in scadenza di contratto con il Boca Juniors. L'accordo con l'Udinese era a un passo, ma il Besiktas sembra aver accelerato nelle ultime ore per il terzino destro raggiungendo un accordo di durata triennale.

CLAMOROSO DALLA SPAGNA: MESSI PUÒ LASCIARE IL BARCELLONA FRA UN ANNO. BAYERN, UFFICIALE L'ARRIVO DI SANE DAL CITY. LIVERPOOL A UN PASSO DA THIAGO ALCANTARA. L'ARSENAL BLINDA MARTINELLI, MILAN BAROS SI RITIRA.

Clamoroso dalla Spagna. Come riportato da Cadena Ser, Leo Messi potrebbe dire addio al Barcellona nel 2021. Il fenomeno argentino - si legge - sarebbe particolarmente seccato dalla indiscrezioni che provengono dall'interno del club blaugrana, soprattutto per quel che riguarda le voci di un suo possibile coinvolgimento nella guerra contro l'attuale tecnico Quique Setièn. Messi avrebbe quindi interrotto la trattativa per il rinnovo di contratto in scadenza nel 2021. Prima di questa interruzione la trattativa stava portando ad un rinnovo fino al 2023. Senza rinnovo sono tanti i club che sognano di poter tesserare la Pulce.

Mancava l'ufficialità, adesso è arrivata: Leroy Sané è un nuovo giocatore del Bayern Monaco. Il giocatore, come si legge sul sito ufficiale del club bavarese, ha firmato fino al 2025 ed inizierà a lavorare per preparare la prossima stagione a partire dalla prossima settimana.

Potrebbe arrivare dal Bayern Monaco il primo regalo per il Liverpool fresco vincitore della Premier League dopo un digiuno durato 30 anni. Stando a quanto riportato dal quotidiano Sport, infatti, i Reds sarebbero molto vicini all'acquisto di Thiago Alcantara, centrocampista spagnolo ex Barcellona. Sia i contatti fra i due club che quelli fra l'entourage del calciatore e la dirigenza del Liverpool sono definiti "in stato avanzato", tanto che non viene esclusa una fumata bianca nei prossimi giorni.

In Germania sono sicuri, il Borussia Dortmund ha chiuso il colpo Jude Bellingham. Secondo quanto riportato da Sport Bild infatti, il club giallonero ha trovato l'accordo con il Birmingham City per il talento classe 2003. Costo dell'operazione 23 milioni di euro, battuta la concorrenza di altro top club europei, su tutti il Manchester United.

L'Arsenal blinda Gabriel Martinelli. L'attaccante italo-brasiliano, classe 2001, ha firmato un nuovo accordo pluriennale coi Gunners. Per Martinelli, in questa stagione, si contano finora 10 gol e 4 assist in 26 presenze con la prima squadra.

Alessandro Diamanti rinnova con il Western United. Il capitano del club australiano ha rinnovato per altre due stagioni con i neroverdi.

All'età di 38 anni, si ritira la stella del calcio ceco Milan Baros. Al Banik Ostrava nelle ultime tre stagioni, l'ex attaccante di Liverpool e Olympique Lione ha detto addio al calcio giocato. "La testa vorrebbe andare avanti, ma il corpo mi chiede di fermarmi. Ho troppi problemi ai tendini e non posso più giocare o allenarmi", ha detto.