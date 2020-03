Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 3 marzo

Non c'è pace in casa Milan. Mentre si attende il comunicato che sancisca l'addio con Zvonimir Boban, anche Paolo Maldini potrebbe lasciare il club rossonero. Ma non è il solo: Stefano Pioli, infatti, avrebbe pensato in giornata a delle clamorose dimissioni, da comunicare dopo la sfida contro la Juventus, inizialmente in programma domani e poi spostata a data da destinarsi a causa dell'emergenza Coronavirus. Intanto, anche sul fronte rosa si discute sul da farsi: in bilico ci sono Rebic, Ibrahimovic e Donnarumma, perché la proprietà vuole abbassare il monte ingaggi.

“Giorgio è una persona di grande spessore in campo e fuori. È un campione che sposta gli equilibri”. Così a TuttoMercatoWeb l’agente del difensore della Juventus Giorgio Chiellini, Davide Lippi, nel corso dell’intervista rilasciata per la rubrica “A tu per tu”. “Il rinnovo? Non ci saranno problemi. Scudetto? Sono sicuro - ha concluso Lippi - che Chiellini cambierà in meglio questa Juve”.

Il Barcellona continua a seguire con interesse Lautaro Martinez per la prossima stagione e i blaugrana possono mettere sul piatto 70 milioni di euro più i cartellini di Arturo Vidal e Nelson Semedo. Come noto, nel contratto del Toro è presente una clausola da 111 milioni di euro valida dal 1 al 15 luglio; l'offerta che il Barça avrebbe fatto a Lautaro sarebbe da circa 7 milioni di euro, ovvero tre volte in più rispetto al suo attuale stipendio all'Inter.

Adesso è ufficiale: Rolando Maran non è più l'allenatore del Cagliari. Al suo posto, il club sardo ha ingaggiato Walter Zenga, che ha firmato fino a giugno 2021.

Ianis Hagi nel mirino della Lazio. In Romania sono certi che il giocatore ex Fiorentina sia un obiettivo del direttore sportivo biancoceleste Igli Tare. Attualmente è in prestito con diritto di riscatto fissato a 6 milioni di euro dal Genk ai Rangers, ma non è detto che gli scozzesi esercitino l'opzione. Tare non molla Giroud, già cercato a gennaio: il francese è in scadenza col Chelsea. Luis Alberto è pronto a rinnovare fino al 2025, con un ingaggio di 3,5 milioni.

La retroguardia di Antonio Conte all'Inter avrebbe bisogno di un altro puntello. Il tecnico la pensava così ancora prima dell'esclusione in Champions League che, però, ha bloccato l'affare Armando Izzo. Il difensore centrale poteva essere liberato grazie ai soldi del passaggio del turno ma la vittoria del Barcellona - e la conseguenze eliminazione - ha bloccato tutta l'operazione. Il granata, però, continua a essere un obiettivo per le prossime finestre di mercato.

Il rinnovo di Dries Mertens col Napoli, ormai molto vicino, aumenta le possibilità che Alexis Sanchez rimanga all'Inter. Il belga era un obiettivo dei nerazzurri, che a questo punto potrebbero invece decidere di provare a confermare l'attaccante cileno. A patto che quest'ultimo offra un finale di stagione in crescendo e che i fattori economici aiutino: il Manchester United potrebbe chiedere 20-25 milioni, Sanchez ne guadagna 12 all'anno. Serve ritoccare, soprattutto l'ingaggio.

È caccia a un centravanti in casa Juventus. Detto che Mauro Icardi resta sempre un pallino di Paratici, nei desideri di Sarri compaiono anche Gabriel Jesus del Manchester City e Timo Werner del Lipsia. L'argentino dovrebbe essere riscattato dal PSG, che poi potrebbe però non fare le barricate per trattenerlo in Francia: a Leonardo piacciono Pjanic e De Sciglio, da tempo. Per quanto riguarda il brasiliano, i canali con i Citizens sono ottimi.

Arkadiusz Milik è in bilico e nel caso in cui dovesse decidere di non rinnovare sarebbe il primo nella lista dei partenti per la prossima estate. Le trattative per il prolungamento si sono arenate, nonostante la proposta da 4 milioni di euro per i prossimi 5 anni e il problema non sarebbe più quello relativo all'inserimento della clausola da 100 milioni di euro: il polacco sta riflettendo sull'opportunità o meno di proseguire il rapporto.

José Mourinho ha un grande obiettivo per blindare la difesa del suo Tottenham in vista della prossima stagione: Chris Smalling. L'allenatore degli Spurs vorrebbe incontrare presto il suo ex giocatore ai tempi del Manchester United per convincerlo a tornare in Premier League, ma stavolta in quel di Londra. Il classe '89, nazionale inglese, è al momento in prestito annuale dai Red Devils alla Roma.