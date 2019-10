Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 4 ottobre

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, nonostante Marco Giampaolo sia atteso regolarmente in panchina contro il Genoa, il suo destino potrebbe essere già segnato. I dirigenti rossoneri, infatti, stanno lavorando al suo sostituto già da qualche giorno, ma il primo in lista, ovvero Luciano Spalletti, ha rifiutato senza appello. Intanto Claudio Ranieri è stato scartato, su Luis Garcia ci sono troppi punti interrogativi, mentre un ritorno di Rino Gattuso sarebbe possibile solo in caso di addio di almeno due dirigenti su quattro tra Maldini, Boban, Massara e Gazidis, in ordine di difficoltà di rapporti.

Gli occhi della Juventus in casa del Tottenham: secondo quanto riferito da Tuttosport, oltre a Toby Alderweireld, in scadenza di contratto a fine stagione, i bianconeri starebbero monitorando con grande attenzione la situazione di Harry Kane. Il centravanti, secondo le voci che arrivano da Oltremanica, potrebbe lasciare gli Spurs a fine stagione: la Vecchia Signora potrebbe muoversi cedendo un attaccante, la concorrenza internazionale è ovviamente altissima.

È stato un obiettivo di mercato in estate, potrebbe tornare d'attualità a gennaio. Parliamo di Sergej Milinkovic-Savic e dell'Inter. Strappare il serbo alla Lazio, ovviamente, sarà complicato: lo è stato già ad agosto, del resto. Se la squadra di Conte sarà in zona Scudetto anche dopo Natale, però, secondo Tuttosport i cinesi di Suning potrebbero aprire la porta a un extra-budget per l'assalto al campione di Lotito. Aiutati, magari, anche da Gabigol: sta facendo benissimo in Brasile, ha tanti estimatori in giro per il mondo e potrebbe portare in cassa una cifra attorno ai 30 milioni.

Nei giorni scorsi era rimbalzata la notizia di un interessamento estivo del Barcellona per Stefan de Vrij, difensore in forza all'Inter. L'olandese, insieme al compagno di squadra Milan Skriniar, sarebbe stato preso in considerazione qualora si fosse concretizzata la cessione di Samuel Umtiti. Come riporta Mundo Deportivo, un accenno di trattativa ci sarebbe realmente stato, ma al contrario: i nerazzurri, infatti, avrebbero offerto il giocatore ai catalani più volte, ricevendo sempre il no dei blaugrana.

Le buone prestazioni dell'Inter di Antonio Conte giovano anche alla dirigenza. A riportarlo è il Corriere dello Sport, che spiega come il direttore sportivo nerazzurro, Piero Ausilio, a breve rinnoverà il proprio contratto fino al 2022. L'idea di proseguire insieme c'è da mesi, prima dell'assemblea degli azionisti arriverà il matrimonio.

È' fatta per il passaggio di Andrea Bertolacci alla Sampdoria. Accordo totale, tra oggi e lunedì mattina arriva a Genova. Già effettuata con successo la prima parte delle visite mediche. Bertolacci, secondo quanto raccolto da TMW, ha firmato col Doria un anno di contratto: entrambe le parti hanno concordato di andare avanti una stagione per studiarsi, per valutarsi, per mettersi in gioco. E all'interno del possibile ribaltone societario, hanno scelto la soluzione più funzionale per entrambi: tanto è contata, in questo, anche la volontà del giocatore, che voleva tornare in una città come Genova che conosce bene e per la quale ha detto di no a soluzioni tra Italia ed estero.

Gaetano Castrovilli rinnoverà coi viola. La Fiorentina, secondo quanto raccolto da TMW, ha infatti chiuso l'accordo per il nuovo contratto del centrocampista fino al 2024 a cifre importanti, circa 800mila euro a stagione. Un rinnovo che va nel solco della fiducia nei confronti dei migliori giovani in rosa visto che, nel frattempo, Pradè e Barone hanno definito anche i rinnovi di Venuti e Sottil.

TOTTENHAM, ERIKSEN SOGNA ANCORA IL REAL MADRID. UFFICIALE: GROSS RINNOVA COL WERDER BREMA, PUEL NUOVO ALLENATORE DEL SAINT-ETIENNE

Secondo quanto riportato dal Daily Star, il centrocampista del Tottenham Christian Eriksen continua a sperare di approdare al Real Madrid già nel corso della prossima estate. Il suo agente è atteso in Spagna nel corso del prossimo weekend proprio per avviare i primi contatti con i Blancos in vista del mercato invernale.

Christian Gross ha rinnovato il contratto con il Werder Brema. Nel comunicato apparso sul sito ufficiale, non c'è scritta la durata dell'accordo ma viene sottolineato come una volta conclusa l'esperienza da calciatore, il centrocampista classe 1989 lavorerà con un ruolo all'interno del club.

Attraverso i propri canali ufficiali, il Saint-Etienne ha annunciato di aver sollevato Ghislain Printant dall'incarico di allenatore della prima squadra. Una "sospensione", per ora, in attesa di essere ricevuto dalla dirigenza per rescindere il proprio contratto. Al suo posto ingaggiato Claude Puel, tecnico che ha firmato un contratto valido fino a giugno 2022.