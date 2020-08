Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 7 agosto

vedi letture

Il punto su tutte le news di calciomercato della giornata appena andata agli archivi. Tra indiscrezioni, trattative e retroscena ecco le notizie più importanti.

GIAMPAOLO È IL NUOVO TECNICO DEL TORINO. UDINESE, GOTTI CONFERMATO ANCHE PER LA PROSSIMA STAGIONE. LAZIO, SI AVVICINA DAVID SILVA: ULTIMI DETTAGLI PRIMA DELLA FUMATA BIANCA. PER L'ATTACCO CI SONO ANCHE WESLEY E MURIQI. NASCE LA NUOVA ROMA, FRIEDKIN PENSA ANCHE A RANGNICK. NAPOLI, L'AGENTE DI KOULIBALY A CAPRI PER INCONTRARE DE LAURENTIIS: NESSUNO SCONTO AL MANCHESTER CITY. FIORENTINA, COMMISSO PREPARA IL DOPPIO COLPO: TORREIRA E VERTONGHEN. ATALANTA, ASSALTO A SEKO FOFANA PER IL CENTROCAMPO

Marco Giampaolo è il nuovo allenatore del Torino, con un accordo fino al 2022. Questo il comunicato del club granata: "Il Torino Football Club è lieto di annunciare di aver affidato la conduzione della Prima Squadra al signor Marco Giampaolo. Il tecnico ha firmato un contratto biennale.

Marco Giampaolo è nato a Bellinzona il 2 agosto 1967. Ex calciatore professionista, ha intrapreso la carriera da tecnico nel 2000, a Pescara, come vice allenatore. Nel corso degli anni ha maturato molteplici esperienze in Club di Serie A e B, sulle panchine di Cagliari, Siena, Catania, Cesena, Brescia, Empoli, Sampdoria e Milan. In carriera vanta in totale 277 partite in Serie A.

Il Presidente Urbano Cairo accoglie Marco Giampaolo e il suo staff con il più cordiale benvenuto. Buon lavoro e Sempre Forza Toro!".

Adesso è ufficiale: Luca Gotti sarà l'allenatore dell'Udinese anche nella prossima stagione. Questo il comunicato del club friulano: "Udinese Calcio comunica, con soddisfazione, il rinnovo di contratto con l'allenatore Luca Gotti fino al 30 giugno 2021. La Società formula al mister i migliori auguri di buon lavoro".

"Ci saluteremo presto". David Silva ha rimandato l'abbraccio ai tifosi del Manchester City ma ha ufficializzato la sua partenza dai Citizens. Oggi il padre del giocatore ha confermato su queste colonne che "la Serie A gli piace e che sarebbe bello se giocasse a Roma". Un'apertura ben più che chiara: la trattativa è allo sprint finale, conferma Sky. Il ds Tare è vicino a chiudere il colpo, sta limando gli ultimi particolari prima del sì definitivo. Lo spagnolo firmerà un contratto di tre anni.

Uno o due attaccanti. La Lazio continua a lavorare per puntellare la rosa di mister Simone Inzaghi in vista del triplice impegno della prossima stagione: Serie A, Coppa Italia e, soprattutto, Champions League. Oltre al jolly David Silva, l'obiettivo del ds Tare è sicuramente rinforzare l'attacco.

La prima casella nel reparto avanzato, come riporta oggi il Corriere dello Sport, dovrebbe quindi toccare all'altro spagnolo Borja Mayoral, operazione in via di definizione col Real Madrid per circa 15 milioni di euro. Se poi dovesse partire Felipe Caicedo, tuttavia, attenzione al ritorno di fiamma per Wesley dell'Aston Villa e all'interesse per quel Vedat Muriqi del Fenerbahce di cui vi abbiamo parlato ieri proprio su queste colonne.

Lazio attivissima sul mercato, dunque, nell'intento di chiudere almeno due colpi nelle prossime ore.

La nuova Roma di Dan Friedkin muove i primi passi. E lavora per trovare un uomo mercato. Detto dell'obiettivo Paratici, è vero e proprio ds in casa giallorossa. Tra le tante ipotesi, il Corriere della Sera ne avanza una molto intrigante: una vera rivoluzione, quella che il Milan non ha voluto fare. Col nome di Ralf Rangnick. Il tedesco, dopo che la trattativa coi rossoneri è naufragata, ha lasciato nei giorni scorsi la galassia Red Bull. Al momento, una suggestione. Ma in un nuovo corso tutte le strade sono aperte.

Il big contro il Barcellona potrebbe essere non solo l'ultima partita in azzurro di José Maria Callejon, in scadenza di contratto, ma anche quella di Kalidou Koulibaly. Come riporta il Corriere dello Sport, il Manchester City continua infatti il suo pressing per il roccioso centrale del Napoli, il cui agente Fali Ramadani proprio ieri è sbarcato a Capri per incontrare ancora una volta Aurelio de Laurentiis.Se il patron partenopeo chiede i soliti 90 milioni di euro per mettersi a trattare la cessione del senegalese, i Citizens finora sono arrivati a offrire un massimo di 70 milioni tra parte fissa e bonus. Non abbastanza, ma il summit previsto nelle prossime ore tra Ramadani e ADL servirà a capire quali sono i margini per trovare un eventuale accordo fra le parti. Anche se il Napoli non sembra affatto intenzionato a fare sconti.

Fiorentina in pole position per Lucas Torreira. Secondo quanto riferito da La Gazzetta dello Sport, i viola sarebbero in vantaggio per un grandissimo colpo come il ritorno in Italia del centrocampista uruguaiano. Trattativa non facile, ovviamente: l'ex Sampdoria è nel mirino anche del Torino, ma soprattutto dell'Atlético Madrid. Rispetto ai Colchoneros, però, la società di Commisso sarebbe in posizione di vantaggio, perché avrebbe offerto al giocatore, che da tempo vuole tornare in Serie A, un ruolo di primo piano. Cosa che Simeone non può garantirgli. Da superare c'è la resistenza dell'Arsenal: il tecnico Arteta non lo ha fatto giocare negli ultimi tempi, ma i Gunners non sembrano disposti a fare particolari sconti per questo motivo.

Un altro big per la Fiorentina a parametro zero, quest'estate? Il nome caldo sul taccuino degli uomini mercato viola, secondo quanto raccolto da Tuttomercatoweb.com, sarebbe quello di Jan Vertonghen. Il trentatreenne lascia il Tottenham Hotspur col contratto in scadenza e col suo entourage sta cercando una nuova avventura. Sembra aver messo con forza il mirino sull'Italia e secondo fonti belghe, avrebbe già parlato sia con la Roma che con l'Inter per capire che progetto sportivo potrebbe prospettarglisi in giallorosso o in nerazzurro. Poi la Fiorentina: il giocatore e la famiglia sono già stati a Firenze e sono innamorati della città. Il progetto di Commisso lo intriga e per lui potrebbe prospettarsi un'eventuale avventura da protagonista. Vertonghen aspetta l'Italia e poter essere un potenziale titolarissimo in viola lo attira non poco. Contatti in corso da tempo, adesso con la stagione finita le parti potrebbero cercare un nuovo e importante avvicinamento.

Atalanta scatenata sul mercato, specialmente a centrocampo. Come riporta oggi il Corriere dello Sport, tra i vari obiettivi Matteo Pessina, Marc Roca e Giacomo Bonaventura i nerazzurri preparano infatti anche l'assalto a Seko Fofana. Il classe '95 ivoriano nei giorni scorsi ha fatto sapere di voler lasciare l'Udinese e la Dea, a detta del quotidiano, è pronta dunque a portarlo alla corte di mister Gasperini già dalla prossima stagione.

FEYENOORD, TORNA VAN PERSIE: SARÀ NELLO STAFF DI ADVOCAAT. ROBINHO È SVINCOLATO, IL BASAKSEHIR HA COMUNICATO IL SUO ADDIO. REAL MADRID, I SOLITI ESUBERI DI LUSSO: BALE E JAMES RODRIGUEZ ALLA PORTA. MONACO, DISASI FIRMA FINO AL 2025

Robin van Persie torna di nuovo al Feyenoord. Dopo averlo lasciato la prima volta nel 2004 per volare in Premier e la seconda nel 2019 per ritirarsi dal calcio, l'ex attaccante riabbraccia il suo vecchio club e si unisce allo staff tecnico di Dick Advocaat: "È difficile dire che tipo di lavoro farò. Non mi vedo come un allenatore in futuro. Scoprirò se mi piace e aiuterò lo staff tecnico. Dick mi ha chiamato e mi ha chiesto se volevo provare, non potevo dirgli di no".

Avventura in Turchia conclusa per Robinho, ex attaccante tra le altre di Milan e Manchester City. Con una nota apparsa sul sito ufficiale, l'Istanbul Basaksehir ha reso noto che il calciatore classe '84 non rinnoverà il contratto e, di conseguenza, da oggi sarà libero di accasarsi altrove. "Lo ringraziamo - si legge nel comunicato - per i suoi sforzi nel nostro club. Un atleta esemplare grazie alla sua umiltà, personalità e carattere".

Per il Real Madrid è ormai alla stregua di un'abitudine, seppure non rappresenti aspetti più di tanto sani di questo calcio: praticamente in ogni sessione di mercato, c'è nella rosa dei blancos almeno un esubero di lusso. Extra lusso sarebbe meglio specificare visti gli ingaggi in questione, con i nomi che peraltro rimangono sempre gli stessi. Da sogno di mercato del Napoli a un nulla di fatto, ed un'altra annata trascorsa soprattutto tra panchina e tribuna: questa la stagione di James Rodriguez, finito di nuovo ai margini. Come lui, anzi ben più di lui, Gareth Bale. Uno stipendio enorme e tante uscite dal seminato, come quando specificò che Galles e golf venivano prima del Real Madrid nell'elenco delle sue priorità. Proprio lo sport con mazza e pallina è al centro della nuova querelle, esplosa ieri: mentre Zidane parlava in conferenza, Bale si godeva una partita di golf. Ennesimo smacco, stavolta decisivo: il gallese, al pari di James Rodriguez, sarà tenuto a casa per la Champions, e per entrambi sarà dunque cercata una nuova sistemazione.

Attraverso i propri canali ufficiali, il Monaco ha annunciato l'acquisto di Axel Disasi, giocatore del Reims nel mirino della Roma. Il difensore francese, classe 1998, ha firmato un contratto che lo legherà al club del Principato per le prossime cinque stagioni ed è costato 13 milioni.