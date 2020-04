Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 8 aprile

Il punto su tutte le news di calciomercato della giornata appena andata agli archivi. Tra indiscrezioni, trattative e retroscena ecco le notizie più importanti.

L'INTER FA SUL SERIO PER MESSI. E PUNTA IL BABY ALMADA. WIJNALDUM OBIETTIVO PER IL CENTROCAMPO, MENTRE DIETRO È SFIDA FRA KUMBULLA E VERTHONGEN. ICARDI POTREBBE RESTARE A PARIGI. JUVENTUS: TUTTO SU TONALI, MENTRE DAVANTI BALLOTTAGGIO CHIESA-TORRES. NAPOLI, QUATTRO NOMI PER IL DOPO CALLEJON. LA ROMA PENSA ALLA RIVOLUZIONE PER TRATTENERE ZANIOLO E PELLEGRINI. LA FIORENTINA PUNTA NAINGGOLAN E POTREBBE PERDERE CASTROVILLI

La bomba di mercato arriva dall'Argentina: l'Inter è al lavoro per portare in Italia il fuoriclasse Lionel Messi che potrebbe lasciare il Barcellona dopo un'intera carriera in blaugrana e sfidare di nuovo Cristiano Ronaldo. Oltre al numero 10 argentino il club nerazzurro starebbe facendo passi per il talento del Velez Thiago Almada valutato 25 milioni di euro. Per il centrocampo, con il futuro di Vecino incerto, l'obiettivo del club milanese è Georginio Wijnaldum, jolly del Liverpool, valutato oltre i 30 milioni di euro nonostante la scadenza nel 2021 e che i Reds vorrebbero legare a sé fino al 2024. Per quanto riguarda le corsie laterali i nomi sulla lista di Marotta sono l'ex Joao Cancelo del Manchester City, Emerson Palmieri del Chelsea e Layvin Kurzawa in scadenza con il PSG. Ma non è da scartare il nome di Nelson Semedo del Barcellona. Il club infine cerca un centrale di difesa con i nomi di Kumbulla e Vertonghen in cima alla lista. Per quanto riguarda il capitolo rinnovo invece dovrebbero prolungare fino al 2022 Handanovic, D'Ambrosio e Candreva, mentre il giovane Agoume dovrebbe legarsi ai nerazzurri fino al 2024. In uscita c'è sempre Mauro Icardi che ha in Neymar e Mbappe due sponsor importanti per il riscatto da parte del Paris Saint-Germain.

Anche la Juventus è al lavoro per rinforzarsi nella prossima stagione con in cima alla lista dei desideri il regista del Brescia Sandro Tonali, valutato da Cellino circa 50 milioni di euro. Sempre in mezzo al campo si va verso la permanenza di Aaron Ramsey e Adrien Rabiot che potrebbero partire solo in uno scambio con il Manchester United con Paul Pogba. Per l'attacco infine sono due i giocatori più ricercati: Ferran Torres del Valencia e Federico Chiesa della Fiorentina. Sul primo però la concorrenza è altissima. Anche il Napoli è al lavoro per il restyling dell'attacco con Callejon sempre più vicino all'addio e Arkadiusz Milik che è finito nel mirino dello Schalke 04, pronto a offrire 25 milioni di euro per vincere la concorrenza del Milan. I nomi per rinforzare l'attacco sono quelli di: Jeremie Boga del Sassuolo, Milot Rashica del Werder Brema, Everton del Gremio e Oussama Idrissi dell’AZ Alkmaar.

La Roma è invece pronta a rivoluzionare la rosa con tantissimi giocatori di proprietà pronti a fare le valigie per alleggerire il monte ingaggi e far cassa. In uscita ci sarebbero infatti Under (considerato quello che potrebbe portare la maggior plusvalenza a bilancio), Gonalons, Nzonzi, Olsen, Karsdorp, Coric, Schick e Defrel. Si va invece verso la blindatura per i due gioielli Nicolò Zaniolo e Lorenzo Pellegrini. Per l'attacco invece l'obiettivo resta Moise Kean che potrebbe lasciare l'Everton. In casa Lazio invece si va verso il divorzio con il difensore Bastos in scadenza nel giugno del 2021 e che potrebbe partire in estate visto che la società non ha intenzione di rinnovargli il contratto.

Il Milan continua a cercare l'erede di Pioli sulla panchina e dopo Rangnick punta un altro profilo estero come quello di Luis Campos del Lille. Per quanto riguarda il campo invece potrebbe andare in porto uno scambio fra Gianluigi Donnarumma e Federico Bernrdeschi, più conguaglio a favore dei rossoneri, con la Juventus. La Fiorentina invece potrebbe finalmente abbracciare Radja Nainggolan che potrebbe lasciare Cagliari per fine prestito e finire in viola con un anno di ritardo. Il belga potrebbe prendere il posto di Gaetano Castrovilli che i nerazzurri vorrebbero strappare alla Juventus.

REAL MADRID: HAALAND E POGBA GLI OBIETTIVI, MA PIACE ANCHE CAMAVINGA. L'ATLETICO CERCA UN PORTIERE: JOSE SA O DMITROVIC. BARCELLONA: APARECIDO PUÒ ARRIVARE IN ANTICIPO. ANCHE THIAGO ALCANTARA RINNOVA COL BAYERN. IL BORUSSIA DORTMUND PUNTA EVERTON. LIVERPOOL: TRAORE OBIETTIVO PER L'ATTACCO. PSG, TUCHEL VERSO L'ADDIO, IN ARRIVO ALLEGRI

Il Real Madrid ha due grandi obiettivi per l'estate: il centrocampista Paul Pogba e l'attaccante Erling Haaland. Sul primo c'è anche la Juventus e per questo il club spagnolo ha pronto anche un piano B che porta a Eduardo Camavinga del Rennes, mentre per il primo i Blancos avrebbero come carta da giocare Luka Jovic che potrebbe così tornare in Bundesliga dopo l'avventura con la maglia dell'Eintracht Francoforte. Sull'altra sponda del Manzanarre invece si lavora per trovare un valido vice Oblak con due nomi sulla lista: José Sà, estremo difensore dell'Olympiacos, e Marko Dmitrovic, numero uno dell'Eibar. Il Barcellona invece valuta l'arrivo con un anno d'anticipo di Emerson Aparecido. Il brasiliano, classe 1999 acquistato nel 2019 dall'Atlético Mineiro e girato in prestito al Betis fino al 2021.

Il Bayern Monaco dopo il rinnovo di Muller sta chiudendo anche per il prolungamento di Thiago Alcantara che presto potrebbe firmare fino al 2023 coi bavaresi. In uscita invece c'è il difensore Boateng che potrebbe finire a Londra dove lo cercano Chelsea e Arsenal. Attraverso i propri canali ufficiali, il Bayer Leverkusen ha annunciato l'arrivo a titolo definitivo di Lennart Grill. Il portiere dell'Under-21 tedesca, 21 anni, lascerà il Kaiserslautern a fine stagione e firmerà un contratto di quattro anni con le Aspirine. Il Borussia Dortmund avrebbe messo gli occhi su Everton, attaccante esterno del Gremio. Il club tedesco è in concorrenza con gli inglesi dell'Everton. Il Liverpool invece ha messo gli occhi su Adama Traore, esterno offensivo del Wolverhampton che però ha un costo quasi proibitivo: 80 milioni di euro.

Thomas Tuchel è sempre più lontano dal PSG e l'emergenza Coronavirus non fa altro che accompagnarlo passo passo alla porta del club parigino. Le discussioni avute con i big dello spogliatoio oltre che il rapporto mai decollato con Leonardo, lo porteranno a dire addio ai francesi al termine della stagione. Il dirigente brasiliano infatti, vuole puntare forte su Massimiliano Allegri, scaricando così il tedesco che pensava di poter ambire alla panchina del Bayern, possibilità vanificata dal rinnovo di Flick.