Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena dell'11 febbraio

La Juventus ha annunciato sui suoi canali ufficiali il rinnovo del contratto di Wojciech Szczesny, che vestirà la maglia bianconera fino al 2024. Approdato a Torino nella stagione 2017/2018 dopo aver giocato con Arsenal e Roma, Wojciech con la casacca della Juventus fino ad ora ha disputato 84 gare ufficiali, vincendo due Scudetti, una Coppa Italia e una Supercoppa Italiana.

Il quotidiano La Repubblica analizza il momento della Juventus e fa il punto sul futuro di Maurizio Sarri, allenatore bianconero che lunedì sera ha cenato con il presidente Agnelli e col direttore Paratici per analizzare il delicato momento dei bianconeri. La sua posizione non è in discussione, nessuno in casa Juve sta prendendo in considerazione l'esonero a stagione in corso. Ma in vista della prossima stagione la conferma al momento è in forte dubbio: se la Juve non porterà a casa la Champions, alte le possibilità di un cambio di allenatore.

Sirene dalla Premier League per Marcelo Brozovic. Come riporta FcInterNews, domenica scorsa un osservatore del Liverpool avrebbe seguito con attenzione il centrocampista dell'Inter durante il derby. Il croato è legato ai nerazzurri fino al 2022 e, soprattutto, ha una clausola di risoluzione valida solo per l'estero pari a 60 milioni. Tradotto: può rappresentare un colpo abbordabile per le super potenze inglesi. Ecco perché il club milanese è pronto a correre ai ripari già nelle prossime settimane, con un rinnovo fino al 2024 che elimini al più presto questa pericolosa clausola.

Continuano i contatti fra l'Inter e Mohamed Sinouh, agente di Tahith Chong, laterale olandese in scadenza di contratto con il Manchester United. Secondo quanto riportato da FcInterNews.it, la proposta contrattuale per il classe 1999 da 1,5 milioni di euro netti a stagione a salire per cinque anni sembra aver trovato l'approvazione della controparte, mentre c'è ancora distanza sul fronte delle commissioni con l'agente che da 7 a 4,5-5 milioni come richieste, mentre Marotta non vorrebbe andare oltre 1,5/1,8 milioni.

In attesa di capire come si concluderà l'attuale stagione, in casa Milan sono già iniziate le riflessioni sul futuro. Da quali elementi ricominciare il lavoro di costruzione della squadra per la stagione 2020/2021? Il primo perno identificato è Gianluigi Donnarumma, ma stando al Corriere dello Sport è anche il più difficile da confermare. La questione contrattuale non è ancora stata risolta e il Real Madrid viene considerato ad oggi la società più vicina al portiere nel ricco novero di pretendenti che comprende anche la Juventus e il PSG.

Il Corriere dello Sport rilancia il nome di un giocatore che oggi non è nelle fila rossonere, ma che ci è stato la scorsa stagione e che mira a tornarci: Tiemoué Bakayoko. Il centrocampista francese di proprietà del Chelsea è tornato a vestire la maglia del Monaco, club che lo ha lanciato tre anni fa, con buoni risultati. Ma la sua presenza a San Siro per il derby ha fatto riprendere quota alla sua candidatura per il Milan del futuro. "La sua voglia di tornare non è un segreto" scrive in merito il quotidiano sportivo.

Il futuro di Stefano Pioli, per La Gazzetta dello Sport, è già argomento caldo. Il contratto dell'attuale tecnico del Milan scadrà a giugno 2021, ma una volta che il campionato sarà finito ci sarà un faccia a faccia con la società per fare il punto. Ad oggi il lavoro di Pioli ha vissuto di alti e bassi, partendo da un presupposto: l'Europa League è l'obiettivo minimo, ma solo la qualificazione in Champions potrebbe far ripartire il Milan anche a livello di appeal e introiti. Pioli intanto prosegue il proprio lavoro, con la possibilità di arrivare in fondo alla Coppa Italia, ma secondo la rosea neppure un successo finale darebbe la certezza della permanenza all'ex Fiorentina. I nomi per il futuro? La dirigenza rossonera tende a lasciare aperta ogni ipotesi, ma tutto fa pensare che il prossimo allenatore del Milan sarà un big della panchina. E il nome di Massimiliano Allegri continua a circolare, seppur per il momento resti una suggestione.

La Gazzetta dello Sport si sofferma già sul possibile futuro di Zlatan Ibrahimovic. L'accordo col Milan prevede una valutazione rimandata a fine stagione, per capire com'è andata la stagione e quali possono essere le prospettive future. Una valutazione che coinvolgerà il Milan, ovviamente, ma anche lo stesso Ibrahimovic. La parola dello svedese sarà decisiva, chiaramente, e molto dipenderà dai progetti e dal tipo di mercato che la società rossonera deciderà di portare avanti.

Il Milan continua a seguire Matias Zaracho per la prossima stagione e come riportato da Tuttosport è pronto a mettere sul piatto 15 milioni di euro per il trequartista del Racing Avellaneda, che però viene valutato 20 dagli argentini. I contatti sono avviati e il suo agente ha già parlato con il club rossonero.

Il calciomercato del Napoli in uscita potrebbe non essere concluso. Un calciatore, infatti, potrebbe fare le valigie nei prossimi giorni: secondo quanto riferito dalla redazione di Sky Sport, Amin Younes potrebbe trasferirsi in Russia. Il calciatore tedesco è ormai uscito dai radar della squadra allenata da Gattuso e interessa a diversi club.

Arrivato in prestito a Roma la scorsa estate, Henrikh Mkhitaryan finora non ha reso secondo le attese. Rallentato anche da qualche infortunio il giocatore armeno ha avuto un rendimento al di sotto di quanto la società giallorossa si attendeva e ad oggi il suo riscatto dall'Arsenal è da considerarsi in dubbio. Niente, però, è ancora definito. Stando a quanto riportato dal The Sun, infatti, la Roma è pronta ad acquistare il cartellino dell'ex United ma non alla cifra richiesta dai Gunners che si aggira sui 20 milioni di euro. A tal proposito si apprende anche che il club capitolino nelle scorse settimane avrebbe già presentato una proposta per il riscatto di Mkhitaryan a 10 milioni di euro rispedita al mittente.

La Gazzetta dello Sport fa il punto sul futuro di Marash Kumbulla, difensore che si sta mettendo in gran luce con la maglia del Verona. Per il quotidiano, oltre alle italiane Juventus, Inter e Napoli, il centrale italo-albanese piace praticamente a tutte le big europee: dal Manchester City allo United fino a Liverpool, Borussia Dortmund e alle big spagnole. A gennaio il Napoli era arrivato ad offrire 21 milioni più 4 di bonus, cifra rifiutata dall'Hellas. Che in vista dell'estate potrà monetizzare ancora di più. La quota raggiungibile potrebbe essere 30 milioni di euro.

Prove di disgelo in casa Parma in merito al caso Gervinho, attaccante che dopo gli ultimi turbolenti giorni di calciomercato e la mancata cessione si sta allenando a parte a Collecchio. Secondo il Corriere dello Sport, l'attaccante ivoriano ha già chiesto scusa a mister D'Aversa e potrebbe presto essere reintegrato, a patto che adesso chieda scusa ai compagni di squadra per gli allenamenti ai quali non ha preso parte negli ultimi giorni di gennaio senza alcuna autorizzazione.

Nelle prossime ore il dg del Sassuolo Giovanni Carnevali volerà a Londra per incontrare il Chelsea. Tema della discussione sarà il futuro di Jeremie Boga: la scorsa estate i neroverdi hanno sborsato 9 milioni per riscattare il suo cartellino, col Chelsea che ha mantenuto un accordo sulla parola per pareggiare eventuali future offerte di altri club. L'intenzione del Sassuolo è quella di capire i progetti futuri dei Blues in merito, ovvero se Lampard vorrà puntare su di lui e a che prezzo. In caso contrario, potrà esserci il via libera per ascoltare altre offerte. Anche se l'idea neroverde è quella di trattenerlo almeno un altro anno e magari rinnovare il contratto.

Il Genoa cambia ancora i portieri. Dopo l'addio a Radu e il ritorno di Perin, il club del presidente Preziosi ha deciso di operare un nuovo avvicendamento: Salvador Ichazo, ex estremo difensore di Torino e Bari, sarà giovedì in città per le visite mediche e la firma. L'uruguaiano è svincolato e prenderà il posto di Jandrei, che sarà ceduto in prestito all'Atletico Paranaense fino a dicembre. Lo riporta Sky Sport.

Secondo quanto riportato da Defensa Central, Zinedine Zidane avrebbe messo gli occhi su Alban Lafont, portiere del Nantes ma di proprietà della Fiorentina. 21 anni, il francese sarà visionato dagli osservatori dei blancos su richiesta del tecnico. Il Real Madrid ha già in rosa Courtois e Areola, con il promettente Lunin in prestito all'Oviedo oltre a Luca Zidane, anch'egli a titolo temporaneo al Racing Santander.

KLOPP-LIVERPOOL, SPUNTA CLAUSOLA PRO-BUNDES. KLINSMANN SI DIMETTE DA ALLENATORE DELL'HERTHA, ADEBAYOR IN PARAGUAY, NTEP HA RISOLTO IL PROPRIO CONTRATTO COL WOLFSBURG. IL BARCELLONA HA IN PUGNO WILLIAN JOSÈ PER SOSTITUIRE DEMBELÈ

Emergono alcuni dettagli inediti circa il rinnovo fino al 2024 di Jurgen Klopp con il Liverpool. Secondo quanto riportato dal Daily Mirror, infatti, nell'accordo pluriennale fra le parti in causa sarebbe prevista una clausola che permetterebbe al manager tedesco di tornare ad allenare in Bundesliga senza grossi impedimenti da parte della dirigenza del club campione europeo in carica.

Emmanuel Adebayor, attaccante con un lungo percorso in Premier League tra Arsenal, Manchester City e Tottenham, oltre che un anno di prestito al Real Madrid, ha firmato per il Club Olimpia Asuncion in Paraguay. Il giocatore togolese, in estate accostato con insistenza al Lecce, ha già raggiunto i nuovi compagni dopo l'esperienza negativa con la maglia del Kayserispor in Turchia.

L'avventura di Jurgen Klinsmann come allenatore dell'Hertha Berlino è finita. Come si legge sul profilo Twitter del club tedesco il tecnico si è infatti dimesso con effetto immediato, anche se continuerà a far parte del consiglio di amministrazione della società.

Risoluzione contrattuale in casa Wolfburg. I Lupi con una nota sul proprio sito ufficiale hanno comunicato l'interruzione del rapporto con Paul-Georges Ntep, attaccante classe 1992. Il giocatore nella prima parte di stagione ha militato in prestito al Kayserispor in Turchia.

Secondo TVE in Spagna, il Barcellona avrebbe raggiunto un principio di accordo con la Real Sociedad per l'attaccante Willian José, scelto per sostituire l'infortunato Dembelé. I catalani avrebbero offerto 35 milioni di euro per chiudere l'intesa con il club proprietario del cartellino del 28enne brasiliano, che aveva rifiutato recentemente una proposta da 23 milioni proprio per il giocatore autore di 8 gol in 22 presenza nella Liga in questa stagione. A riportarlo è Mundo Deportivo.

Dopo la fine dell'avventura durata sei anni con i Montreal Impact, società di MLS di proprietà del numero uno del Bologna Joey Saputo, Ignacio Piatti ha trovato una nuova squadra. L'attaccante classe 1985, transitato in italia per un biennio a Lecce, è stato ufficializzato come nuovo calciatore del San Lorenzo, formazione nella quale ha militato fra il 2012 e il 2014. Il Ciclón ha dato l'annuncio con un video sui propri canali social ricordando le sue gesta nell'anno della vittoria del campionato e della Copa Libertadores.

Hakim Ziyech finisce nel mirino del Chelsea. Secondo quanto riportato dal Daily Telegraph, il trequartista era stato cercato dai blues già nella finestra di gennaio, trovando il no da parte dell'Ajax. Il club olandese ascolterà le offerte in estate, nonostante il marocchino abbia firmato un accordo lo scorso agosto fino al 2022.