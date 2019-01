Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e ufficialità del 10 gennaio

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

ZHANG: "ICARDI È IL NOSTRO CAPITANO, PRESTO CI INCONTREREMO". TORINO, CONCORRENZA AL NAPOLI PER LAZZARI. MILAN, TONALI NEL MIRINO: SI CERCA OPZIONE PER FUTURO. RAMIREZ, SIRENE CINESI, ROMA A UN PASSO DA HERRERA. KESSIE E ANDERSEN, IL TOTTENHAM CI PENSA. ISCO E MARCELO, OCCASIONI JUVE? NAPOLI, ROG O DIAWARA CEDUTI. VERETOUT OBIETTIVO PER IL CENTROCAMPO, DE LAURENTIIS TORNA IN ITALIA PER ALLAN E KOUAME. BALOTELLI-SASSUOLO, TRATTATIVA POSSIBILE. MILAN, GATTUSO TRATTIENE CALHANOGLU. HIGUAIN VERSO LA PERMANENZA. ROGERIO, OFFERTA WOLVERHAMPTON. DE PAUL-INTER, SIAMO AI DETTAGLI.

Steven Zhang, presidente del club, ha parlato all'uscita della sede dell'Inter, analizzando così il mercato nerazzurro e il caso Icardi, destinato a far discutere a lungo: "Se ci saranno occasioni le coglieremo. Il mercato invernale non offre grandi affari ma guardiamo a giovani talenti. Icardi è il nostro capitano e presto ci incontreremo per il suo contatto".

Non solo Napoli su Manuel Lazzari, esterno della SPAL autore di una grande prima parte di stagione in Serie A. Secondo Tuttosport anche il Torino, in vista di giugno, lo ha inserito in cima alle proprie priorità di mercato sotto indicazione di Walter Mazzarri. La richiesta estense di 20-25 milioni, però, rende la trattativa piuttosto complessa.

Obiettivi per il presente e anche per il futuro. Il mercato del Milan non si limita solamente a possibili rinforzi che dovrebbero aggiungersi nell’attuale mese di gennaio, ma cercare anche i giocatori giusti per i prossimi mesi. Tra questi c’è sempre Sandro Tonali del Brescia, centrocampista dalla qualità brillanti che ha attirato su di sé tantissime big come Juve, Inter, Roma e Napoli. Il Milan è tra queste squadre, continua a monitorare il giocatore e a informarsi sul suo andamento. Secondo quanto appreso da MilanNews.it i rossoneri non l’hanno mollato, anzi, vorrebbero provare a strappare un’opzione con il Brescia per il futuro. Situazione che non è ancora decollata per i noti rallentamenti dovuti all’Uefa, ma il centrocampista classe 2000 è un profilo interessantissimo per la dirigenza milanista.

L'ottimo rendimento di Gastòn Ramirez non è passato inosservato e ha fatto il giro del mercato internazionale. Secondo indiscrezioni raccolte in esclusiva da Sampdorianews.net, una compagine cinese, da tempo sua estimatrice, ha manifestato un forte interesse per il trequartista uruguayano. Si registra un recente incontro avvenuto tra il suo entourage e la dirigenza del club asiatico. L'offerta è molto importante in termini di ingaggio e durata contrattuale puntando ad un colpo di rilievo in questa finestra di mercato. Il trequartista non è però convinto anche in considerazione dell'ottimo periodo in blucerchiato una volta smaltiti i problemi fisici e l'incondizionata fiducia di mister Giampaolo. Il mercato italiano avrebbe comunque la priorità del diretto interessato nel caso in cui si registrassero le condizioni di un'uscita, al momento non presa in esame, nemmeno dal club doriano, in buoni rapporti con l'entourage del fantasista.

A dispetto delle smentite di oggi, la Roma sarebbe molto vicina al colpo Hector Herrera per giugno prossimo: il messicano lascerà il Porto a giugno e dopo una lunga corte, avrebbe sciolto le riserve e scelto l'Italia per il prosieguo della propria carriera. Monchi avrebbe convinto lui e il suo entourage con un contratto importante e un ruolo centrale nel progetto tattico di Di Francesco, potendo contare sull'appoggio della società per un acquisto di spessore, ma a parametro zero, che possa aggiungere esperienza internazionale ad una rosa, quella giallorossa, che rischia di dover rinunciare ad un altro big in estate e ricca di giovani ancora formare.

L'addio di Mousa Dembele ha lasciato un vuoto da riempire nella rosa del Tottenham. E, secondo quanto riportato dal Daily Express quest'oggi, gli Spurs starebbero pensando a Franck Kessie del Milan per la sostituzione del belga volato in Cina. Una trattativa complicata per il club britannico, visto che difficilmente il Milan deciderà di privarsi di una delle colonne del proprio centrocampo.

Il quotidiano Tuttosport analizza nel dettaglio la situazione di Isco e Marcelo, giocatori del Real Madrid seguiti da tempo anche dalla Juventus. Anche ieri sera contro il Leganes il tecnico Solari ha lasciato in panchina Isco nonostante in campo ci fossero le cosidette seconde linee. Un messaggio forte e chiaro da parte del tecnico argentino che di fatto ha sancito, una volta di più, la rottura col talento ex Malaga. Che proprio per questo, soprattutto se dovesse rimanere lui in panchina anche la prossima stagione, cercherà fortuna altrove.

Diverso il discorso di Marcelo: il brasiliano è un titolare del Real Madrid, ma ancora in questa stagione non si è visto quello che per molti è stato per anni il miglior terzino sinistro del mondo. E per il quotidiano, uno dei motivi del suo essersi intristito, è legato all'addio estivo di Cristiano Ronaldo.

Uno tra Amadou Diawara e Marko Rog in questo mercato di gennaio lascerà a Napoli o, quantomeno, è molto possibile che accada. Secondo quanto riportato da Sky Sport la pista più calda è quella che porta il croato allo Schalke 04. Il club tedesco lo vuole e il giocatore ha accettato di buon grado la destinazione. Pertanto nei prossimi giorni l'affare potrebbe farsi, ma sarebbe comunque soltanto un arrivederci: il Napoli crede tanto nelle potenzialità di Rog e lo saluterebbe soltanto temporaneamente, fino al termine della stagione.

In seguito al licenziamento di José Mourinho, si è raffreddata la pista di mercato precedentemente battuta dal Manchester United per il difensore della Fiorentina Nikola Milenkovic. Stando a quanto riportato da alcune fonti a ESPN, decaduta la candidatura del serbo, ora i Red Devils concentreranno le loro energie su due obiettivi sopra tutti: Kalidou Koulibaly e Milan Skriniar.

Novità di mercato in casa Milan. Secondo le ultime raccolte da TMW infatti Leonardo nelle ultime ore avrebbe trovato una base di accordo da 20 milioni di euro col Lipsia per Hakan Calhanoglu. Fumata bianca vicina per l'addio dell'ex Bayer, quindi? Non proprio. Perché se da una parte il dirigente brasiliano ha posto le basi per l'addio, dall'altra c'è un Gennaro Gattuso che avrebbe richiesto espressamente la sua permanenza a Milanello. Una divergenza di vedute che potrebbe risolversi in favore del tecnico rossonero, visto che l'ad Gazidis pare intenzionato a sposare proprio la linea dell'allenatore. Cestinando, di fatto, la trattativa fra Leonardo ed i dirigenti del Lipsia.

Continuano le voci su Mario Balotelli al Sassuolo. Sull’attaccante in uscita dal Nizza è in pressing il Marsiglia, ma lui preferirebbe tornare in Serie A. Il club neroverde - scrive la Gazzetta di Modena - sta valutando la fattibilità dell’operazione ma, al momento, l’approdo di Supermario al club del patron Squinzi rimane difficile, non solo per i costi.

Aurelio De Laurentiis rientrerà presto a Roma dopo essere stata a Los Angeles e di conseguenza anche le possibili trattative di mercato del Napoli si potrebbero sbloccare o almeno potrebbero subire un'accelerata. Le piste più calde riguardano Cristian Kouame e Allan: nelle prossime ore sono attese novità. A riportarlo è Sky Sport.

La Gazzetta dello Sport analizza l'operazione De Paul-Inter facendo il punto sulle cifre. L’Udinese la scorsa estate ha rifiutato un’offerta di 20 milioni dalla Fiorentina e valuta la sua stella non meno di 25-30 milioni. Richiesta che non spaventa l’Inter, che comunque sta valutando l’ipotesi di inserire alcune contropartite tecniche per abbassare il cash. Profili magari di giovani già pronti, come chissà, potrebbero essere Pinamonti (ora al Frosinone) o Vanheusden (attualmente allo Standard Liegi). O comunque profili del genere. Dettagli, insomma, che non nascondono più il punto centrale della questione: De Paul per l’Inter è diventato una priorità, il regista offensivo dal quale ripartire.

C'è anche il Tottenham in corsa per Joachim Andersen, difensore classe '96 della Sampdoria. Secondo quanto riportato dal quotidiano britannico The Independent gli Spurs vorrebbero il danese per sostituire Toby Alderweireld. Il belga, nonostante il rinnovo, può partire in estate, con il PSG molto interessato al suo acquisto. Per Andersen, si legge, serve un'offerta da 40 milioni di euro.

La volontà del Milan, scrive oggi Tuttosport, non cambia: Gonzalo Higuain è e resterà l'attaccante del Milan, almeno fino a giugno. Anche perché nonostante formalmente il cartellino del Pipita sia ancora di proprietà della Juventus, il legame col Milan scadrà solo nel giugno 2019. Quindi niente potrà essere fatto senza l'ok da parte dei rossoneri, anche se Bianconeri e Chelsea dovessero accordarsi. E proprio i dirigenti milanisti ribadiranno la propria posizione ai colleghi juventini nei prossimi giorni a Gedda, sede della Supercoppa Italiana il giorno 16 gennaio, dove verosimilmente andrà in scena un incontro fra Leonardo, Maldini, Gazidis da una parte e Paratici-Nedved dall'altra.

Il Wolverhampton fa sul serio per Rogerio, terzino di proprietà della Juventus ma in prestito al Sassuolo. Secondo le ultime raccolte da TMW il club britannico, tramite Jorge Mendes, ha presentato una proposta da 18 milioni di euro ai bianconeri per il cartellino del classe '98. Una proposta allettante che la Juve valuterà molto attentamente in questi giorni, anche perché si tratterebbe di una grande plusvalenza per le casse bianconere.

Fabio Pisacane, difensore del Cagliari cercato negli ultimi giorni dal Sassuolo, è vicinissimo al rinnovo di contratto col club sardo. Queste le ultime raccolte da TMW sul futuro del classe '86 che resterà quindi, salvo clamorosi colpi di scena, in rossoblù. Cagliari e giocatore nelle ultime settimane hanno ascoltato e discusso col Sassuolo, ma alla fine la proposta dei neroverdi non è stata giudicata all'altezza. E così, nelle prossime ore, dovrebbe arrivare la firma sul prolungamento fino al 2021.

C'è Jordan Veretout nel mirino del Napoli per la prossima estate. Il centrocampista della Fiorentina, sottolinea Il Mattino, piace al ds azzurro Cristiano Giuntoli che ieri a Castel Volturno ha incontrato l'agente del calciatore viola. Possibile che tra il dirigente partenopeo e Mario Giuffredi sia stato intavolato il discorso.