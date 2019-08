Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e ufficialità del 14 agosto

Il punto su tutte le news di calciomercato della giornata appena andata agli archivi. Tra indiscrezioni, trattative e retroscena ecco le notizie più importanti.

Nicolò Zaniolo ha rinnovato con la Roma fino al 2024. Questo il comunicato pubblicato sul sito dei giallorossi:

"L’AS Roma è lieta di annunciare che Nicolò Zaniolo ha rinnovato il proprio contratto con il Club fino al 30 giugno 2024.

L’esterno, classe 1999, è arrivato in giallorosso nell’estate scorsa e nella sua prima stagione da professionista ha collezionato 36 presenze e 6 reti".

La Roma cerca la zampata finale e decisiva per arrivare a Dejan Lovren del Liverpool: è lui il nome adesso davanti a tutti per la società giallorossa, per rinforzare il reparto arretrato di Paulo Fonseca. I dettagli della proposta fatta dal ds Gianluca Petrachi sarebbero i seguenti: un prestito con diritto di riscatto, 2 milioni subito e 13 la prossima estate. Un'offerta che i Reds starebbero valutando positivamente, Lovren si avvicina a grandi passi alla Roma.

Steven Nzonzi è virtualmente un nuovo calciatore del Galatasaray. Il club turco, con un comunicato, ha reso noto che sono ufficialmente i negoziati con la Roma per l'acquisizione a titolo temporaneo del centrocampista francese.

Suso al centro del progetto Milan. L'incontro avvenuto oggi con Alessandro Lucci, agente del giocatore, ha avuto un esito chiaro sul domani dello spagnolo. Esterno? Più trequartista. Perché è lì che lo vede, lo vuole e lo considera centrale Marco Giampaolo. Così, d'accordo con la società, il messaggio è chiaro: Suso è centrale dietro le due punte e nel domani rossonero. Si allontanano le ipotesi addio, Fiorentina o Ligue 1. E sul tavolo arriverà presto la trattativa per il rinnovo.

In casa Milan - sottolinea il Corriere dello Sport - saranno venti giorni in cui si proveranno a piazzare gli esuberi o quei giocatori che hanno più offerte. Oltre a Diego Laxalt, che ha richieste dal Torino, Spal e Atalanta, dalla Germania ci sono stati nuovi contatti con i manager di Hakan Calhanoglu da parte del Lipsia. Già a gennaio scorso, quando in panchina sedeva Gennaro Gattuso, i tedeschi avevano provato a strappare il turco con un’offerta attorno ai 20 milioni di euro, ma il giocatore fu trattenuto dal tecnico calabrese perché ritenuto indispensabile. Ora però le prospettive sono diverse, perché Calhanoglu dovrà giocarsi il posto da titolare con Lucas Paquetà nel ruolo di mezzala e questo lo porterebbe a fare delle riflessioni sul futuro. Il Milan d’altronde non lo ritiene incedibile e potrebbe prendere in esame un’eventuale offerta.

Tutto definito per il ritorno in Italia di Mario Balotelli. L'ultima offerta del Brescia ha portato alla fumata bianca, perché Balo s'è convinto che restare in Serie A sia la scelta migliore per la sua carriera e ha deciso di tornare a casa.

L'accordo è stato definito in tutti i suoi dettagli: manca solo l'ufficialità, che può arrivare già nella giornata di oggi.

Fernando Llorente accetterebbe di buon grado di tornare in Italia e trasferirsi a Napoli. Lo riporta La Gazzetta dello Sport, secondo cui l'attaccante spagnolo sarebbe anche disposto a rivedere la richiesta d'ingaggio inziale (4 milioni per tre anni), portandola a 2,5 milioni con la stessa durata. Qualora Mauro Icardi decidesse di non accettare la corte di De Laurentiis, ecco che Giuntoli potrebbe sferrare l'assalto decisivo all'ex Juventus, svincolato dopo l'esperienza con la maglia del Tottenham.

Frenata della Roma, avanza il Monaco. È la fotografia del futuro di Daniele Rugani, secondo Tuttosport. La preferenza di Fonseca nei confronti di Dejan Lovren, infatti, ha spinto indietro i giallorossi nella corsa al difensore della Juventus. E portato avanti l'interesse del Monaco: il club del Principato cerca un centrale, è pronto all'accelerata, la trattativa sarebbe addirittura in fase avanzata. Il Monaco, a differenza della Roma, condividerebbe la valutazione del giocatore fatta dalla Juve (attorno ai 35 milioni di euro) e non avrebbe problemi sull'ingaggio. Da capire la formula del trasferimento.

Arrivano importanti aggiornamenti dal Brasile circa la situazione di Neymar, attaccante brasiliano sempre più lontano dal PSG. Esporte Interativo infatti racconta della scelta del PSG, che ha deciso di isolare il calciatore fino al momento in cui non sarà ceduto altrove: il brasiliano si allenerà da solo, e non rientrerà in forza al gruppo a disposizione dell'allenatore Tuchel.

Borja Iglesias lascia l'Espanyol a titolo definitivo. Con una nota apparsa sul sito ufficiale, il Betis Siviglia ha reso nota la firma del contratto dell'attaccante classe '93 che ha sottoscritto un contratto valido fino a giugno 2024. Nelle casse della società catalana andranno circa 28 milioni di euro.

Il Siviglia rende noto l'acquisto di Rony Lopes dal Monaco. Trasferimento che rientra nell'affare che ha portato nel principato Ben Yedder. Il brasiliano, 23 anni, si trasferisce in Andalusia a titolo definitivo firmando un contratto quinquennale. Si tratta dell'undicesimo acquisto da parte del club in questa finestra di mercato.

Carlos Fernandez, attaccante del Siviglia, ha rinnovato il proprio accordo con il club fino al 30 giugno 2020. Il 23enne spagnolo, ceduto in prestito al Deportivo La Coruna durante la scorsa stagione, rimarrà in Spagna per le prossime tre stagioni.

Il Monaco rende noto l'acquisto di Wissam Ben Yedder. L'attaccante, 29 anni, lascia il Siviglia e firma col club del Principato per cinque stagioni. Per il giocatore, recentemente entrato nel gruppo della nazionale francese, 54 presenze e 30 reti con gli andalusi nel 2018-19.

Geronimo Rulli è un nuovo portiere della Real Sociedad. Con una nota apparsa sul sito ufficiale, il club basco ha reso nota la cessione dell'estremo difensore classe '92 al Montpellier con la formula del prestito con diritto di riscatto. A questo punto, sfuma definitivamente la possibilità per il portiere della Roma Robin Olsen di accasarsi nel club di Ligue 1.