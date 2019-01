Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e ufficialità del 14 gennaio

NARA-MAROTTA, INCONTRO IN SETTIMANA PER ICARDI. MILAN-JUVE, A GEDDA SI PARLERA' ANCHE DI HIGUAIN. KUCKA, VISITE MEDICHE COL PARMA. SASSUOLO, NO AL MILAN PER SENSI. UDINESE, SCUFFET VOLA IN TURCHIA

ATALANTA

È durata solamente sei mesi l'esperienza in Italia di Emiliano Rigoni. L'esterno offensivo argentino è rientrato allo Zenit.

BOLOGNA

Dopo che Spinazzola pare ormai essere una trattativa impossibile da concludere, il Bologna sfoglia la margherita per regalare a Inzaghi un difensore di fascia destra. Il procuratore di Sansone e Soriano, Tullio Tinti, ha proposto Rispoli del Palermo. Federico Pastorello ha indicato Dusan Basta in uscita dalla Lazio. Un'altra soluzione porta al nome di Bruno Peres in prestito dalla Roma al San Paolo. Infine, insieme a Cacciatore, vecchio pallino rossoblu, anche Luca Antonelli che però l'Empoli non pare intenzionato a cedere.

CAGLIARI

Nicolas Burdisso, direttore sportivo del Boca Juniors, ha parlato della situazione di Nahitan Nandez, centrocampista che è stato a un passo dal Cagliari nelle scorse settimane. "È stato molto chiaro, ha sempre dato priorità al Boca, farà il meglio per noi. Ha analizzato le proposte, ha continuato ad allenarsi come sempre. Emoziona vederlo allenare, trasmette cose che non fanno in molti".

CHIEVO

Fabio Depaoli è nel mirino dell'Atalanta. L'Inter, per il mercato futuro, continua a pensare al portiere diciottenne Gabriel Brazao e proseguiranno i contatti con il Cruzeiro e il Chievo per portarlo in Italia (con i veronesi si parlerà anche dei fratelli Vignato, talenti del vivaio gialloblù).

EMPOLI

Il Carpi, attraverso i propri canali ufficiali, ha annunciato la risoluzione anticipata del prestito di Alessandro Piu. L'attaccante, classe 1996, dunque, fa ritorno all'Empoli.

FIORENTINA

Pedro Obiang vuole tornare in Italia e dopo lo stop alla trattativa tra Fiorentina e West Ham i viola proveranno a rifarsi sotto nelle prossime ore. Pantaleo Corvino non ha mollato la presa sul centrocampista e proverà a fare leva sulla sua volontà per convincere il presidente degli Hammers a cedere il calciatore a titolo definitivo.

FROSINONE

Intervenuto in conferenza stampa, l'allenatore del Frosinone Marco Baroni si è così espresso in merito alla situazione attuale di Daniel Ciofani, capitano dei giallazzurri ma oggetto di voci di mercato che lo vedono lontano dal Campanile: "Ho guardato le notizie di mercato - riferisce il tecnico canarino -, ho visto il calciatore allenarsi e dunque non ho dovuto spendere nessuna parola. Si è allenato sempre bene, per cui l'argomento non ci tocca".

GENOA

Nuove indiscrezioni in arrivo dalla Spagna su Krzysztof Piatek. Secondo il programma di Onda Madrid 'El Partido de la Una', l'attaccante del Genoa avrebbe già comunicato alla propria dirigenza la sua intenzione di vestire la maglia del Real Madrid.

INTER

Nei prossimi giorni Wanda Nara incontrerà la dirigenza dell'Inter per discutere il rinnovo di contratto di Mauro Icardi. In calendario non è segnata una data precisa, ma è probabile che il faccia a faccia vada in scena - senza troppi proclami - domani o mercoledì, stando al Corriere dello Sport. Dopo i fuochi d’artificio dei giorni scorsi, infatti, sulla vicenda è calato il silenzio. E non è nemmeno un caso il fatto che ieri sera Maurito non si sia presentato davanti a telecamere o taccuini. Meglio evitare l'esposizione mediatica al capitano, che privatamente non ha nascosto un certo fastidio per quanto accaduto negli ultimi giorni: il numero nove non si sarebbe aspettato tutta la rigidità da parte della società nel comminargli la multa da 100mila euro per il famoso ritardo dopo le vacanze. E poi non è un segreto che abbia avvertito la necessità di esporsi pubblicamente (via social) per ribadire sostegno e condivisione a Wanda, non tralasciando un paio di “stecche” per il club.

JUVENTUS

Rinnovo sempre più vicino per Moise Kean con la Juventus. Il giovane classe 2000 ha trovato l'accordo per il prolungamento e Mino Raiola, suo agente, sta sistemando gli ultimi dettagli. Da capire poi se il giocatore resterà alla Juve fino al termine della stagione, con Massimiliano Allegri che vorrebbe trattenerlo.

La Juventus non molla la presa e registra l'apertura da parte dell'Arsenal a trattare la cessione di Aaron Ramsey per una cifra inferiore ai 20 milioni di euro. Ieri il giocatore, scrive la Gazzetta dello Sport, ha svolto i primi test medici per la Juventus in gran segreto e starebbe spingendo per l'addio già nei prossimi giorni. L'Arsenal come detto pare disposto a trattare per una cifra inferiore ai 20 milioni, ma prima servirà trovare il sostituto (Denis Suarez del Barcellona in pole) e soprattutto convincere Unai Emery, fermo sulla volontà di trattenere il gallese fino a giugno. Ma la Juve, come detto, è attenta ai possibili spiragli e ci proverà fino all'ultimo momento disponibile.

LAZIO

Questa settimana sono previsti altri contatti con il Chelsea per Davide Zappacosta. La formula chiesta dagli inglesi è quella del prestito con obbligo di riscatto fissato a 15 milioni di euro ma i biancocelesti proveranno a ottenere uno sconto.

Il futuro di Milan Badelj potrebbe essere lontano dalla Lazio. Secondo quanto riportato da Il Messaggero il centrocampista sarebbe pronto a lasciare i biancocelesti dopo appena sei mesi e Lotito chiede 10 milioni di euro per la sua cessione, che gli permetterebbe anche di liberarsi del suo ingaggio da 1,8 milioni a stagione.

MILAN

In serata è possibile che ci sia un contatto con la Juve per approfondire la situazione Higuain. Il Milan vorrebbe trattenerlo, e se dovesse lasciarlo partire, lo farebbe solo dopo aver preso un sostituto. Tra questi c'è sicuramente Piatek, attaccante del Genoa.

NAPOLI

Hirving Lozano e il Napoli: un patrimonio che si concluderà probabilmente a fine stagione. Il club campano non ama inserire innesti nell'organico a metà campionato e Mino Raiola, agente del calciatore, vorrebbe fargli finire la stagione in Olanda con la maglia del PSV: ecco perché il tutto verrà rimandato a giugno. A riportarlo è Il Mattino.

Il mercato del Napoli si concentra sulle uscite e sui colpi in prospettiva e secondo il Corriere dello Sport il prossimo a partire dovrebbe essere Marko Rog: il croato ha la fila alle sue spalle e in questo momento il pole c'è il Siviglia, che lo affascina particolarmente. Da non tralasciare però le piste tedesche, in particolare Schalke 04 ed Eintracht Francoforte.

PARMA

Juraj Kucka ha effettuato le visite mediche. L'ufficialità dell'operazione arriverà in giornata. Intanto lo slovacco ha pronunciato le prime parole da giocatore gialloblù: "Sono contento, ma adesso devo fare le visite mediche e poi vediamo. Spero di fare anche meglio rispetto a quanto fatto in passato in Italia. Del Parma mi hanno convinto tante cose, e poi in Turchia non c'era una situazione buona. Mi ha contattato il Parma e poi in 2-3 settimane ci siamo messi d'accordo. Non ho ancora parlato con l'allenatore, presto mi confronterà con loro. Voglio salutare i miei nuovi tifosi". Kucka ha lasciato il Trabzonspor a titolo definitivo e ha firmato col Parma un contratto di tre anni e mezzo.

ROMA

La Roma ha in pugno Gianluca Mancini: secondo quanto riferito dal Corriere dello Sport, il difensore l'anno prossimo andrà a rafforzare la linea mediana di Di Francesco, di fatto il secondo acquisto in ottica giugno dopo quello a parametro di Hector Herrera, di cui vi abbiamo parlato la scorsa settimana (Leggi qui i dettagli). A centrocampo serve però anche un rinforzo immediato e dopo aver sondato diverse piste, è probabile che ora il direttore sportivo spagnolo punti su un calciatore in prestito.

SAMPDORIA

Il futuro di Gregoire Defrel continua ad essere argomento caldo in casa Sampdoria, soprattutto dopo l'arrivo di Manolo Gabbiadini. Sull'attaccante doriano continua ad esserci l'Atalanta, anche se la Dea potrebbe decidere di affondare il colpo solo in caso di partenza del Papu Gomez. Diversa invece la situazione per quanto riguarda le squadre di Premier interessate: proseguono i contatti con West Ham e Watford, così come col Fulham di Ranieri nonostante le smentite del tecnico italiano delle scorse ore.

SASSUOLO

Giovanni Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo, ai microfoni di 'Sky' ha fatto il punto sul calciomercato del club neroverde. E ha chiuso alla possibilità che Stefano Sensi si trasferisca al Milan questa estate: "Non è tanto un discorso di Milan, Sensi ha ricevuto anche altre offerte e pure da club stranieri. Ma la volontà del Sassuolo è quella di non cedere i suoi giocatori migliori a gennaio, quelli ci permettono di portare avanti questo campionato. È un po' la storia del Sassuolo, a gennaio non vendiamo nessuno. In difesa, se troviamo la soluzione giusta per soccombere a questa emergenza difensiva, si potrebbe fare qualcosa. Sappiamo di avere a disposizione una rosa giovane e competitiva che deve crescere: dobbiamo avere pazienza e fiducia. Peluso va via? Non credo, ma valuteremo anche in questi giorni. Anche Duncan resta".

SPAL

Novità sul mercato della SPAL, per la quale si prospetta una settimana di studio e valutazioni sul mercato. Dirigenza e proprietà si confronteranno sui dettagli del piano strategico per rinforzare la formazione di Leonardo Semplici. Stallo, ma sempre viva, l’idea Ervin Zukanovic del Genoa, in attacco le ipotesi vanno da Mariusz Stepinski del Chievo a Kevin Lasagna dell’Udinese. Giorni di studio, in uscita invece sicuro Johan Djourou (Young Boys, Basilea o Monaco), Gabriele Moncini (ha una richiesta in B) e Mattia Vitale. Tutto fermo, nonostante gli interessi palesati al giocatore, sui fronti Udinese e Frosinone per Pasquale Schiattarella: la SPAL al momento non ha ricevuto offerte formali a riguardo.

TORINO

Koffi Djidji verrà acquistato a titolo definitivo dal Nantes. Con l'Udinese, club amico, si trattano gli arrivi del difensore Stryger Larsen e del centrocampista Seko Fofana, mentre in bianconero potrebbero finire Edera e Parigini. Per quanto riguarda gli esterni, piacciono Cristian Borja, di proprietà dei messicani del Toluca, e Boli Bolingoli-Mbombo, terzino sinistro del Rapid Vienna. Ma l'obiettivo principale rimane un centrocampista in grado di sostituire Soriano: Roberto Pereyra, come ha confermato Sergio Furlan, agente del centrocampista argentino: "Maxi sarebbe felice di tornare con Walter, anche il tecnico stravede per lui. C'è già stata una trattativa con il Watford".

UDINESE

È in viaggio in queste ore Simone Scuffet per raggiungere la Truchia. Il ragazzo ha accettato l'offerta del Kasimpasa. Tutto fatto dunque, domani verranno apposte le firme sui contratti e il portiere di Remanzacco inizierà la sua nuova avventura all'estero.

PSG, RABIOT NON SI PRESENTA IN RITIRO. MORATA VUOLE L'ATLETICO. HUDDERSFIELD-WAGNER: È FINITA. DORTMUND, PRESO IL GIOVANE BALERDI

Il caso Adrien Rabiot continua a far discutere. Il centrocampista francese non si sarebbe presentato nel ritiro del Paris Saint-Germain a Doha, ufficialmente per un problema familiare, ma la sua assenza non fa altro che alimentare i rumors sul suo addio anticipato. Per il classe '95, in scadenza di contratto a giugno, è ormai sfida a tre tra Barcellona, Chelsea e Bayern Monaco. Lo riporta L'Equipe.

L'acquisto di Mario Balotelli è la massima priorità dell'Olympique Marsiglia. Come riporta L'Equipe, il ds Zubizarreta starebbe cercando la formula giusta per convincere l'attaccante italiano a trasferirsi al Velodrome già in questa finestra di mercato. Il classe '90, in scadenza a giugno col Nizza, è stato accostato anche a Sassuolo e Bologna.

L'Huddersfield ha dato notizia, tramite il proprio sito ufficiale, dell'addio di David Wagner, giunto tramite un accordo consensuale tra le parti, come spiegato dal presidente Dean Hoyle.

Più Atletico Madrid che Milan. In questo momento, scrive 'As', la priorità di Alvaro Morata è quella di tornare in Spagna. Fallita la trattativa con il Siviglia (operazione troppo onerosa per gli andalusi), il centravanti iberico si sta ora concentrando sulle attenzioni dei colchoneros.

Morata, che vuole lasciare Londra e il Chelsea, ha già fatto sapere di essere disposto a ridursi lo stipendio da nove milioni di euro netti a stagione pur di favorire l'accordo tra le parti.

Leonardo Balerdi è un nuovo giocatore del Borussia Dortmund. Il difensore classe '99 arriva a titolo definitivo dal Boca Juniors. Per l'argentino contratto a lungo termine, anche se non viene specificata la scadenza.