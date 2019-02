Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e ufficialità del 16 febbraio

Il punto su tutte le news di calciomercato della giornata appena andata agli archivi. Tra indiscrezioni, trattative e retroscena ecco le notizie più importanti.

Fonte: Ha collaborato Rosa Doro

Doppio incontro per Antonio Romei, vicepresidente della Sampdoria, a Londra. Il dirigente ha incontrato il Tottenham per Joachim Andersen, difensore danese che è seguito da tutte le big, ma non solo. Anche un paio di banche per l'eventuale cessione del club, come spiega Il Secolo XIX.

In estate la Fiorentina proverà a resistere agli attacchi delle big per Federico Chiesa. Fra le pretendenti per il figlio d'arte della Fiorentina c'è anche la Juventus, con Paratici pronto a giocare una carta importante per di strappare il talento alla Fiorentina. Come riportato da Rai Sport infatti, il DS della Juventus potrebbe mettere sul piatto il cartellino del giovante attaccante Moise Kean.

Kostas Manolas è uno dei pezzi pregiati della Roma che interessa a diversi club, tra cui Manchester United, Bayern Monaco e Juventus. La Roma farà di tutto per trattenerlo ma il nodo principale è legato alla clausola da 36 milioni di euro nel suo contratto. L'obiettivo, dunque, è quello di toglierla o alzarla sino a 50, aumentando poi l'ingaggio del greco per convincerlo a restare nella Capitale. Determinante, ricorda Il Corriere dello Sport, sarà la volontà del giocatore e la qualificazione alla prossima Champions League.

Mentre in casa Inter scoppia il caso legato a Mauro Icardi, il telefono di Javier Zanetti, vicepresidente nerazzurro, squilla. Dall'altra parte c'è Andrea Agnelli, numero uno della Juventus: secondo quanto riferito dal Corriere della Sera, però, nessun riferimento alla situazione del centravanti, nonostante ieri siano circolate diverse indiscrezioni in tal senso. Piuttosto, Agnelli avrebbe invitato Zanetti alla prossima Partita del Cuore. Di mercato, per ora, non si parla ancora.

"Quando nella partita contro la Sampdoria Marek Hamsik ha salutato il pubblico, sapendo che da lì a poco sarebbe partito per la Cina, in panchina Dries Mertens era il capo claque che rivolto verso gli spalti chiedeva applausi scroscianti per il suo capitano". A descrivere la scena è l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport. Stando alla rosea anche l'attaccante belga sta pensando al proprio futuro che potrebbe essere in Cina anche per lui. Per il quotidiano "è possibile, se non addirittura probabile, che Mertens possa essere fra quelli che a fine stagione non rientreranno più nei programmi del Napoli".

Il Manchester United vuole un nuovo centrale difensivo. E guarda alla nostra Serie A, mettendo nel mirino Milan Skriniar, Joachim Andersen e Kalidou Koulibaly.

Joachim Andersen è il nuovo leader della difesa della Sampdoria e certamente la prossima plusvalenza di Massimo Ferrero. Sul centrale danese, infatti, ci sono da tempo Inter e Juventus in Italia, ma anche il Manchester United sotto la gestione Mourinho ci ha pensato per il suo futuro. Più di recente - sottolinea La Gazzetta dello Sport - è stato il Tottenham a mostrare interesse, per cui in estate sicuramente il suo nome sarà al centro del mercato.

MANCHESTER UNITED, VIA L'ASSALTO A SANCHO: PRONTI 70 MILIONI. ARSENAL, CONTINUA LA RICERCA DEL DS: PIACCIONO MONCHI E OVERMARS. LIONE, FEKIR VERSO IL RINNOVO: PIACE A LIVERPOOL E CHELSEA. MANCHESTER UNITED, SERGIO RAMOS NON VUOLE TORNRE IN SUDAMERICA. REAL MADRID, BALE NON VUOLE ANDERSEN: CORTE DI CHELSEA E UNITED. REAL MADRID, SOLARI DA' ISCO PER PERSO. SPORTING, ULTIMA SPIAGGIA PER IL TECNICO KEIZER. BARCELLONA, PER RAKITIC NON E' TEMPO DI RINNOVO: SE NE PARLERA' IN ESTATE. MARSIGLIA, NIENTE RIBERY IN ESTATE: INGAGGIO TROPPO ALTO. PSG, IN FRANCIA SONO SICURI: RABIOT HA SCELTO IL BARCELLONA. NIENTE SERIE A. AJAX, DE LIGT VUOLE SEGUIRE DE JONG: HA SCELTO IL BARCELLONA. CHELSEA, KANTE HA RIFIUTATO IL PSG: FUTURO IN LIGA O BUNDES. CHELSEA, GIROUD CHIUSE DA HIGUAIN. MA IL FRANCESE VUOLE RESTARE.

Il Manchester United ha messo nel mirino Jadon Sancho, centrocampista offensivo del Borussia Dortmund. Arrivato dal Manchester City nel 2017 - per 8 milioni di sterline - ora ne vale circa 70.

L’Arsenal cerca un nuovo direttore sportivo. Nella short list dei Gunners ci sono Marc Overmars, dell’Ajax, e Monchi, della Roma. A riportarlo è il Sun.

Il presidente del Lione, Jean Michel Aulas, ha spiegato come Nabil Fekir, capitano e stella del Lione, sta per rinnovare. Sul centrocampista offensivo c'è l'interessamento di Liverpool e Chelsea.

Il portiere del Manchester United, Sergio Romero, è finito nel mirino del Boca Juniors. Il portiere argentino però non vuole tornare in patria, preferendo rimanere in Europa ancora per qualche tempo.

Gareth Bale non vuole lasciare il Real Madrid. Il gallese ha intenzione di rimanere in Spagna, nonostante Chelsea e Manchester United siano pronte a uhn'offerta per lui.

Continua l'anno horribilis di Isco al Real Madrid. Il centrocampista spagnolo non rientra nei piani di Santiago Solari, che da par suo lo ha dato per perso: possibile se non quasi certa una sua cessione a giugno, con Juventus e Manchester City interessate.

Lo Sporting di Lisbona potrebbe cambiare un'altra volta tecnico. In caso di risultato negativo contro il Braga, Marcel Keizer verrà con ogni probabilità esonerato dal club biancoverde.

Il futuro di Ivan Rakitic è ancora una incognita. Il Barcellona gli ha rinnovato il contratto nel 2017 per quattro anni e tante sono le voci che adesso ruotano attorno al suo nome. Anche in Serie A piace (leggi: Juve), ma il croato prima parlerà con la dirigenza blaugrana, che gli ha promesso di affrontare il tema prolungamento a fine stagione. A riportarlo è Marca.

Negli ultimi giorni a Marsiglia è rimbalzata la voce circa un possibile ritorno di Franck Ribery all'OM a partire dalla prossima estate. L'esterno francese ha il contratto in scadenza e non rinnoverà col Bayern Monaco, inoltre vuole continuare a giocare e dunque tutto sembrerebbe combaciare. Non le cifre sull'ingaggio però. Secondo L'Equipe, infatti, l'affare non si farà poiché il laterale del Bayern ha uno stipendio troppo alte per le casse della società. Soltanto un piazzamento in Champions League potrebbe cambiare le cose, ma ad oggi è poco probabile che la squadra di Rudi Garcia ci riesca vista la situazione di classifica.

C'è il Barcellona nel futuro di Adrien Rabiot. Secondo quanto riferito da Le Parisien, il centrocampista del PSG, in scadenza di contratto a fine stagione coi parigini, avrebbe infatti scelto la maglia blaugrana dopo il naufragio delle trattative per il rinnovo con la squadra del Parco dei Principi

Dall'Ajax al Barcellona. E' questo il percorso che Frenkie de Jong compirà a fine stagione, l'affare è già ufficiale. E lo stesso viaggio vorrebbe farlo Matthijs de Ligt, difensore centrale che piace praticamente a tutta Europa. Il giocatore s'è convinto che la tappa blaugrana è la migliore per la sua crescita e ha chiesto al suo club di accontentarlo. A riportarlo è il Daily Mirror.

N'Golo Kanté non vuole tornare in patria dopo soli quattro anni dal suo addio al Caen. Come riporta Le10Sport, il centrocampista francese non sarebbe così allettato dall'interesse del PSG, al quale avrebbe già detto di no lo scorso novembre. Nonostante il rapporto difficile con mister Sarri, l'ex Leicester intende lasciare il Chelsea solamente per una tra Real Madrid, Barcellona e Bayern Monaco.

Olivier Giroud non intende lasciare il Chelsea. Come riporta il Sun, l'attaccante francese vorrebbe infatti legarsi ancora ai Blues, nonostante il minor spazio concessogli da Sarri dopo l'arrivo di Higuain. Giroud ha il contratto in scadenza a giugno, ma anche un'opzione per prolungare ulteriormente.