Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e ufficialità del 16 gennaio

Il punto su tutte le news di calciomercato della giornata appena andata agli archivi. Tra indiscrezioni, trattative e retroscena ecco le notizie più importanti.

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

JUVE: RAMSEY SOLO A GIUGNO. EMERSON LIBERA SPINAZZOLA, PJACA PUO’ RIENTRARE E FINIRE IN TURCHIA. MILAN: NELLE PROSSIME ORE L’ASSALTO A PIATEK, HIGUAIN VERSO IL CHELSEA. INTER: PERISIC IN PREMIER IL PROSSIMO ANNO. SI AVVICINA GODIN, SERVIRA’ NUOVO INCONTRO PER KEITA. NAPOLI: ROG VERSO LA CESSIONE, LOZANO PER L’ESTATE. CONTATTI COL CAGLIARI PER BARELLA, CHE RESTA IN SARDEGNA FINO A GIUGNO. LAZIO: WESLEY PER L’ESTATE. BOLOGNA: SORPASSO PER CACERES. FIORENTINA: DABO PUO’ FINIRE AL MONACO. UDINESE: SCUFFET SALUTA. TORINO: MAZZARRI VUOLE PEROTTI - Ramsey alla Juventus, ma solo in estate. Sky Sport fa sapere che il gallese ha infatti firmato il proprio contratto con il club campione d'Italia, pronto così a vivere una nuova esperienza in Italia. Il calciatore in scadenza con l'Arsenal ha già anche sostenuto le visite mediche propedeutiche all'inizio della nuova avventura in bianconero, con i controlli medici svolti in Spagna nei dintorni di Madrid in una clinica privata: ulteriore step, insieme alla firma già posta sul contratto, prima di vedere uno dei pezzi più pregiati del mercato a parametro zero sbarcare in Serie A. Intanto la Vecchia Signora continua a pensare a Emerson Palmieri per rinforzare la difesa. Ci saranno contatti tra la società bianconera e il Chelsea per il futuro di Gonzalo Higuain e si parlerà anche dell'esterno difensivo ex Roma che, se dovesse arrivare, libererebbe Leonardo Spinazzola, pronto a partire in prestito per trovare più spazio e tornare al 100% dopo l'infortunio che lo ha tenuto per alcuni mesi ai box. A riportarlo è il Corriere di Torino. Marko Pjaca e un futuro che potrebbe essere in Turchia, con la maglia del Besiktas. Secondo quanto riportato da La Nazione il giocatore ha sempre meno spazio alla Fiorentina e potrebbe rientrare dal prestito già entro il prossimo 31 gennaio, con i turchi che stanno pensando di proporre alla Juventus il prestito con obbligo di riscatto, soprattutto dopo aver perso Babel, passato al Fulham. Asse di mercato Juventus-Genoa per il giovane centrocampista del Górnik Zabrze, Szymon Zurkowski. Secondo quanto riportato dal Corriere di Torino i bianconeri vorrebbero acquistarlo e girarlo in prestito al Grifone, per un'operazione che potrebbe essere chiusa intorno ai cinque milioni di euro. Gonzalo Higuain al Chelsea, c'è un'intesa di massima tra la Juventus e il Chelsea. Sky Sport fa sapere che l'accordo è stato raggiunto in serata mediante la formula del prestito semestrale più obbligo un'altra stagione (sempre a titolo temporaneo) a determinate condizioni legate alle prestazioni del giocatore e agli obiettivi di squadra. Il Pipita, dunque, è prossimo a lasciare il Milan senza però rientrare in bianconero: il suo futuro è a Stamford Bridge. Maurizio Sarri lo attende. Il sodalizio londinese non acquisterà l'intero cartellino dell'argentino, ma al verificarsi di determinate condizioni il prestito dell'attaccante potrà prolungarsi di un altro anno: opzione che va incontro anche alla Vecchia Signora, così da avere la certezza di un Pipita impiegato con regolarità.

Krzysztof Piatek e il Milan. Un sogno non certo nascosto ma ben più che alla luce del sole. È il grande obiettivo, il nome sul quale Gazidis e gli uomini mercato rossoneri stanno lavorando. Nelle prossime ore la squadra e la dirigenza ritorneranno a Milano, dove è rimasto Leonardo, e venerdì ci sarà un incontro con Enrico Preziosi e col Genoa, per valutare la fattibilità dell’affare tra club. Nelle ultime ore si è inserito anche il West Ham facendo pervenire all’entourage del ragazzo e al Genoa una proposta da oltre 30 milioni di euro. Il Milan studia così il rilancio: gli occhi della UEFA puntati per il FFP e anche dopo l’acquisto di Lucas Paqueta dal Flamengo, obbligano i rossoneri a puntare al diritto di riscatto. Rilanciando però a 40 milioni, almeno, dovendo però pensare anche a una formula che non vada a intaccare futuri accordi un ponte con UEFA. Il Genoa, dal canto suo, è conscio di avere in rosa un ‘tesoro’ come il polacco. Uno per il quale aste in estate sono una certezza, con lo stesso Piatek che non disdegnerebbe certo il Milan. Anzi. Il Grifone non ha impellenza di cedere e lo farebbe ora solo davanti a un’offerta irrinunciabile. Quella che domani vuole sottoporgli il Milan. Intanto il club rossonero continua a pensare ad Arnaut Groeneveld del Brugge. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport Leonardo sta cercando di trovare la formula giusto per il trasferimento dell'esterno d'attacco olandese e la trattativa, anche se lentamente, sta procedendo, in attesa della fumata bianca.

Punto sull’Inter. I prossimi saranno sei mesi importanti per Ivan Perisic e il suo futuro nerazzurro. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport il croato a giugno potrebbe coronare il suo sogno di giocare in Premier League e i nerazzurri, di fronte a un'offerta di circa 50 milioni di euro potrebbe farlo partire, non opponendo resistenza come fatto in passato. Prima però l'esterno dovrà tornare sui suoi livelli, visto il difficile inizio di stagione. Diego Godin si avvicina sempre di più all'Inter. Secondo quando riportato da La Gazzetta dello Sport, l'accordo è infatti totale e la manifestazione dei tifosi dell'Atletico Madrid per convincerlo a restare non ha sortito gli effetti sperati. L'Inter e l'agente Keita Balde si riaggiorneranno a metà febbraio. A sostenerlo è FcInterNews che spiega come i nerazzurri stiano cercando uno sconto rispetto ai 34 milioni di euro che il Monaco pretende per il riscatto. La possibilità che venga inserita una contropartita è comunque sempre presente.

Capitolo Napoli. La sfida alla Lazio, poi la cessione di Marko Rog. Secondo Il Mattino, è questa la strategia del club partenopeo per il futuro del giovane centrocampista croato, ormai sempre più lontano dalla squadra di Ancelotti. Il Siviglia è in vantaggio, restano in corsa Schalke 04 ed Eintracht Francoforte. Senza sosta e con convinzione, il Napoli continua a lavorare per regalarsi Hirving Lozano, talento messicano del PSV. I contatti, col club olandese e con Mino Raiola, proseguono senza sosta ma difficilmente l’operazione potrà concludersi a gennaio. Perché il PSV è irremovibile, il Chucky oggi non si muove per meno di 40 milioni cash. E il Napoli difficilmente deciderà di arrivare a tanto. Discorso diverso in estate, quando dopo mesi di trattative e lavoro ai fianchi il club olandese potrebbe ‘accontentarsi’ anche di 30-32 milioni conditi da bonus o eventualmente da una contropartita tecnica (Younes?). Sullo sfondo, attento a ogni mossa, c’è anche l’Arsenal (oltre a Chelsea e Barcellona) che nelle ultime settimane ha aumentato l’interesse e si è fatto avanti con dei sondaggi sempre più insistenti. Ma il Napoli, nonostante tutto, resta ancora avanti nell’ipotetica griglia di partenza. Il club partenopeo ha presentato un'offerta per Stanislav Lobotka, ma la risposta del Celta Vigo è stata negativa. Il club partenopeo ha chiesto il calciatore classe '94 in prestito con diritto di riscatto, ma ha ricevuto un secco rifiuto dalla società spagnola che vuole trattenere il calciatore almeno fino al termine della stagione e non vuole cederlo con questa formula. Continuano serrati i contatti tra il Napoli e il Cagliari per Nicolò Barella in vista della prossima estate. Il centrocampista dei sardi è l'obiettivo numero uno per la prossima estate, ma il presidente Giulini non pare intenzionato a trattare con l'inserimento delle contropartite proposte dal ds azzurro Giuntoli. I nomi di Rog e Ounas non convincono, soprattutto per la parte economica fissa di 20 milioni di euro che il club partenopeo vorrebbe mettere sul piatto. Il ds del Cagliari Carli chiede 40 milioni e si sta informando su alcuni giovani delle giovanili partenopee che dunque abbassino il prezzo fisso solo parzialmente e che permettano al Cagliari di pensare anche al futuro. Uno dei nomi presi in esame è quello dell'esterno offensivo classe 2003 e già convocato dalla Nazionale U15 Bruno Umile. L'idea dei sardi è quella di ottenere 40 milioni e almeno tre giovani prospetti dal valore totale di circa 10 milioni di euro.

Punto sulla Lazio. A dispetto delle parole di Lotito, che ha parlato di Davide Zappacosta come un rinforzo non necessario, la società biancoceleste continua a lavorare per portare alla corte di Inzaghi l'esterno ex Torino, attualmente in forza al Chelsea. In particolare, secondo Il Messaggero, il suo agente, Alessandro Lucci, è da due giorni a Londra, anche per cercare uno spiraglio nelle resistenze del club di Abramovich. Il Chelsea, difatti, non vede di buon occhio operazioni con la formula del prestito, ma si sta cercando di aprire un fronte e portare a Lotito, comunque scettico, qualcosa di concreto. Wesley Moraes Ferreira da Silva, o semplicemente Wesley, è ad un passo dalla Lazio, stando al Corriere dello Sport. Tare, che lo avrebbe preso volentieri già la scorsa estate, lo ha bloccato in in vista della prossima, anche se l'intesa col Bruges rimane da perfezionare. Dovrebbe arrivare per circa 20 milioni di euro, ben di più rispetto a quanto il Bruges chiedeva l'anno scorso, ma Lotito stravede per il giocatore che peraltro considera la Lazio un punto d'arrivo.

Il Bologna mette la freccia per Martin Caceres: secondo quanto raccolto da TMW, il club felsineo avrebbe effettuato un nuovo sorpasso sul Parma per il difensore uruguaiano in uscita dalla Lazio. La richiesta di Filippo Inzaghi, infatti, è quella di avere un terzino efficace in fase difensiva e per questa ragione la dirigenza rossoblu sta premendo sull'acceleratore. Bryan Dabo potrebbe lasciare la Fiorentina in questo mercato di gennaio. Secondo quanto riportato da La Nazione il centrocampista sta trattando con il Monaco e potrebbe partire in prestito entro il prossimo 31 gennaio. La Sampdoria riflette sul futuro di Emil Audero. Secondo Il Secolo XIX, i blucerchiati cercano uno sconto rispetto ai 14 milioni pattuiti con la Juventus per il riscatto del giovane portiere italiano. 10-12 potrebbero essere un buon punto d'incontro, con il quotidiano che evidenzia come si tratta di uno scenario che si potrebbe concretizzare soprattutto in caso di cessioni remunerative in altri reparti. Simone Scuffet è ufficialmente un nuovo calciatore del Kasimpasa. Pochi minuti fa il club turco ha reso noto l'ingaggio del portiere classe '96 che arriva in prestito secco dall'Udinese fino al termine della stagione. Walter Mazzarri vuole Diego Perotti. L'allenatore del Torino ha richiesto anche negli ultimi giorni alla dirigenza del Torino l'ala della Roma e spera che l'affare si possa chiudere entro fine gennaio. La dirigenza granata è al lavoro, ma l’affare è complicato e per questo motivo il ds Petrachi sta valutando anche delle alternative all'esterno offensivo argentino.

Ultime sul futuro di Gianluca Lapadula. Secondo quanto riporta Sportitalia, infatti, nelle ultime ore c'è stato un sondaggio da parte del Monaco per l'attaccante del Genoa. L'agente del giocatore si incontrerà a breve a Milano con il presidente Preziosi per chiarire meglio le ipotesi per il futuro. Andrea Rizzo Pinna proseguirà la sua stagione alla SPAL. In prestito all'Atalanta nella prima parte di stagione, il centrocampista centrale classe 2000 di proprietà dell'Inter è stato ceduto al club di Ferrara. Anche questa operazione è stata definita a titolo temporaneo. La SPAL ha depositato in Lega il contratto Francesco Milani. Classe 2000, si tratta di un difensore che è stato prelevato a titolo definitivo dal Livorno.

La Lega ha reso note quattro operazione definite dal Parma nelle ultime ore. Il club emiliano ha prelevato in prestito dall'Inter il centrocampista classe 2002 Andrea Ballabio e dall'Atalanta, sempre con la stessa formula, l'esterno offensivo classe '99 Andrea Mallamo. Kristaps Zommers è rientrato dal prestito all'Imolese, così come Kevin Omorodion: quest'ultimo nella prima parte di stagione ha vestito la maglia del Piacenza.

Rinforzo in vista per la Primavera dell'Empoli. Mister Zauli potrà contare su Tomas Cvancara (18), centravanti ceco arrivato a titolo definitivo dallo Jablonec. Operazione già formalizzata per il nazionale under 19.

Dopo averlo osservato per alcuni mesi, la Sampdoria ha deciso di ingaggiare Roman Cerepkai (16). Il centravanti slovacco, nazionale di categoria, è stato prelevato a titolo definitivo dallo Slovan Bratislava, e andrà ad infoltire i ranghi della formazione under 17. Contratto già depositato.

Il presidente Massimo Ferrero e l’U.C. Sampdoria comunicano di aver acquisito dal Trapani Calcio i diritti alla prestazioni sportive del calciatore Erasmo Mulè (nato ad Alcamo, Trapani, il 13 giugno 1999). Il difensore resterà in forza alla società granata a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2019.

Fumata bianca in casa Genoa per l'arrivo di Karol Swiderski, attaccante classe 1997 dello Jagellonia. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione il Grifone per il giocatore verserà nelle casse del club polacco circa 2,5 milioni di euro. Da capire, però, se Swiderski arriverà già adesso o solo in estate. Il suo destino potrebbe essere, infatti, legato a quello di Krzysztof Piątek nel mirino del Milan per il dopo Higuain.

STEAUA: FIRMA STOIAN. PSG: VANTAGGIO PER DE JONG, PUO' ARRIVARE DE LIGT. TOLOSA: RISOLUZIONE ANTICIPATA PER M'BIA. SOCHAUX: FIRMA L'EX JUVENTUS SISSOKO - Adrian Stoian torna in Romania. L'esterno offensivo, 27 anni, dopo aver risolto il contratto col Crotone ha firmato per lo Steaua Bucerest. Il portiere georgiano Makaridze ha trovato un accordo con il Rio Ave per rescindere il proprio contratto. Finora aveva giocato solo due gare in Europa League.

Il Paris Saint-Germain è in vantaggio sul Barcellona per il centrocampista Frenkie de Jong. Il possibile arrivo in estate di Adrien Rabiot e la crescita di Arthur non garantirebbero un posto da titolare all'olandese, status che invece gli verrebbe garantito dal PSG alla ricerca di un sostituto proprio di Rabiot. I francesi, inoltre, sono disposti ad acquistare dall'Ajax anche Matthijs de Ligt, facendo leva sull'agente del giocatore, Mino Raiola, lo stesso di Maxwell, ex giocatore proprio di Ajax e PSG e oggi dirigente dei campioni di Francia.

Peter Zulj ha firmato un contratto di tre anni e mezzo con l'Anderlecht. Il centrocampista austriaco, classe 1993, arriva dallo Sturm Graz. Negli ultimi giorni al giocatore erano state accostate anche alcune squadre italiane come Empoli, Samp e Atalanta.

Attraverso un comunicato ufficiale il Tolosa rende noto di aver trovato l'accordo col centrocampista Stéphane M'Bia per la risoluzione anticipata del contratto. 32 anni, il centrocampista camerunese era tornato in Francia la scorsa estate dopo l'esperienza all'Hebei China Fortune.

Momo Sissoko trova squadra. L'ex centrocampista tra le altre di Liverpool, Juventus e PSG, infatti, ha firmato un contratto fino al termine della stagione con il Sochaux, attualmente 17esimo in Ligue 2. Il 33enne, reduce dall'esperienza nel 2018 con la maglia del Kitchee (società di Hong Kong) era fino ad oggi svincolato.

Stiven Plaza è un nuovo giocatore del Valladolid. Lo rende noto il club con un comunicato ufficiale. L'attaccante ecuadoriano, 19 anni, arriva dall'Independiente del Valle e ha firmato un contratto fino al 2023.