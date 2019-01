Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e ufficialità del 17 gennaio

Il punto su tutte le news di calciomercato della giornata appena andata agli archivi. Tra indiscrezioni, trattative e retroscena ecco le notizie più importanti.

INTER-ICARDI TRATTATIVA SEMPRE VIVA PER IL RINNOVO. HIGUAIN PRONTO A VOLARE A LONDRA. C’È PIATEK PER SOSTITUIRLO. MANDZUKIC DICE NO ALLA CINA. ROMA: CACCIA A UN DIFENSORE E PER L’ESTATE SPUNTA BELOTTI. IL GENOA PREPARA TRE COLPI

Venerdì, no la prossima settimana. No, a febbraio. La trattativa per il rinnovo di contratto fra Mauro Icardi e l’Inter resta uno dei grandi temi di mercato di questa finestra con voci che si rincorrono e un incontro che ancora non sembra essere fissato in calendario. Di certo c’è la volontà del club nerazzurro di non perdere il proprio capitano anche se la distanza fra domanda e offerta è ancora ampia: 9 i milioni chiesti dall’argentino, 7 quelli offerti dall’Inter. Una distanza che potrebbe essere colmata con l’inserimento di vari bonus, ma prima bisognerà trovare una data in cui incontrarsi per provare a trovare l’intesa.

In casa Milan invece quello di oggi dovrebbe essere il giorno dell’addio di Gonzalo Higuain, diretto al Chelsea di Sarri, e dell’arrivo di Krzysztof Piatek dal Genoa. L’argentino è infatti a un passo dall’approdo a Londra, in prestito, dove potrebbe sbarcare già in giornata per visite e firma, con il Milan che poi andrà a chiudere con il Genoa per il polacco rivelazione della prima parte di stagione. In uscita dal Milan c’è anche Hakan Calhanoglu che potrebbe finire al Lipsia per 22 milioni di euro nonostante il club tedesco abbia frenato nella giornata di ieri. Per sostituirlo l’obiettivo torna a essere Milan Badelj della Lazio, già cercato in estate.

L’attaccante della Juventus Mario Mandzukic è finito nel mirino di un club cinese, lo Shanghai SIPG, che avrebbe messo sul piatto un ricchissimo triennale da 15-16 milioni di euro a stagione. Cifra che però il croato è intenzionato a rifiutare per provare a vincere con i bianconeri. Il Napoli guarda al futuro e punta il giovane iraqeno Mohanad Ali, protagonista dell’ultima Coppa d’Asia e nel mirino anche di Anderlecht e Borussia Dortmund. Per l’immediato invece c’è un ritorno di fiamma per Stanislav Lobotka del Celta Vigo che viene valutato 25 milioni di euro. La Roma invece continua a cercare un difensore e corteggiare Joao Miranda dell’Inter nonostante i nerazzurri non abbiano alcuna intenzione di cedere il sudamericano: Angelo Ogbonna del West Ham e Lucas Verissimo del Santos le possibili alternative. Per l’attacco invece si punta Andrea Belotti del Torino. Il club giallorosso vorrebbe portarlo nella Capitale in estate cedendo già ora ai granata Diego Perotti e poi aggiungendo 40-45 milioni in estate per completare il trasferimento.

Il futuro del portiere della Fiorentina Bartłomiej Dragowski potrebbe essere al Vejle o al Livorno, ma solo dopo il rinnovo di contratto fino al 2022. Due club di Serie A in pressing per Vittorio Parigini, laterale offensivo classe '96 di proprietà del Torino. Empoli e Parma continuano a essere interessate al calciatore che nella passata stagione ha vestito la maglia del Benevento. I ducali pensano anche alla difesa e provano a stringere per Jacopo Sala della Sampdoria. La Sampdoria ha messo fuori dal mercato Dawid Kownacki. Sul centravanti c'era forte l'interesse del Chievo Verona, ma pare che nelle ultime ore i blucerchiati abbiano deciso di non cederlo, nemmeno in prestito. Con la folta batteria di attaccanti su cui può contare Giampaolo, potrebbe quindi essere Gregoire Defrel a lasciare: su di lui c'è l'Atalanta. In casa Genoa il dopo Piatek parlerà ancora polacco: l’obiettivo è Karol Swiderski del Jagellonia che però piace molto anche al PAOK Salonicco. Per il centrocampo la società di Preziosi stringe per Stefano Sturaro della Juventus, prestito oneroso e diritto di riscatto, e Andrea Bertolacci del Milan, che potrebbe rientrare nell’affare Piatek. La SPAL comunica di aver risolto consensualmente il contratto col difensore svizzero Johan Djourou. La società biancazzurra ringrazia il giocatore per la professionalità e la dedizione mostrata in questi mesi nell’indossare la casacca spallina.

DE GEA-MANCHESTER UNITED: POSSIBILE RINNOVO. TOTTENHAM SALUTA DEMBELE. PER ERIKSEN SARÀ ASTA IN ESTATE. IL BARCELLONA PRONTO A SALUTARE MALCOM: MORATA O VELA PER L’ATTACCO. KABAK FIRMA CON LO STOCCARDA. GABRIEL SILVA PROSEGUE COL SAINT-ETIENNE

Il futuro di David de Gea potrebbe essere ancora al Manchester United sopratutto ora che il tecnico José Mourinho, con cui il rapporto non era idilliaco, non siede più sulla panchina del club. Il Tottenham ha salutato ufficialmente Mousa Dembele che si è trasferito in Cina nelle finale del Guangzhou R&F. In uscita potrebbe esserci anche Christian Eriksen, ma solo dall’estate. Il danese è il grande obiettivo del Real Madrid, ma piace molto anche a Chelsea e Manchester City. Il club spagnolo, che ha ceduto Kiko Casilla al Leeds, sarebbe inoltre pronto a pagare la clausola di rescissione da 50 milioni di euro di Eder Militao del Porto.

Il Barcellona continua il casting per rinforzare l’attacco: Alvaro Morata piace sempre, ma è vicino all’Atletico Madrid, ma il club blaugrana ha visionato anche Carlos Vela attualmente in forza al Los Angeles FC negli USA. Pronto a dire addio invece Malcom che non è riuscito a ritagliarsi uno spazio importante in questi sei mesi in blaugrana. Nel futuro dell’esterno offensivo c’è il Guangzhou Evergrande. Colpo per la prossima stagione per il Siviglia. Attraverso una nota pubblicata sul proprio sito il club andaluso ha infatti ufficializzato l'acquisto di Munas Dabbur dal Salisburgo. Il giocatore ha firmato fino al 2023.

Serie di ufficialità in giro per l’Europa:

Andy Robertson, terzino sinistro del Liverpool, ha rinnovato il proprio contratto con i Reds. Il giocatore ha commentato così la firma: "Non appena il club mi ha proposto di prolungare ho subito detto sì perché voglio stare qui e non ho perso un attimo per prolungare la mia permanenza".

Ozan Kabak lascia il Galatasaray per accasarsi in Bundesliga. A lungo seguito anche dal ds della Roma Monchi, il difensore classe 2000 ha firmato con lo Stoccarda un contratto fino a giugno 2024.

Rinnovo di contratto in casa RB Lipsia, il club tedesco ha infatti annunciato il prolungamento fino al 2023 firmato da Ibrahima Konaté, giovane difensore francese classe '99.

Gabriel Silva, ex terzino di Udinese, Genoa e Carpi, ha rinnovato il contratto col Saint-Etienne. Sbarcato in Ligue 1 nel 2017, il calciatore brasiliano ha sottoscritto un contratto valido fino a giugno 2023.

Fran Sol è un nuovo giocatore della Dinamo Kiev. L'attaccante spagnolo, 26 anni, si trasferisce dal Willem II.