Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e ufficialità del 17 settembre

Il punto su tutte le news di calciomercato della giornata appena andata agli archivi. Tra indiscrezioni, trattative e retroscena ecco le notizie più importanti.

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

JUVENTUS, MANDZUKIC ALL'AL RAYYAN: BIENNALE DA 7.5 MILIONI. LAZIO, NIENTE AL GHARAFA PER CAICEDO: I QATARIOTI ABBANDONANO LA PISTA. TORINO, BELKHEIR IN PRESTITO ALLA SANJOANENSE. SPAL, PESCARA INTERESSATO A PALOSCHI O MONCINO PER GENNAIO. PARMA, KARAMOH È UN CASO: SALTA L'ALLENAMENTO. FIORENTINA, BARONE SU CASTROVILLI: "RINNOVO OK".

Mario Mandzukic verso il Qatar, ci siamo. Secondo quanto raccolto dalla redazione di TMW infatti, è vicino il trasferimento dell'attaccante croato all'Al-Rayyan: contratto di due anni da 7,5 milioni a stagione. Fra domani e giovedì potrebbe arrivare la firma della punta con i qatarioti.

Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione il futuro di Felipe Caicedo, centravanti della Lazio, non sarà in Qatar. Il giocatore nei giorni scorsi era finito nel mirino dell’Al Gharafa, alla caccia di una punta di spessore per rinforzare la rosa e puntare al titolo, che però alla fine ha lasciato perdere la pista che portava all’ecuadoregno virando su altri obiettivi.

Il Torino comunica attraverso il proprio sito di aver ceduto, a titolo definitivo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Mouhamed Menaour Belkheir: "Il Torino Football Club comunica di aver ceduto a titolo temporaneo all'A.D. Sanjoanense Futebol SAD il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Mouhamed Menaour Belkheir".

Secondo quanto riporta l'edizione abruzzese del Messaggero, il Pescara starebbe guardando con interesse verso la SPAL per sistemare l'attacco in vista del mercato di gennaio. La società starebbe studiando un colpo di primo piano da regalare a Zauri nel corso della prossima finestra invernale e avrebbe messo nel mirino due giocatori potenzialmente in esubero dai ferraresi, ovvero Paloschi e Moncini.

Yann Karamoh ora è ufficialmente un caso. Dopo ripetuti ritardi, in cui spicca quello di oltre un'ora alla rifinitura pre-Cagliari di sabato scorso, il Parma ha deciso di prendere provvedimenti seri nei confronti dell'esterno franco-ivoriano, uno dei grandi investimenti del club in estate, visti i tanti milioni spesi per tesserarlo a titolo definitivo dall'Inter. Una fiducia che il giocatore ha deciso di ripagare con ripetuti comportamenti non professionali, come specifica il sito ufficiale del club crociato tramite il seguente comunicato: "Yann Karamoh, dopo i ripetuti e reiterati ritardi agli allenamenti nelle scorse settimane, nella giornata odierna non si è presentato all’allenamento. La società, che ha sempre messo il rispetto delle dinamiche di gruppo davanti ad ogni interesse individuale, provvederà a sanzionare il giocatore per la violazione delle norme disciplinari, riservandosi ogni diritto a sua tutela".

La conferenza stampa di presentazione della collaborazione della Fiorentina con l'ospedale pediatrico Meyer - riporta Firenzeviola.it - è stata l'occasione per parlare anche di calcio. Il braccio destro del patron dei viola, Joe Barone, ha infatti risposto anche alle domande su Gaetano Castrovilli e Federico Chiesa: "Non so perché ogni volta si deve sempre parlare di Chiesa. Lasciamolo in pace, sta facendo un ottimo avvio e si deve concentrare sulla Fiorentina. Castrovilli? Con lui ci siamo già incontrati e siamo convinti che per il rinnovo ci siamo già".

REAL MADRID, FOLLE OFFERTA PER STRAPPARE MBAPPÈ AL PSG. MANCHESTER UNITED, OBIETTIVI SANCHO E MADDISON. KOKORIN RIPARTE DALLO ZENIT DOPO LA CONDANNA PER RISSA E IL CARCERE

El Chiringuito racconta le cifre del possibile assalto futuro del Real Madrid per Kylian Mbappé del Paris Saint-Germain. Numeri da capogiro: 35 milioni di euro più 5 di bonus a stagione per il ragazzo, 225 più 50 di variabili per il PSG per far partire la stella francese. Mbappé, però, non sarà della partita contro i Blancos domani, in un attacco in totale emergenza.

Il Manchester United vuole continuare a parlare inglese. Sempre di più. Per questo, spiega ESPN, adesso gli obiettivi della formazione di Ole Gunnar Solskjaer sono due: Jadon Sancho, star diciannovenne ora al Borussia Dortmund, e James Maddison, ex Norwich City e adesso trequartista del Leicester City. Non solo: per l'attacco il nome sarebbe quello di Callum Wilson del Bournemouth.