Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e ufficialità del 18 gennaio

Il via libera, per ora, non c'è. Martedì può essere la giornata decisiva , ma oggi Milan e Genoa non hanno trovato l'intesa per portare Krzysztof Piątek alla corte di Gattuso. C'è una certa distanza, comunque, su un duplice fronte: la formula del trasferimento e le cifre.

Sul primo, il Genoa ha una richiesta chiara: trasferimento a titolo definitivo oppure prestito con obbligo di riscatto. Per la UEFA, però, queste due operazioni sono sostanzialmente equivalenti, e il Milan non può andare troppo oltre. Ragion per cui i rossoneri hanno offerto a Preziosi il prestito con diritto di riscatto. Non è un problema solo di formula, come dicevamo: anche a livello economico il Genoa ha sempre avuto le idee molto chiare. 40 milioni, oppure Piatek non si muove dalla Liguria. Anche sotto questo profilo, il Milan prova a limare le richieste rossoblù: cinque milioni subito, trenta al momento di riscattare il bomber polacco. E la possibilità di far rientrare nell'operazione anche Andrea Bertolacci.

Non proprio dettagli, con un confronto diretto in arrivo in campionato: Milan e Genoa si ritroveranno prima da avversari, lunedì alle 15. Dopo la gara di campionato, si arriverà a mettere un punto sulla trattativa. Ragion per cui, come vi abbiamo raccontato anche nel live della giornata odierna, martedì può essere la giornata clou per vedere Piatek al Milan. In attesa alla finestra, ovviamente, anche Gonzalo Higuain e Maurizio Sarri, pronti a riabbracciarsi in quel di Stamford Bridge.

L'Inter è a un passo da Nicolò Barella. Lo riporta Sportmediaset, secondo cui i numerosi incontri degli ultimi giorni, avrebbero portato i nerazzurri a un vero e proprio affondo per il centrocampista del Cagliari. Affare chiuso ora, per giugno: ai sardi andrebbero 40 milioni più 10 di bonus facilmente raggiungibili. Vicina anche l'intesa col suo agente Alessandro Beltrami, partendo dalla proposta di un quinquennale da 2,5 milioni a stagione. Superate Napoli e Chelsea, la chiave sarebbe l'arrivo di Nahitan Nandez, centrocampista uruguayano del Boca Juniors, seguito da tempo dall'Inter: arriverà al Cagliari per 18 milioni, con l'Inter che manterrebbe un'opzione su di lui per il futuro.

Stefano Sturaro torna al Genoa: affare praticamente definito. Secondo quanto raccolto da TMW, infatti, restano da limare solo gli ultimi dettagli nella trattativa fra la Juventus e il club rossoblù. Il ritorno del centrocampista in Liguria avverrà con la formula del prestito oneroso: diritto di riscatto già fissato a una cifra tra i 10 e i 12 milioni di euro. Nel corso dell'incontro di oggi, Enrico Preziosi ha chiesto anche Moise Kean, incassando il no dei bianconeri. Più aperta la possibilità di vedere a Genova il croato Marko Pjaca, attualmente in prestito alla Fiorentina: nella trattativa, ovviamente, dovrà essere coinvolto anche il club viola.

Il Milan si divide su Mesut Özil (30). Secondo Tuttosport al club rossonero è stato proposto il prestito del tedesco, fuori dai programmi dell’Arsenal: Maldini è convinto che l'ex Real Madrid può dare una mano alla squadra di Gattuso, mentre Gazidis non è invece convinto della fattibilità e della bontà dell’operazione. L'ex capitano e Leonardo cercano profili di esperienza, mentre l'ex dirigente dei gunners e la proprietà hanno un’impostazione diversa: vogliono giovani o giocatori al massimo di 25-26 anni, con ingaggio contenuto e 'futuribili'.

La voce clamorosa è arrivata ieri dal Corriere dello Sport: il Napoli è tentato da James Rodriguez, 27enne colombiano in uscita dal Bayern Monaco e con un rapporto speciale con Carlo Ancelotti. Il colombiano è passato dal Real Madrid al Bayern nel 2017 con la formula del prestito oneroso di 5 milioni di euro all'anno, con riscatto non obbligatorio. L'edizione odierna del quotidiano scrive che i bavaresi, riscattandolo per 42 milioni di euro dai blancos, possono poi cederlo ad una cifra superiore per realizzare una plusvalenza; o se invece dovesse tornare alle merengues, non essendoci per lui posto, potrebbe accadere la stessa, identica cosa. Il quotidiano spiega come le riflessioni sul calciatore, in casa Napoli, sono state avviate anche per la grande stima che Ancelotti nutre verso il calciatore.

Francisco Trincão è sulla bocca di tutti. Il nuovo gioiellino del calcio portoghese, elemento offensivo classe '99 del Braga, è da tempo sul taccuino di Inter e Juventus. Secondo quanto raccolto dalla redazione di Tuttomercatoweb.com al momento non risulta l'interesse del Napoli, né che il talentuoso lusitano sia stato offerto ai partenopei. La Vecchia Signora e i nerazzurri sono i due club della Serie A sulle tracce del calciatore: entrambe le formazioni, però, per ora non hanno pianificato alcuna offensiva per chiudere il discorso. Con la Juve che, però, resta avanti all'Inter in questo particolare derby d'Italia. Si attendono, dunque, le ultime giornate del mercato invernale oppure l'eventuale affare slitterà all'estate.

Manuel Pellegrini nelle scorse settimane ha cercato di capire la situazione di Mario Balotelli, ostaggio di un maxi ingaggio - cinque milioni di euro netti all'anno - al Nizza, tanto che non scende in campo dal 4 dicembre scorso. Il centravanti poteva essere il sostituto in caso di addio di Marko Arnautovic, tentato dalla Cina ma tolto dal mercato dagli Hammers (almeno per il momento, di fronte a una proposta di 40 milioni. Balotelli è disponibile a decurtarsi lo stipendio pur di ritornare in Italia. Certo, sarebbe comunque un esborso esagerato - da più di 3 milioni annui - ma potrebbe essere la scelta del Grifone per il dopo Piatek, oltre a puntare su Favilli e Kouame. All'estero continua a esserci l'Olympique Marsiglia, ma la preferenza è ovviamente la Serie A.

La Juve ci prova, subito, per Aaron Ramsey. Il club bianconero, secondo quanto raccolto da TMW, ha infatti offerto all'Arsenal 10 milioni di euro per il centrocampista gallese, che con la Juve ha già un accordo per l'estate. I Gunners hanno risposto in modo negativo: Unai Emery vuole infatti puntare ancora su Ramsey, nonostante a Londra sia atteso entro le prossime 72 ore Denis Suarez, centrocampista in arrivo dal Barcellona.

Nell'ampio giro di attaccanti che ha preso il via in queste ore potrebbe rientrare anche Mariusz Stepinski del Chievo. Il polacco, secondo quanto raccolto da TMW, è l'ultima idea proprio del Genoa per la sostituzione del connazionale Piatek, anche se sul classe '95 sembra essere in netto vantaggio il Parma che già da tempo lo ha individuato come eventuale vice-Inglese.

Il West Ham si appresta a trovare un sostituto per Marko Arnautovic sempre più vicino al passaggio al Guangzhou Evergrande e guarda con interesse al campionato italiano. Nelle ultime ore gli Hammers avrebbero presentato un'offerta da 40 milioni di sterline, circa 45 milioni di euro, per l'attaccante del Torino Andrea Belotti. I granata però, hanno subito risposto con un no secco non volendosi privare del proprio capitano a gennaio visto anche l'obiettivo di provare a tornare in Europa.

Il Cagliari Calcio comunica il rinnovo contrattuale di Fabio Pisacane: il calciatore ha firmato un nuovo accordo con il club sino al 2020, con opzione per il 2021.

Nel giro dei prossimi mesi, la Roma dovrà respingere gli assalti della Premier ai suoi giocatori. Cengiz Ünder piace da tempo all’Arsenal, al Tottenham e al Manchester United, oltre al Bayern Monaco. Si sta per scatenare un’asta che potrebbe portare la sua quotazione intorno ai sessanta milioni. Edin Dzeko piace al West Ham e all’Everton, ma il centravanti non sembra interessato a lasciare Roma. Kostas Manolas, invece, è sul taccuino di Chelsea e Manchester United. Lo scrive il Corriere dello Sport.

L'Inter è pronta a bloccare Duvan Zapata. A riferirlo è SportMediaset che spiega come i buoni uffici con l'Atalanta possano aiutare la società di Zhang a concludere l'affare: il colombiano è a Bergamo in prestito biennale con diritto di riscatto, per un'operazione totale da 26 milioni di euro. Zapata sarebbe visto come possibile alter ego di Icardi, oppure come sostituto qualora non riesca a trovare l'accordo per il prolungamento. A Bergamo potrebbe andare Lautaro Martinez come parziale contropartita.

Dopo il no secco rifilato al Frosinone, il Benfica sarebbe stato contattato da un altro club italiano per l'attaccante Facundo Ferreyra. Come riporta Sky Sport, in fatti, il Genoa avrebbe effettuato un primo sondaggio per l'ex giocatore dello Shakhtar, che potrebbe rinforzare il reparto offensivo della squadra di Prandelli già a gennaio.

KALINIC VERSO IL MONACO, PELLEGRI ALL'HAJDUK SPALATO. CAHILL-FULHAM, CI SIAMO. IL BARCELLONA HA IN PUGNO VELA. UFFICIALE: BENALOUANE AL NOTTINGHAM FOREST E NIASSE AL CARDIFF.

Inizia a muoversi il grande gioco a incastri che coinvolgerà l'Europa. Il Monaco, secondo quanto raccolto da TMW, ha trovato l'accordo con l'Atletico Madrid per Nikola Kalinic, mancano solo i dettagli per concludere positivamente l'operazione. Andrà in prestito con diritto di riscatto, lasciando quindi il Chelsea - con Batshuayi - momentaneamente con il cerino in mano. Morata andrà quindi ai Colchoneros con Higuain che si muoverà direzione Londra.

Il futuro di Pietro Pellegri è sempre più lontano dal Monaco, secondo le ultimissime raccolte da TMW. Il baby attaccante ex Genoa infatti nelle ultime ore si è avvicinato al trasferimento in prestito in Croazia, all'Hajduk Spalato.

È fatta per il trasferimento di Gary Cahill al Fulham. L'esperto difensore raggiungerà mister Ranieri sei mesi prima della scadenza del suo contratto col Chelsea. Cahill in questa finestra di mercato era stato accostato anche al Milan. Lo riporta Sky Sports UK.

Il Barcellona ha in pugno Carlos Vela. Come riporta Sport, i blaugrana avrebbero infatti trovato un accordo sia con l'attaccante messicano classe '89 che col Los Angeles FC. Prima di chiudere il suo acquisto in prestito fino al 30 giugno, però, il club catalano intende analizzare nel dettaglio il mercato per capire se ci sono alternative di più alto profilo.

Jesé Rodriguez continua a essere un esubero per il PSG che lo ha riaccolto dopo il fallimento del prestito allo Stoke City. Il giocatore non resterà a Parigi, ma secondo quanto riferito da RMC in Francia avrebbe già rifiutato una prima offerta presentata da parte del Real Valladolid.

Yohan Benalouane, difensore che era finito nel mirino di Pescara, Benevento e Verona, ha lasciato il Leicester per firmare con il Nottingham.

Il Cardiff comunica l'acquisto di Oumas Niasse, attaccante proveniente dall'Everton, fino al termine della stagione. 28 anni, il senegalese in questa stagione aveva raccolto appena 58 minuti in Premier League, spalmati in 5 gettoni di presenza.

Il PAOK Salonicco ha annunciato l'acquisto in prestito del centrocampista croato Josip Misic prelevato dallo Sporting Lisbona.

Con una nota sul proprio sito ufficiale il Leicester comunica il rinnovo del centrocampista Marc Albrighton fino al 2022.

Il giovanissimo esterno offensivo del Real Betis Roberto Gonzalez Bayon (18) ha prolungato il proprio accordo con il club andaluso fino al giugno del 2024.

Il Bordeaux comunica attraverso i propri canali ufficiali il rinnovo di Jules Koundé, difensore classe 1998. In questa stagione, per lui, 32 presenze condite anche da 2 reti. Accordo fino al 2023.