Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e ufficialità del 19 luglio

Il punto su tutte le news di calciomercato della giornata appena andata agli archivi. Tra indiscrezioni, trattative e retroscena ecco le notizie più importanti.

UNITED SU DYBALA E DEMIRAL, LEONARDO CHIAMA MATUIDI AL PSG. LA JUVE MOLLA CHIESA, ACCORDO CON LA ROMA PER HIGUAIN. L'INTER STRINGE PER LUKAKU. NAPOLI, MALCOM SE SALTA JAMES. VERETOUT SBARCA A ROMA, ROG SALUTA IL NAPOLI PER IL CAGLIARI. IZZO RINNOVA COL TORINO, CRISTO GONZALEZ VA ALL'UDINESE

Juventus

Non mancano le pretendenti per Moise Kean, attaccante della Juventus. Che secondo Sky Sport sarebbe anzi il principale candidato a lasciare i bianconeri, soprattutto qualora dovessero rimanere in rosa i vari Higuain e Mandzukic. Da parte del club juventino l'aspettativa è una cessione che permetta di incassare almeno 30 milioni, magari con l'inserimento di un'opzione per riacquistare il giocatore. L'Inghilterra sembra una pista concreta, soprattutto l'Everton anche se l'Arsenal ha fatto negli scorsi giorni un sondaggio. C'è di più: anche il Barcellona si sarebbe interessato, con l'idea di prendere Kean e girarlo in prestito al Siviglia. Una prospettiva che però non ha fatto impazzire l'entourage del calciatore, che ha preferito lasciar perdere.

Il Manchester United mette gli occhi su Paulo Dybala. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, negli scorsi giorni è avvenuto un contatto fra i club. I Red Devils considerano l'argentino per l'eventuale sostituzione di Romelu Lukaku. A oggi però la volontà della Joya è quella di restare alla Juventus a giocarsi le sue carte, grazie anche all'arrivo di Maurizio Sarri che potrebbe esaltarne le doti offensive.

Le Parisien dedica ampio spazio al mercato in entrata del Paris Saint-Germain. Stando alle indiscrezioni, Leonardo vorrebbe riportare a Parigi Blaise Matuidi, centrocampista bianconero. Al momento non ci sono moltissime possibilità per iniziare una trattativa, ma ci potrebbero essere novità nei prossimi giorni. Con la divisa dei parigini Matuidi ha collezionato ben 295 presenze con 33 gol e 30 assist.

Il Manchester United è disperatamente alla ricerca di un difensore centrale che completi la rosa di Solskjaer prima dell'8 agosto. Mentre proseguono le trattative con il Leicester per Maguire (ma le Foxes chiedono troppo), i Red Devils avrebbero individuato l'alternativa al nazionale inglese: si tratta di Merih Demiral, difensore della Juventus su cui c'è già l'interesse del Milan. Lo riporta il Sun, secondo cui i rappresentanti del giocatore turco avrebbero parlato anche con l'Atletico Madrid.

Dopo la brusca frenata arrivata nelle ultime ore per l'approdo al Benfica di Mattia Perin, secondo quanto riportato dai colleghi di SkySport in serata c'è stato un nuovo contatto fra il club lusitano e la Juventus, con l'intermediazione di Alessandro Lucci, per prendere una decisione definitiva sul trasferimento dell'ex capitano del Genoa

Inter

Nonostante gli acquisti di Sensi e Barella, il centrocampo di Antonio Conte necessita di un ulteriore rinforzo, considerando la posizione di Radja Nainggolan. Il belga non rientra nei piani del tecnico e le chances di dargli cambiare idea sono praticamente nulle. Serve pertanto un giocatore dalle caratteristiche simili: muscolare, in grado di saper fare le due fasi. Il profilo ideale, riporta La Gazzetta dello Sport, è Arturo Vidal, già esaltato dal tecnico durante la sua gestione alla Juventus. L'assenza di offerte per Nainggolan, però, complica le cose.

Dopo le parole di Antonio Conte - che dalla tournée in Asia ha fatto intendere di non essere particolarmente soddisfatto del mercato fin qui portato avanti dalla società - l'Inter continua comunque a muoversi e, stando al Times, la distanza per Romelu Lukaku si sarebbe notevolmente ridotta. Sessanta milioni di sterline, pari a circa 66,5 milioni di euro, più 15 di bonus (circa 16,5 al cambio attuale), per un totale di 83 milioni di euro. Questa, secondo le voci che arrivano da Londra, è la nuova offerta dei nerazzurri per portare a Milano il centravanti. Lo United vorrebbe 80 milioni di sterline, ma a questo punto, limando i dettagli, l'affare può andare in porto.

Come detto, Romelu Lukaku ed Edin Dzeko sono gli sono gli obiettivi primari, ma nel frattempo la dirigenza valuta anche le alternative: fra queste Ante Rebic dell'Eintracht Francoforte. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, negli scorsi giorni a Milano c'è stato un incontro fra il direttore sportivo dei nerazzurri, Piero Ausilio, e l'agente del croato, Fali Ramadani.

Napoli

Il Napoli sta pensando già al dopo James e nel caso in cui dovesse complicarsi l'operazione gli azzurri hanno già messo gli occhi sull'alternativa. La società partenopea vuole Malcom, serve un rinforzo top in vista della prossima stagione. L'apertura arriva anche dalla Spagna: come riportato da Sport, il giocatore ha mercato e il Barcellona non ha problemi a cederlo. Il tutto dipenderà anche dall'arrivo o meno di Neymar: nel caso in cui il brasiliano del PSG dovesse ritornare con i catalani, ci potrebbe essere il via libera per l'esterno ex Bordeaux. Tre squadre italiane hanno già chiesto informazioni per il calciatore, ma al momento il Napoli sembra essere in vantaggio. Il tutto dipenderà da "O' Ney", ma soprattutto da James Rodriguez e dal Real Madrid.

Dopo aver lasciato il ritiro del Napoli a Dimaro, secondo quanto raccolto dalla nostra redazione si terranno oggi le visite mediche col Cagliari di Marko Rog, centrocampista croato in arrivo con la formula del prestito con obbligo di riscatto fissato a 18 milioni di euro.

Roma

Il Corriere dello Sport parla dell'accordo tra la Juventus e la Roma per il passaggio di Gonzalo Higuain in giallorosso. La formula sarebbe quella del prestito oneroso a 9 milioni di euro con riscatto fissato a 27. In questo modo i bianconeri rientrerebbero dall'investimento fatto tre stagioni fa, quando lo prelevarono dal Napoli per 90 milioni di euro. Il Pipita non è convinto fino in fondo del trasferimento e, anche se lo fosse, dovrebbe prima rinnovare il contratto con la Juve, spalmandosi l'ingaggio in quattro anni e andando dunque a guadagnare 4,5 milioni di euro a stagione, rientrando così nei parametri del club capitolino.

Jordan Veretout è arrivato a Roma. Il centrocampista francese questa mattina sosterrà le visite con la società giallorossa, che l'acquisirà in prestito con obbligo di riscatto dalla Fiorentina. Quindi firmerà un contratto di durata quinquennale da 2,5 milioni a stagione più bonus legati alla Champions. Lo riferisce, con tanto di prime immagini nella Capitale, Sky Sport.

Patrik Schick, attaccante che rappresenta la spesa più elevata di sempre mai registrata dalla Roma per acquistare un calciatore, nei giorni scorsi è stato proposto al Milan come contropartita tecnica all'interno dell'operazione Suso, ma da parte rossonera non è arrivata una risposta convinta. Sky Sport informa che comunque il ceco ha mercato in Bundesliga: oltre all'interesse già noto del Borussia Dortmund, infatti, su di lui si sta informando anche il Bayer Leverkusen.

Milan

Freschissimo vincitore della Coppa d'Africa con la sua Algeria e miglior giocatore del torneo, Ismael Bennacer è pronto ora a iniziare la sua nuova avventura al Milan. Secondo quanto raccolto da TMW, il giovane centrocampista in arrivo dall'Empoli sarà a Milano infatti all'inizio della prossima settimana per visite mediche e firma sul contratto coi rossoneri.

Il Milan è sempre alla ricerca di un centrocampista per accontentare le richieste di Marco Giampaolo. Persi Veretout (visite mediche con la Roma) e Ceballos (l'Arsenal avrebbe accettato di accontentare le richieste e di prenderlo in prestito secco), le alternative per i rossoneri diminuiscono. Il preferito dell'ex tecnico della Sampdoria è Dennis Praet, uomo di fiducia e imprescindibile negli anni trascorsi sulla panchina blucerchiata.

Il Milan fa sul serio per Angel Correa. Come riporta Sky Sport, martedì prossimo è atteso in Italia proprio il dirigente dell'Atletico Madrid, Andrea Berta, col quale i rossoneri proveranno a fare dei concreti passi avanti per l'attaccante argentino dopo i contatti delle ultime ore. Correa, al momento, viene valutato dai colchoneros ben 55 milioni di euro.

Lazio

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, Milan Badelj è a un passo dal Bordeaux, dove ritroverebbe il suo allenatore dei tempi della Fiorentina Paulo Sousa. Affare in chiusura per cinque milioni di euro. Il regista croato si appresta così a lasciare la Capitale dopo una sola stagione con 23 presenze e una rete.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, la Lazio rischia di perdere l'obiettivo numero uno per la sostituzione di Milinkovic-Savic. Su Yusuf Yazici, che sembrava in pugno, è piombato infatti il Lille che è pronto a superare i biancocelesti. L'alternativa è Dominik Szoboszlai del Salisburgo, sebbene sia ritenuto ancora acerbo (18 anni).

Fiorentina

La Juventus si tira fuori dalla corsa a Federico Chiesa, almeno per questa estate. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, dopo i primi contatti risalenti alla primavera scorsa, il club bianconero non sarebbe infatti pronto a spingere sull'acceleratore, anche a causa di un'uscita eccellente che ancora non è arrivata. Fabio Paratici aveva comunicato al giocatore e a suo padre Enrico che la dead line sarebbe stata fissata al massimo per la prima settimana di luglio e visto che ci stiamo avvicinando alla fine del mese è improbabile che il trasferimento si possa concludere. Rocco Commisso ha vinto il suo primo round da presidente della Fiorentina.

Secondo quanto informa Sky Sport, in casa Fiorentina è quasi tutto definito per la cessione del centrocampista franco-burkinabé Bryan Dabo. L'emittente satellitare fa sapere che il classe '92 approderà in una tra le due squadre interessate sul suo conto: il Nantes, nella sua Francia, o i greci dell'Olympiacos.

Le altre

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il Genoa ha sondato il terreno per Roman Zobnin, centrocampista centrale dello Spartak Mosca. 25 anni, il russo ha partecipato la scorsa estate ai Mondiali giocati proprio nel suo Paese.

La Repubblica edizione Genova fa il punto sulla trattativa tra la Sampdoria ed Emiliano Rigoni, ex meteora dell'Atalanta attualmente sotto contratto con lo Zenit San Pietroburgo. I suoi agenti sono in Italia per provare a sbloccare la trattativa: si tratta di un affare da circa 12 milioni di euro.

Il Bologna ha individuato in Federico Dimarco l'alternativa a Mitchell Dijks. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport per il giocatore, rientrato all'Inter dopo l'esperienza al Parma, potrebbe esserci un'accelerazione nella trattativa nei prossimi giorni. Classe 1997, nell'ultima stagione ha raccolto 14 presenze in tutte le competizioni, segnando un gol.

Le ufficialità di giornata

L'Hellas Verona FC comunica di aver acquisito, a titolo temporaneo con diritto di opzione e contro-opzione, le prestazioni sportive del calciatore Koray Günter dalla società Genoa CFC.

Il Bologna ha ingaggiato Lassi Lappalainen (21). L'attaccante esterno arriva a titolo definitivo dal HJK Helsinki, e con molta probabilità verrà rigirato al Montreal Impact. Lappalainen vanta cinque presenze nella nazionale finlandese.

ACF Fiorentina comunica di aver ceduto, a titolo temporaneo fino al termine della stagione sportiva 2019/2020, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Simone Ghidotti alla Unione Sportiva Pergolettese 1932.

Con un comunicato sul proprio sito, la Lazio ha comunicato di aver ceduto a titolo temporaneo i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Alessandro Rossi alla S.S. Juve Stabia.

Ufficialità per l'Udinese. Il club friulano, con una nota sul proprio sito ufficiale, ha comunicato l'arrivo di Cristo Ramón González Pérez, giovane e talentuoso attaccante proveniente dal Real Madrid. Gonzalez, che ha firmato un contratto di cinque anni, arriva in Friuli a titolo definitivo, reduce da 32 gol nelle ultime due stagioni disputate nel Real Madrid Castilla, di cui 21 messi a segno nella scorsa annata.

Il difensore granata Armando Izzo ha rinnovato il suo contratto con il Torino: il legame con il club di via Arcivescovado proseguirà fino al 2024. A darne notizia è lo stesso giocatore tramite il proprio profilo Instagram.

MAXI-OFFERTA DEL BARCELLONA PER NEYMAR. ATLETICO, ERIKSEN ALTERNATIVA A JAMES. IL CHELSEA BLINDA HUDSON-ODOI, TRAPP A UN PASSO DAL PORTO. L'AJAX RIMPIAZZA DE LIGT, VALDES NELLA MASIA, SCHIAPPACASSE IN PORTOGALLO, MEDEIROS RIPARTE DALLA GERMANIA

Il Barcellona vuole riprendersi Neymar. Il club blaugrana, dopo le voci che hanno accostato il calciatore brasiliano alla Juventus, proverà l'offensiva nei confronti del PSG con una maxi offerta: due giocatori più 90 milioni di sterline, circa 100 milioni di euro. Secondo quanto riportato da Sky Sports UK, i catalani cercheranno di convincere il club parigino a cedere il giocatore già in questa finestra di mercato, poi si troverà l'accordo per poter finalmente riportare il verdeoro in Liga.

Christian Eriksen potrebbe essere un'alternativa a James Rodriguez. L'indiscrezione di mercato arriva direttamente dalla Spagna: secondo il quotidiano iberico Marca, il danese potrebbe essere il piano B nel caso in cui il colombiano dovesse scegliere altre soluzioni. Il trequartista degli Spurs ha deciso di non prolungare il proprio accordo con il club londinese.

Ormai è cosa nota: Frankie Lampard, nuovo manager del Chelsea da qualche settimana, ha l'assoluta intenzione di blindare Callum Hudson-Odoi. L'esterno d'attacco 18enne è la speranza del futuro per quanto riguarda i Blues, e sul suo conto già dallo scorso inverno si era fatto avanti il Bayern Monaco, disposto a spendere fino a 40 milioni di euro per averlo. Secondo quanto riferisce Metro, è pronto il nuovo contratto con i londinesi: cinque anni con uno stipendio di quasi 6 milioni di euro annui, più l'inserimento di corposi bonus.

Kevin Trapp si avvicina al Porto. L'estremo difensore tedesco, che nella scorsa stagione ha vestito la maglia dell'Eintracht Francoforte, è vicino al trasferimento in Portogallo. L'operazione, come riportato da AS, si chiuderà intorno ai 6 milioni di euro. In Bundesliga ha collezionato 147 presenze, mentre in carriera ha disputato in 12 occasioni la Champions League.

Le ufficialità di giornata

Il West Bromwich Albion, tramite i propri canali ufficiali, ha ufficializzato la cessione di Salomon Rondon al Dalian Yifang. L'attaccante venezuelano è in Premier League dal 2015: con i Baggies ha collezionato 120 presenze con 28 gol all'attivo. In Cina ritroverà Rafael Benitez che lo ha allenato lo scorso anno al Newcastle.

Poche ore dopo il comunicato del Parma, che ieri ha annunciato l'interruzione del prestito, Nicolás Schiappacasse ha già trovato una nuova sistemazione. Il Famalicao, club portoghese appena promosso in prima divisione, ha annunciato l'acquisizione dell'attaccante classe '99 per una stagione dall'Atletico Madrid.

Victor Valdes torna a casa, nella sua Barcellona. L'ex portiere blaugrana diventerà il nuovo allenatore della Juvenil A, una delle compagini giovanili del club catalano. Le parti hanno trovato un accordo di un anno, con l'opzione di rinnovo per un altro anno. Con la società iberica ha collezionato ben 536 presenze, di cui 106 in Champions League.

Alvaro Gonzalez è un nuovo giocatore dell'Olympique Marsiglia. Il difensore centrale classe 1990 ha trovato un accordo di un anno, con la formula del prestito con diritto di riscatto. Ben 233 presenze in Liga, con 5 gol messi a segno.

L'Ajax sembra aver nominato il sostituto di Matthijs De Ligt, partito alla volta di Torino, con l'acquisto di un nuovo difensore centrale. Si tratta di Edson Alvarez, centrale messicano classe '97 che arriva ad Amsterdam dal Club America, società della Liga MX. Il trasferimento sarebbe stato concordato sulla base di un'offerta da 15 milioni di euro, mentre il calciatore ha firmato un contratto che lo lega fino al 30 giugno 2024 con la società olandese.

Manu Garcia, centrocampista offensivo classe '98, lascia a titolo definitivo il Manchester City e torna a giocare in patria e in particolare nel Real Sporting de Gijon, attualmente in seconda serie spagnola, a distanza di sei anni dal momento in cui l'aveva lasciata.

L'ex genoano Iuri Medeiros, che in Serie A abbiamo visto all'opera con la maglia del Genoa per un anno dall'inverno del 2018 a quello del 2019, ha lasciato lo Sporting CP e si è lanciato in una nuova esperienza. In Zweite Bundesliga: l'esterno offensivo portoghese classe '94 ha infatti firmato con il Norimberga - che ha speso circa 2 milioni per assicurarselo - un contratto di durata quadriennale, con scadenza al 30 giugno 2023. Il club tedesco ha informato della buona riuscita del trasferimento sui propri canali ufficiali.