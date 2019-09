Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e ufficialità del 2 settembre

Il punto su tutte le news di calciomercato della giornata appena andata agli archivi. Tra indiscrezioni, trattative e retroscena ecco le notizie più importanti.

DA ICARDI A MKHITARYAN: TUTTE LE UFFICIALITÀ DELL'ULTIMO GIORNO DI MERCATO IN SERIE A

ATALANTA

Il difensore Martin Skrtel ha risolto il suo contratto con l'Atalanta. Ad annunciarlo è stato lo stesso club orobico con una nota sul proprio sito ufficiale.

Subito dopo la rescissione con Skrtel, è arrivato l'annuncio del suo sostituto in nerazzurro. Simon Kjaer torna in Italia e lo fa per vestire la maglia dell'Atalanta, come comunicata il sito ufficiale della Dea: "Atalanta B.C. comunica di aver acquisito dal Siviglia il calciatore Simon Kjaer a titolo temporaneo".

BOLOGNA

Il Bologna Fc 1909 comunica di aver ceduto all’U.S. Cremonese il diritto alle prestazioni sportive del centrocampista Micheal Kingsley a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2020.

"Il Bologna Fc 1909 comunica di aver raggiunto l’accordo con Lorenzo Crisetig per la risoluzione consensuale del contratto". Con questa nota il club felsineo ha annunciato l'addio del centrocampista, che aveva un altro anno di contratto. Ora il giocatore potrà trovare una nuova sistemazione.

Il Bologna Fc 1909 comunica di avere ceduto all’Ac Perugia Calcio il diritto alle prestazioni sportive dell’attaccante Diego Falcinelli a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2020.

BRESCIA

Colpo per il Brescia a pochi minuti dalla fine del calciomercato. Con una nota pubblicata sul proprio profilo Twitter il club lombardo ha comunicato infatti l'acquisto di Romulo in prestito dal Genoa: il brasiliano sarà dunque a disposizione di Corini a partire dalla prossima giornata.

Il Brescia Calcio annuncia sul proprio sito ufficiale con soddisfazione l'arrivo di Alessandro Matri, ex attaccante della Nazionale, del Cagliari e del Milan. Matri ha segnato quasi 100 gol in Serie A.

CAGLIARI

Ufficiale: Filip Bradaric lascia il Cagliari e torna a giocare in patria, nell'Hajduk Spalato in cui è cresciuto sin dal settore giovanile. Lo fa con la formula del prestito secco.

Attraverso i propri canali ufficiali, lo Sturm Graz ha annunciato l'arrivo dal Cagliari del trequartista Kiril Despodov. Il giocatore bulgaro si trasferisce nel club austriaco in prestito fino al termine della stagione.

FIORENTINA

ACF Fiorentina comunica di aver acquisito, a titolo definitivo, dal Fluminense FC, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Abreu Dos Santos Pedro Herrique. Pedro, nato a Rio de Janeiro (Brasile) il 20 giugno 1997, con la maglia del Club brasiliano ha già collezionato 58 presenze e realizzato 20 reti.

Rachid Ghezzal, esterno d'attacco del Leicester, si trasferisce in prestito con diritto di riscatto alla Fiorentina. Ad annunciarlo è il profilo ufficiale della Lega Serie A.

Bobby Frederick Duncan è un nuovo giocatore della Fiorentina: il centravanti classe 2001 del Liverpool si trasferisce in viola a titolo definitivo.

Come riportato dal profilo ufficiale Twitter dell'Aarhus, il terzino destro della Fiorentina, in prestito ad Empoli nella scorsa stagione (avrebbe dovuto giocare al Castellani anche quest'anno ma il prestito è stato interrotto proprio in queste ore), Kevin Diks (classe '96), si trasferirà alla società danese in prestito.

Il giovane attaccante Josip Maganjic, classe '99, torna a giocare in Croazia, la sua patria. Ne ha infatti ufficializzato l'acquisto a titolo temporaneo l'Istra 1961, squadra di 1.HNL nella quale andrà dunque a militare nella prossima stagione.

Riccardo Baroni è un nuovo giocatore bianconero. Difensore centrale classe 1998, arriva con la formula del prestito della Fiorentina. Baroni vanta 3 presenze in Nazionale U20 e 41 presenze in tra i professionisti. Ha vestito le maglie di Lucchese nel 2017/2018 ed Entella lo scorso anno, mettendo a segno 1 gol.

GENOA

Il Genoa ha formalizzato l'acquisto a titolo definitivo di Peter Ankersen (28), secondo danese arrivato a Genova in questa sessione dopo il centrocampista Lasse Schone (33) dall'Ajax.

Edoardo Goldaniga lascia l'Emilia a titolo temporaneo: il difensore del Sassuolo passa in prestito al Genoa rafforzando così la retroguardia di Andreazzoli. Lo rivela il sito ufficiale della Lega Serie A.

Ulteriore acquisizione per la Primavera del Genoa. Arriva in prestito dal Padova il centravanti Luca Moro (18), esordiente in Serie B con la maglia biancoscudata. Sarà a disposizione del tecnico Luca Chiappino.

HELLAS VERONA

L'Hellas Verona ha completato le pratiche per il tesseramento di Wesley De Oliveira Andrade (19), in arte Gasolina. Il terzino destro ex Flamengo arriva in gialloblù a titolo definitivo, grazie alla mediazione della Juventus.

Hellas Verona FC comunica sul proprio sito ufficiale le seguenti operazioni: Ceduti - a titolo temporaneo - i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Abdoulaye Traore a Rende Calcio 1968 e i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Nicola Borghetto ad AS Bisceglie.

INTER

FC Internazionale Milano comunica sul proprio sito ufficiale la cessione di Mauro Icardi al Paris Saint-Germain. L'attaccante argentino si trasferisce al club francese a titolo temporaneo annuale con diritto di trasformazione della cessione in definitiva. Contestualmente il giocatore ha raggiunto un accordo con FC Internazionale Milano per il prolungamento del contratto fino al 30 giugno 2022.

FC Internazionale Milano comunica la cessione del calciatore Ryan Patrick Nolan alla Società Sportiva Arezzo: il difensore irlandese classe 1999, che ha conquistato con la Primavera nerazzurra due Campionati, una Supercoppa italiana e una Viareggio Cup, si trasferisce a titolo definitivo al club toscano.

Il presidente Luca Gallo e la Reggina comunicano di aver raggiunto un accordo con il FC Internazionale Milano per le prestazioni sportive di Rigoberto Rivas. Il calciatore si trasferisce in riva allo Stretto con la formula del prestito secco.

JUVENTUS

Nuovo innesto per la Primavera della Juventus. Prelevato in prestito dal Lugano Daniel Leo, terzino destro classe 2001 di nazionalità svizzera. Contratto depositato nella giornata di oggi.

La Juventus ha chiuso l'operazione Kwang-Song Han dal Cagliari. Il club bianconero, si apprende dal sito ufficiale della Lega Serie A, ha depositato il contratto del nordcoreano. L'operazione si è conclusa a titolo definitivo sulla base di circa 5 milioni di euro.

Il centrocampista Hans Nicolussi Caviglia (19), inizialmente aggregato alla Juventus under 23, è stato ceduto in prestito al Perugia. Nazionale di categoria, lo scorso anno ha messo insieme tre presenze nella massima serie lo scorso campionato.

LAZIO

La Lazio ha messo sotto contratto l'attaccante ivoriano Cedric Gondo (22), nell'ultima stagione in serie C al Rieti. Il centravanti cresciuto nella Fiorentina è stato contestualmente girato in prestito alla Salernitana.

LECCE

Al termine di una lunghissima serie di trattative, il senegalese Khouma Babacar ha trovato la propria sistemazione. Il Sassuolo ne ha infatti disposto il prestito al Lecce. Contratto registrato in attesa di comunicati ufficiali che specifichino ulteriori dettagli.

L’U.S. Lecce comunica sul proprio sito ufficiale di aver ceduto, a titolo definitivo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Pedro Costa Ferreira alla S.S. Teramo Calcio.

L’U.S. Lecce comunica di aver ceduto, a titolo definitivo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Linas Mėgelaitis alla Sicula Leonzio.

La Lazio ha comunicato tramite i propri canali ufficiali la cessioni in prestito di Madiu Bari Mendes al F.C. Dornbirn, con diritto di opzione e contro-opzione al termine dell'accordo stagionale.

MILAN

Ante Rebic è un nuovo giocatore del Milan. Il club rossonero ha appena depositato in Lega il contratto dell'attaccante croato classe 1993, vice-campione del Mondo in Russia. Arriva in prestito dall'Eintracht Francoforte, nell'ambito dell'operazione che porterà André Silva a compiere il percorso inverso.

Si conclude l'avventura al Milan di André Silva, che passa in prestito biennale all'Eintracht Francoforte. Per lui dunque due anni in Germania.

Il giovane portiere italo-belga del Milan, Lillo Guarneri, passa al Royal Excel Mouscron a titolo definitivo. Il classe 2002 ha firmato un contratto di due anni con opzione per il terzo.

Cessione minore nella rosa del Milan, arrivata nelle ultime ore di calciomercato. I rossoneri hanno infatti ceduto a titolo definitivo Przemyslaw Bargiel, centrocampista polacco classe 2000 che torna in patria e si accasa in forza allo Slask Wrochlaw.

NAPOLI

Con il consueto tweet sul suo profilo ufficiale il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, ha ufficializzato l'arrivo in azzurro di Fernando Llorente, che ha firmato con i partenopei un biennale. "Benvenuto Fernando", il breve commento del numero uno del club campano.

Rinforzo in extremis per la Primavera di Roberto Baronio. Acquisito a titolo definitivo l'attaccante Samuele Vianni dalla Virtus Entella, come anticipatovi nelle scorse ore. Vianni ha già esordito in prima squadra, sia in Serie C che nella coppa di categoria, con tanto di doppietta ai danni della Carrarese.

La Juve Stabia rende noto di aver acquisito il diritto a ricevere le prestazioni sportive del calciatore Alfredo Bifulco, classe ’97, che arriva dalla SSC Napoli con la formula del prestito.

PARMA

La Società Parma Calcio 1913 comunica l’acquisto a titolo definitivo del giocatore Matteo Darmian (Legnano, 2.12.1989) dal Manchester United. Il calciatore ha firmato con i crociati un contratto fino al 30.06.2023.

Emerson Espinoza, centrocampista ecuadoriano classe 2001 che i più attenti ricorderanno come uno dei titolari dell’ottima campagna dell’Ecuador nel mondiale Under 20 disputato nello scorso maggio, è un nuovo giocatore del Parma. Lo si apprende dal sito ufficiale della Lega Serie A, che ne annuncia l'arrivo definitivo in gialloblù dal Boston River.

L’U.S. Cremonese comunica di aver acquisito a titolo definitivo dal Parma Calcio le prestazioni sportive di Fabio Ceravolo. Il calciatore sarà legato alla società grigiorossa da un accordo pluriennale.

La Società Parma Calcio 1913 comunica la cessione a titolo temporaneo annuale del giocatore Lorenzo Simonetti (Viterbo, 28.8.96) al Carpi Football Club 1909.

Come si apprende dal sito della Lega Serie B il portiere Michele Nardi, classe '86, si è trasferito a titolo definitivo dal Parma al ChievoVerona. Il giocatore dovrebbe aver firmato un contratto di un anno con opzione per quello successivo.

Termina dopo un solo anno l'avventura al Parma di Luca Rigoni: il centrocampista passa al Vicenza, addirittura in Serie C, nonostante il rientro in squadra per la sfida all'Udinese: "La società LR Vicenza comunica di avere acquisito dal Parma, a titolo definitivo, il diritto alle prestazioni sportive di Luca Rigoni. Il calciatore ha sottoscritto un contratto sino al 30 giugno 2020. Rigoni, centrocampista vicentino classe ’84, ritorna a vestire la maglia biancorossa della sua terra dopo 11 anni ed oltre 300 presenze in Serie A tra Chievo, Palermo, Genoa e Parma".

ROMA

Il Lech Poznan, tramite i propri canali ufficiali, ha annunciato il trasferimento del giovane difensore classe 2001 Wiktor Plesnierowicz alla Roma. L'operazione è stata conclusa in prestito con diritto di riscatto a fine stagione.

Nikola Kalinic è un nuovo giocatore della Roma. La Lega Serie A, attraverso il proprio sito ufficiale, ha annunciato l'arrivo in giallorosso dell'attaccante croato, che si trasferisce nella capitale a titolo temporaneo dall'Atletico Madrid.

La Roma ha comunicato di aver ceduto Patrik Schick al Lipsia a titolo temporaneo, fino al 30 giugno 2020, a fronte di un corrispettivo fisso di 3,5 milioni di euro e di una somma variabile di 0,5 milioni di euro per bonus legati al raggiungimento da parte del calciatore di determinati obiettivi sportivi. L’accordo prevede il diritto di opzione per l’acquisizione a titolo definitivo, in favore del Lipsia, a fronte di un corrispettivo di 29 milioni di euro, in caso di qualificazione della società tedesca alla Uefa Champions League 2020-21.

L'AS Roma rende noto sul proprio sito ufficiale di aver ceduto a titolo temporaneo e gratuito, fino al 30 giugno 2020, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Maxime Gonalons, al Granada Club de Fútbol. L’accordo prevede, al verificarsi di determinate situazioni sportive, l’obbligo di acquisizione a titolo definitivo per 4 milioni di euro. Il calciatore, arrivato nella Capitale nell’estate del 2017, ha collezionato 23 presenze in giallorosso. La scorsa stagione ha giocato in prestito al Siviglia. Il Club augura a Maxime le migliori fortune per la nuova avventura nella Liga.

SAMPDORIA

Il presidente Massimo Ferrero e l’U.C. Sampdoria comunicano di aver acquisito a titolo temporaneo con diritto di opzione dall’A.C. ChievoVerona i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Andrea Seculin (nato a Gorizia il 14 luglio 1990).

Dopo aver dato il suo contributo al ritorno nel Campionato Primavera 1, Federico Scaffidi (17) lascia definitivamente la Lazio. Il centravanti romano approda alla Sampdoria, come si può evincere dal registro ufficiale della Lega serie A.

Terminate le visite mediche in mattinata, è subito arrivata la firma. L'attaccante esterno Emiliano Rigoni (26) si accasa alla Sampdoria direttamente dallo Zenit.

Futuro spagnolo per il centrocampista della Sampdoria Leonardo Capezzi. Il club blucerchiato ha trovato l'accordo con l'Albacete per il trasferimento del classe '95, che arriverà in Spagna con la formula del prestito con diritto di riscatto.

La Vis Pesaro 1898 comunica di aver acquisito a titolo temporaneo dalla U.C. Sampdoria i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Antonio Di Nardo, attaccante classe 1998.

Il presidente Massimo Ferrero e l’U.C. Sampdoria comunicano di aver acquisito a titolo definitivo dal Santos Futebol Clube i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Kaique Rocha Lima (nato a Taboão da Serra, Brasile, il 28 febbraio 2001). Il difensore ha sottoscritto un contratto economico fino al 30 giugno 2024

SASSUOLO

Vlad Chiriches è ufficialmente un giocatore del Sassuolo. Ad annunciarlo sono stati sia il club neroverde che il Napoli con due comunicati sui rispettivi siti. La formula dell'operazione è quella del prestito con obbligo di riscatto.

Filippo Romagna, difensore di scuola Juve, lascia il Cagliari per sposare la causa del Sassuolo. Operazione a titolo temporaneo, evidenzia il sito ufficiale della Lega Serie A.

Dopo aver passato le prime due giornate senza mai scendere in campo, Andreaw Gravillon (21) viene girato in prestito dal Sassuolo all'Ascoli. L'Inter rimane proprietaria del cartellino, operazione formalizzata.

Il Sassuolo aumenta gli uomini a disposizione di De Zerbi per la propria difesa: tesserato il greco Georgios Kyriakopoulos, che arriva dall'Asteras Tripolis in prestito. Lo si apprende dal sito ufficiale della Lega Serie A.

Il Cesena FC comunica di aver definito oggi l’acquisizione a titolo definitivo dall’Us Sassuolo Calcio del calciatore Giacomo Zecca. Nato il 6 luglio 1997, l’esterno d’attacco è reduce da due campionati di serie C giocati in prestito nel Piacenza (squadra della città che gli ha dato i natali) nella 2017/18 e nel Teramo in quella 2018/19, totalizzando 46 presenze e due reti. In precedenza aveva disputato tre tornei Primavera, di cui due nel Sassuolo (16 gol) e uno nel Pama (4). Zecca ha firmato un contratto triennale.

SPAL

S.P.A.L. srl comunica di aver ceduto all’A.C. ChievoVerona a titolo temporaneo, fino al 30 giugno 2020, le prestazioni sportive del calciatore Lorenzo Dickmann.

Rinforzo di assoluta qualità per il Livorno. Ingaggiato in prestito dalla SPAL Federico Viviani, pronto a tornare in Serie B a tre anni di distanza dai tempi dell'Hellas Verona.

Jacopo Sala è un nuovo giocatore della SPAL. Il difensore si è trasferito a titolo definitivo dalla Sampdoria, come si legge sul sito della Lega Serie A.

TORINO

Simone Verdi è un nuovo giocatore del Torino: l'attaccante del Napoli si trasferisce in prestito ai granata, evidenzia il sito ufficiale della Lega. Il dubbio sull'effettivo deposito del contratto del giocatore è subito dissipato dunque: un rinforzo importante per mister Walter Mazzarri.

Il Torino ha definito l'arrivo del vice-Sirigu dopo mesi di ricerca. Come si apprende dal sito della Lega, infatti, è ufficiale l'approdo di Samir Ujkani, che dopo l'esperienza in Turchia al Rizespor torna in Italia per coprire le spalle al titolare granata. Per il classe '88 kosovaro contratto di un anno.

UDINESE

Udinese Calcio comunica di aver ceduto in prestito il calciatore Petar Micin. L'attaccante classe 1998 - riporta il sito ufficiale dei bianconeri - si trasferisce per una stagione al Cukaricki, club serbo dal quale era stato prelevato.

Udinese Calcio comunica sul proprio sito ufficiale di aver ceduto in prestito il calciatore Aly Mallè che militerà, fino al 30 giugno 2020, tra le fila del Balikesirspor, squadra della seconda divisione turca. Al giocatore l’augurio di una stagione ricca di successi.

DA FALCAO A KEYLOR NAVAS, LE 10 UFFICIALITÀ PIÙ IMPORTANTI DELL'ULTIMO GIORNO DI MERCATO IN EUROPA

Cessione last-minute per Vincenzo Grifo. L'esterno offensivo italo-tedesco, 26 anni, lascia così l'Hoffenheim e torna ancora una volta a vestire la maglia del Friburgo. L'annuncio ufficiale è arrivato dal Friburgo sui propri account social.

Jesé Rodriguez è un nuovo giocatore dello Sporting CP. A comunicarlo il Paris-Saint Germain tramite i suoi canali ufficiali, l'accordo tra le parti riguarda il prestito di un anno con diritto di riscatto.

Radamel Falcao è ufficialmente un giocatore del Galatasaray. L'ex Monaco, come riportato dai canali ufficiali del club turco, ha trovato l'accordo in questi minuti.

Mario Lemina è ufficialmente un nuovo giocatore del Galatasaray. La società turca, tramite i propri canali ufficiali, ha informato di aver completato l'acquisto dell'ex Juve dal Southampton, pubblicando anche le cifre dell'affare. Prestito oneroso (1 milione) con diritto di riscatto a 16 milioni. Al giocatore, nel periodo della sua permanenza ad Istanbul, il Galatasaray verserà un ingaggio netto di circa 2 milioni di euro.

Bel colpo di mercato per lo Shakhtar Donetsk, che riporta in patria uno dei migliori talenti del calcio ucraino. Parliamo di Yehven Konoplyanka, fantasista offensivo di 29 anni che non è riuscito ad imporsi nel grande salto nel calcio europeo dopo aver ben figurato ai tempi della cavalcata del Dnipro in Europa League. Il classe '89 è stato prelevato a titolo definitivo dallo Schalke 04 ed ha firmato un contratto di durata triennale con la sua nuova squadra.

Come anticipato nel pomeriggio, Rafinha Alcantara lascia il Barcellona e lo fa a titolo temporaneo, accasandosi in prestito al Celta Vigo per la prossima stagione. Ma prima il centrocampista ex Inter ha rinnovato il proprio accordo con la società catalana, estendendo la decorrenza dei termini al 30 giugno 2021. Per lui si tratta di un ritorno nel club galiziano, in cui ha già giocato un anno tra il 2013 e il 2014.

Alphonse Areola è un nuovo giocatore del Real Madrid. Il portiere francese si trasferisce in Spagna con la formula del prestito secco fino a giugno 2020. Non è prevista alcuna opzione d'acquisto, come sottolinea il PSG sui propri canali social: il giocatore resterà legato ai transalpini fino al 2023. Contestualmente, i francesi hanno annunciato anche l'arrivo di Keylor Navas, che ha firmato invece un contratto di quattro anni ed è costato 15 milioni di euro.

Dodicesimo acquisto per il Siviglia: si tratta di Javier "Chicharito" Hernandez. L'attaccante messicano arriva a titolo definitivo dal West Ham e ha firmato un contratto triennale. 30 anni, Chicharito torna in Spagna cinque anni dopo l'esperienza al Real Madrid.

Il suo trasferimento era nell'aria, e adesso è ufficiale: Luiz Gustavo è un nuovo giocatore del Fenerbahce. L'esperto centrocampista brasiliano, classe '87, lascia a titolo definitivo l'Olympique Marsiglie per trasferirsi nella prima serie turca.

Una "vacanza" in Italia, con tre settimane all'Atalanta, prima del ritorno in Turchia: Martin Skrtel ha firmato con l'İstanbul Başakşehir. Il difensore slovacco torna dunque nella sua seconda casa, a Istanbul, dopo tre stagioni al Fenerbahçe (2016-2019).