Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e ufficialità del 23 settembre

© foto di Image Sport

MILAN, CONFRONTO MALDINI-GIAMPAOLO. E CIRCOLA IL NOME DI SPALLETTI. NAPOLI-JAMES, PERCHE' NON SI È CONCRETIZZATO. LAZIO, TEMPO DI RINNOVI

Tuttosport spiega che non sono stati dati ultimatum a Marco Giampaolo, tecnico di un Milan in crisi. Però nell'ambiente inizia già a circolare il nome di Luciano Spalletti come sostituto dell'attuale allenatore rossonero. La dirigenza, però, vuole che venga valutato il suo lavoro: tener fuori i nuovi acquisti per giocare coi soliti noti, non è più una strategia accettabile.

A Milanello è andato in scena un incontro fra il Milan, il tecnico Marco Giampaolo, il dt Paolo Maldini ed il ds Frederic Massara. "Pieno supporto a Giampaolo", è il messaggio filtrato dal club e riferito ai giocatori che sono stati invitati a stringersi attorno al tecnico e fare gruppo per uscire da questa situazione. Un nuovo punto sarà verosimilmente fatto dopo le prossime due partite: giovedì c'è il Torino, domenica sera la Fiorentina. A quel punto le parti si riaggiorneranno per capire se e dove si sono visti miglioramenti.

Il tecnico del Napoli, Carlo Ancelotti, ha spiegato il mancato arrivo di James Rodriguez: "C'era la volontà, ma ci siamo scontrati con la resistenza del Real Madrid. E ora infatti sta giocando con i Blancos, per questo non c'è stata possibilità di prenderlo. In generale è stato un mercato oculato, sono arrivati ottimi giocatori da Di Lorenzo a Manolas, Elmas, Llorente e Lozano". Su Icardi: "Abbiamo valutato tante alternative e una era Icardi. Poi però per arrivare in fondo alle trattative servono tante cose, la volontà di prenderlo da parte del club ma pure la volontà del giocatore di venire. Se una delle due componenti salta la trattativa non va in fondo".

Fabio Paratici e il suo staff iniziano già a muoversi in vista delle prossime sessioni. E nel mirino della Juventus ci sono nomi a scadenza come Thomas Meunier, terzino destro del Paris Saint-Germain, e Willian, ala brasiliana del Chelsea.

Non c'è solo Milinkovic-Savic nei pensieri della dirigenza laziale. Se il rinnovo per il serbo è già in plancia da mesi, nei giorni scorsi si è iniziato a parlare anche per lo spagnolo Luis Alberto. Nei mesi scorsi ha chiesto più volte, in caso di proposta interessante da parte del Siviglia, di potere tornare in patria, con un ritocco contrattuale di alto livello. L'intenzione ora è quella di adeguare il contratto di Luis Alberto per non rischiare né malumori né sorprese. L'iberico, perno del centrocampo di Simone Inzaghi, andrà a percepire uno stipendio di 2,5 milioni di euro annui, con prolungamento di due anni rispetto a quello pattuito finora, cioè fino al 30 giugno 2024.

KOWNACKI AL DUSSELDORF. BARCELLONA, RAKITIC NON CONVOCATO

Dawid Kownacki non è più un calciatore della Sampdoria. Con una nota apparsa sul sito ufficiale, il Fortuna Dusseldorf ha ufficializzato il riscatto dell'attaccante polacco che ha sottoscritto col suo nuovo club un contratto valido fino a giugno 2023. L'accordo è scattato automaticamente dopo la quarta presenza del centravanti classe '97 con la sua nuova maglia.

Intervenuto in conferenza stampa per presentare la sfida di domani col Villarreal, il tecnico del Barcellona Ernesto Valverde ha parlato dell'esclusione dai convocati di Rakitic e del momento difficile dei blaugrana: "Rakitic? Se non c'è lui, è perché tra i convocati ci sono altri giocatori. Non è infortunato, è una questione tecnica. Abbiamo tanti centrocampisti e per questa partita ho deciso così".