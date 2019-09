Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e ufficialità del 26 settembre

Il punto su tutte le news della giornata appena andata agli archivi. Tra indiscrezioni, trattative e retroscena ecco le notizie più importanti.

Il colombiano Juan Cuadrado ha conquistato anche Sarri: adattato anche come laterale nelle ultime gare e sempre positivo, adesso il 31enne colombiano vuole convincere la Juve a rinnovargli il contratto in scadenza a giugno. Sportmediaset evidenzia come l'ex Fiorentina sia diventato rapidamente un insostituibile per il tecnico dopo l'infortunio di Douglas Costa e grazie al gol di Madrid ha anche dimostrato di poter essere un'arma importante per la fase offensiva di Ronaldo e compagni.

Il Manchester United tornerà sul mercato a gennaio, in cerca di un attaccante per rinforzare la rosa. Secondo il Daily Star, sarebbero due gli obiettivi del club inglese: Mario Mandzukic della Juventus e Ousmane Dembélé del Barcellona.

Gonzalo Higuain potrebbe non restare nel mondo del calcio dopo il suo ritiro. Nel corso di una intervista rilasciata a 'Fox Sport Argentina', il centravanti della Juventus ha risposto alla domanda su ciò che farà dopo la fine della sua carriera da calciatore: "Quando lascerò il calcio, potrei sentire il distacco dagli allenamenti quotidiani, dallo stare con gli altri ragazzi, ma ad oggi è una cosa che vedo molto difficile. Ho altri progetti nella mia mente, come aprire una scuola calcio per ragazzi per mostrare loro quello che ho vissuto e cosa ho sofferto per diventare ciò che sono. Al momento è un'idea lontana, ma il mio futuro mi piacerebbe così".

Mentre la squadra si prepara alla sfida al Torino, il capo scouting del Milan, Geoffrey Moncada guarda al mercato dei giovani talenti emergenti. Come riporta l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, l’altro ieri il dirigente era a Netanya (Israele) per visionare da vicino il giovane Eylon Almog, talentuosa punta israeliana classe ‘99 di proprietà del Maccabi Tel Aviv.

CalcioFinanza.it rivela che oggi il Consiglio d’Amministrazione dell’Inter ha discusso oggi la proposta di approvazione del bilancio chiuso lo scorso 30 giugno 2019, che sarà poi sottoposto all’assemblea dei soci prevista per fine ottobre: i numeri sono molto positivi, visto che per la prima volta è stata sfondata quota 400 milioni di euro di ricavi. Per la precisione 415, merito di una crescita del 20% rispetto ai circa 346 dell'esercizio 2017/18, grazie alla spinta della Champions. Il bilancio, si legge, si è chiuso con una perdita in linea con quanto previsto dagli obblighi legati al Fair Play Finanziario. In crescita i ricavi da sponsor, coi contratti provenienti dall'Asia che risultano essere particolarmente rilevanti. Ben 98 milioni arrivano infatti da Suning (maglia d'allenamento e naming rights), FullShare, Lvmama, iMedia e Beijing Yixinshijie e altre società.

Ben tre club italiani sul giovane esterno difensivo del Sassuolo Alessandro Tripaldelli, chiuso in neroverde dalle tante scelte a disposizione di De Zerbi. Secondo quanto raccolto dalla redazione di FirenzeViola.it il direttore sportivo Daniele Pradè avrebbe già chiesto informazioni a Carnevali, intenzionato a fare una operazione a titolo definitivo. C'è tuttavia da battere la concorrenza di Parma e Bologna oltre a quella del Bradford City, pronto a ripresentare un’offerta ufficiale al Sassuolo.

MENEZ TORNA A PARIGI: HA FIRMATO CON IL PARIS FC. NEWCASTLE, L'ATTACCO NON CONVINCE: SI PENSA A POULSEN DEL LIPSIA. PSV, ANCHE L'EVERTON SULLE TRACCE DEL TALENTO MALEN. WENGER SI CANDIDA: "MI PIACEREBBE ALLENARE IL MANCHESTER UNITED"

Il colpo era già nell'aria da qualche ora, adesso però la notizia è diventata ufficiale: Jeremy Menez è ufficialmente un nuovo giocatore del Paris FC, società che milita in seconda serie francese. L'attaccante classe '87, ex Milan, svincolato dopo il termine del suo precedente contratto con i messicani del Club America, torna così nella capitale transalpina dopo i suoi precedenti trascorsi al PSG. Ha firmato un contratto della durata di una stagione con la sua nuova squadra.

Un attaccante nel mirino del Newcastle. L'inizio di stagione balbettante della squadra di Steve Bruce avrebbe convinto la dirigenza a muoversi in anticipo per individuare rinforzi da acquistare nel mercato di gennaio: sul taccuino ci sarebbe Yussuf Poulsen, giocatore in forza al Lipsia. Lo riporta Newcastle Chronicle.

L'ottimo avvio di stagione di Donyell Malen con la maglia del PSV Eindhoven ha catturato l'attenzione di alcuni importanti club di Premier League: secondo The Sun, l'Everton sarebbe seriamente interessato al talento olandese classe 1999.

Arsene Wenger, storico ex allenatore dell'Arsenal adesso senza panchina, ha parlato a BeIn Sports candidandosi, senza mezzi termini, come futuro tecnico del Manchester United: "I Red Devils avrebbero bisogno di almeno 4 giocatori, ma nel complesso penso che sia una squadra già pronta per competere per tutto. Non sono cos ì distanti da questo obiettivo come pensa qualcuno. Il problema è che la squadra non ha un piano di gioco preciso, va allenato e sviluppato. La panchina del Man United sarebbe un sogno per qualsiasi tecnico, almeno per quelli che vivono con coraggio e lavorano con fiducia. Ripeto: allenare all'Old Trafford sarebbe un sogno e io sono una persona con fiducia, coraggio e molte idee".