Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e ufficialità del 27 giugno

Il punto su tutte le news di calciomercato della giornata appena andata agli archivi. Tra indiscrezioni, trattative e retroscena ecco le notizie più importanti.

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

INTER, TORNA ORIALI: SARÀ FIRST TEAM TECHNICAL MANAGER. A VUOTO LA PRIMA OFFERTA PER LUKAKU. PRESSING SU VIDAL, C'È ANCHE IL MILAN. BORJA VALERO IN USCITA, RICHIESTE DALLA SPAGNA. JUVENTUS, ACCORDO DI MASSIMA CON DE LIGT. BUFFON ACCETTA LE CONDIZIONI PER TORNARE IN BIANCONERI. ISCO APRE AI BIANCONERI, MA IL REAL SPARA ALTO. PERIN IN USCITA, PROPOSTO A ROMA E FIORENTINA. ROMA, TROVATO L'ACCORDO CON DIAWARA. COL BETIS SI PARLA ANCHE DI PAU LOPEZ. IL GENOA OFFRE 10 MILIONI PER GERSON. NAPOLI, ALBIOL AI SALUTI: IL VILLARREAL HA PAGATO LA CLAUSOLA. SASSUOLO, SI AVVICINA CAPUTO. HELLAS VERONA, PRESO RRAHMANI: CONTRATTO FINO AL 2023

Attraverso il proprio sito ufficiale, l'Inter ha comunicato il ritorno di Gabriele Oriali come First Team Technical Manager. Di seguito il comunicato del club nerazzurro: "Gabriele Oriali torna all'Inter nel ruolo di First Team Technical Manager, che ricoprirà a partire dal primo luglio 2019. Ventotto anni in nerazzurro, una vita al servizio del Club. La connessione tra Gabriele Oriali e l'Inter è naturale e indissolubile. Un viaggio iniziato nel 1965, quando, 13enne, fece il suo ingresso nel nostro Settore Giovanile. Da lì la scalata, il debutto in prima squadra a 17 anni, due Scudetti, due Coppe Italia, un totale di 392 partite con la nostra maglia e 43 gol. Mediano, ma tuttofare. Indispensabile anche per la Nazionale, con cui diventò Campione del Mondo nel glorioso Mundial dell'82. Sacrifici, rinunce e passione: la ricetta per ottenere risultati, il leitmotiv di Oriali, che Gianni Brera ribattezzò "Piper", vivace come lo champagne. Caratteristiche mai sopite anche dopo il ritiro dal calcio giocato. Oriali, dopo Bologna e Parma, è tornato in nerazzurro nel 1999, nello staff dirigenziale. Mai davvero dietro alla scrivania, perché il richiamo del campo è sempre stato forte, fatale. Operativo, sempre a stretto contatto con la squadra, ha legato la sua figura ai tanti successi nerazzurri: cinque scudetti, una Champions League, tre Coppe Italia, tre Supercoppe Italiane. Ora torna all'Inter, pronto per nuove avventure in nerazzurro. Bentornato, Lele!"

Il Manchester United ha rifiutato la prima offerta dell'Inter per Romelu Lukaku, centravanti in uscita dai Red Devils. La proposta era quella di un prestito biennale per 10 milioni di euro con riscatto fissato a 60. Difficilmente i club inglesi accettano un pagamento del genere, così lo United: la richiesta è di 75 milioni, subito, per lasciare andare via l'attaccante belga. Le parti sono distanti ma ci saranno nuovi contatti entro la fine della settimana.

L'Inter cerca di aumentare il pressing su Arturo Vidal. Il centrocampista cileno del Barcellona piace molto ad Antonio Conte e potrebbe rientrare nello scacchiere del nuovo allenatore nerazzurro. Il nuovo tecnico dell'Inter, che ha già allenato il giocatore sudamericano alla Juventus, vuole assolutamente rinforzare il centrocampo con un elemento di esperienza come il cileno. Sul calciatore anche il Milan, ma la presenza dell'ex ct della nazionale potrebbe convincere Vidal a scegliere i nerazzurri. Secondo quando riportato dal Mundo Deportivo il giocatore non è incedibile e il club blaugrana valuterà eventuali offerte.

Nonostante le parole di ieri del suo agente il futuro di Borja Valero è ancora in bilico. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione l'Inter non è disposta a perdere il giocatore a zero, seppur il suo contratto sia in scadenza nel 2020, e se non arriveranno offerte da 2-3 milioni di euro ne farà una risorsa di regia ed esperienza, tanto care ad Antonio Conte. Lo scenario potrebbe cambiare solo nel caso di offerta giusta, che non farebbe fare minusvalenza alla società e in questo senso sono da registrare gli interessamenti di Getafe, Espanyol e Maiorca che già scorsa estate si erano fatte avanti in maniera importante. La Fiorentina potrebbe riabbracciarlo ma c'è distanza sia con l'Inter che con lo stesso centrocampista. I viola non intendono infatti arrivare ai 3 milioni chiesti dai nerazzurri e per il contratto dello spagnolo sono disposti a mettere sul piatto 1,5 milioni di euro a stagione per i prossimi due anni, con Borja Valero che ne vorrebbe 2 più bonus.

Il momento del grande acquisto della Juventus può arrivare presto. De Ligt - sottolinea La Gazzetta dello Sport - ha un accordo di massima con i bianconeri per il contratto da 12 milioni, bonus compresi, con una base intorno ai 7,5 e magari una clausola. Matthijs ha promesso di decidere dopo le vacanze e, a differenza di quanto sembrava, nelle prossime 24 ore dovrebbe tornare in Europa. La Juve, con ottimismo, aspetta.

Gianluigi Buffon è prossimo al ritorno alla Juventus, con Tuttosport in edicola che scrive delle cifre dell'ingaggio. Il portiere andrà a guadagnare meno rispetto a Parigi: è pronto un contratto da 2,5 milioni di euro netti con premi legati al numero di presenze. Intanto il quotidiano fa sapere che l'estremo difensore ha accettato le condizioni del club per il ritorno a casa: il 41enne sarà la riserva di Wojciech Szczesny, giocherà la Coppa Italia e un paio di partite nel girone di Champions League (dagli ottavi in avanti sarà in campo se il polacco sarà indisponibile). In campionato, invece, punterà al record storico di presenze detenuto a Paolo Maldini: l'ex capitano del Milan ha collezionato 647 partite nel corso della sua carriera, Buffon ne ha sette in meno.

Isco ha dato il via libera alla potenziale trattativa che potrebbe portarlo alla Juve nel corso della prossima estate. Il Real Madrid lo ha inserito tra i giocatori che potrebbero lasciare la capitale spagnola, ma il problema resta la valutazione che le Merengues fanno del suo cartellino. Florentino Perez infatti chiede non meno di 80 milioni di euro. Paratici lascia la porta aperta ma dà la priorità alla chiusura degli affari De Ligt e Rabiot, poi ci sarà tempo per puntare al "Mago" dei Blancos. A riportarlo è Il Corriere di Torino.

Mattia Perin lascerà la Juventus nel corso di questa estate e secondo quanto raccolto dalla redazione di TuttoMercatoWeb.com il portiere è stato offerto sia alla Fiorentina che alla Roma. Se da una parte i giallorossi sono interessati all'estremo difensore, anche perché Olsen non ha certo convinto nella stagione scorsa, per quel che riguarda i viola la trattativa potrebbe essere intavolata ma soltanto dopo la cessione di uno tra Lafont e Dragowski, con il francese che al momento sembra il più vicino alla partenza.

Per Amadou Diawara accordo sulla base di un quinquennale da 1,8 milioni a salire. La valutazione complessiva, stando a quanto da noi raccolto, è dunque di 16 milioni di euro, che consentono anche al Napoli di fare una plusvalenza: accordo totale con la Roma.

La Roma potrebbe non fermarsi a Marc Bartra: stando a quanto raccolto dalla nostra redazione, con il club andaluso si sta ragionando anche del portiere Pau Lopez e del 50% che i giallorossi hanno sull’eventuale cessione futura di Antonio Sanabria. Per lo spagnolo c'è infatti un possibile futuro al Genoa, che lo vorrebbe riscattare dai biancoverdi.

Il Genoa continua a inseguire l'obiettivo Gerson per il centrocampo: stando a quanto da noi raccolto, è stata presentata oggi una nuova offerta alla Roma per il centrocampista, di 10 milioni per il club giallorosso e con proposta di ingaggio vicina al milione e mezzo. Il ragazzo sta valutando l'offerta del Grifone e si è preso un po’ di tempo.

Manca solo l'ufficialità, ma Raul Albiol è un nuovo calciatore del Villarreal. Radio Kiss Kiss Napoli fa sapere che il club spagnolo ha pagato la clausola rescissoria per liberare il difensore dal suo accordo col Napoli. Il calciatore ha raggiunto da qualche giorno l'intesa con il submarino amarillo e nelle prossime ore dovrebbe arrivare il comunicato di una delle due Società coinvolte. Quando arriverà il comunicato - secondo l'emittente ufficiale del club azzurro - l'ex Real Madrid saluterà i tifosi partenopei.

Arrivano conferme sulla trattativa di mercato tra Empoli e Sassuolo per portare alla corte di Roberto De Zerbi l'attaccante Caputo. Il giocatore - dopo il pressing delle ultime ore - è infatti sempre più vicino a vestire la maglia neroverde. Il tecnico del Sassuolo conta di avere a disposizione il classe '87 per l'inizio del ritiro (a Vipiteno dal 14 luglio).

BARCELLONA, NETO NUOVA PORTIERE BLAUGRANA. SIVIGLIA, IDEA DANI ALVES. REAL MADRID, L'AJAX FISSA IL PREZZO DI VAN DE BEEK. LIVERPOOL, PRESO IL GIOVANE VAN DE BERG. CHELSEA, VICINO L'ACCORDO PER LA PERMANENZA DI KOVACIC. PSG, VICINO L'ACCORDO CON HERRERA E SARABIA

Il Barcellona ha ufficializzato l'arrivo di Norberto Neto dal Valencia. L'accordo tra le parti è stato raggiunto su una base di 26 milioni di euro più 9 di bonus. Il portiere brasiliano ha collezionato 80 presenze con la maglia del Valencia. In passato ha giocato anche in Italia con Fiorentina (101 presenze) e Juventus (22 presenze).

Dani Alves potrebbe tornare al Siviglia. Il terzino destro 36enne, svincolatosi dal Paris Saint-Germain, potrebbe tornare in Liga e nella squadra con cui ha esordito in Europa. Secondo quanto riportato da Fox Sport, anche l'esterno verdeoro non scarta l'ipotesi di tornare nel club andaluso.

Il Real Madrid dovrà sborsare tra 50 e i 60 milioni di euro per arrivare a Donny Van de Beek. Nelle scorse ore il centrocampista olandese è diventato uno degli obiettivi dei blancos: secondo quanto riportato dal De Telegraaf il 22enne può arrivare a Madrid con un'offerta congrua da parte del club iberico. L'obiettivo principale rimane comunque Paul Pogba: in caso di esito negativo si punterà tutto sul talento orange.

Sepp van den Berg è un nuovo giocatore del Liverpool. I reds hanno trovato l'accordo con il calciatore 17enne del PEC Zwolle, il primo luglio verrà ufficializzato. Molto probabilmente il calciatore si unirà alla squadra riserve.

Il Chelsea vuole Mateo Kovacic. Il club londinese, secondo quanto riportato da Sky Sports, vuole assolutamente confermare il calciatore ex Inter. Il centrocampista croato è arrivato dal Real Madrid in prestito secco, ma i blancos sono disposti a trattare la cessione. Nei prossimi giorni le due società inizieranno la trattativa per trovare un accordo sul trasferimento. Il giocatore è stato accostato all'Inter nelle scorse settimane, ma molto probabilmente il croato continuerà la sua carriera a Stamford Bridge.

Il Paris Saint-Germain inizia a muoversi in vista della prossima stagione. Secondo quanto riportato da L'Equipe, il club parigino è vicino all'ingaggio di due calciatori, Ander Herrera e Pablo Sarabia. Il centrocampista del Manchester United arriverà a parametro zero mentre il centrocampista offensivo del Siviglia arriva per 18 milioni di euro. Entrambi verranno ufficializzati la prossima settimana.