Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e ufficialità del 28 luglio

Il punto su tutte le news di calciomercato della giornata appena andata agli archivi. Tra indiscrezioni, trattative e retroscena ecco le notizie più importanti.

© foto di Dimitri Conti

INTRIGO LUKAKU: LA JUVE SEMBRA PIÙ AVANTI DELL'INTER. E PUNTA ANCHE ERIKSEN, MA CI SONO TANTE USCITE DA FARE. MILAN, PER UN CUTRONE CHE UN LEAO CHE VIENE. ROMA, SCHICK PER ARRIVARE A PEZZELLA. FIORENTINA: LIROLA AD UN PASSO, VOLONTÀ DI PROPORRE MAXI-RINNOVO A CHIESA.

Tiene banco il maxi-intrigo Romelu Lukaku. Lo United è irremovibile, e vuole 83 milioni per il belga. L'Inter, che non riesce a sfondare questo muro, sembra più defilata. La Juventus, invece, potendo offrire Dybala (ma chiedendo un conguaglio economico come plusvalenza), sembra più avvantaggiata.

Nuova pretendente per Christian Eriksen. La Juventus vuole il centrocampista danese su espressa richiesta di Maurizio Sarri. Lo scrive Marca, svelando quindi una nuova pista di mercato per i bianconeri.

Sami Khedira ormai pare davvero vicino a lasciare la Juventus. Il centrocampista tedesco, avvistato oggi all'Emirates Stadium, potrebbe rescindere con la Juventus ed accasarsi a costo zero all'Arsenal.

Secondo quanto riporta l’edizione odierna di Tuttosport, Milan e Roma sarebbero sulle tracce di Daniele Rugani. Dall'Inghilterra, poi, emerge anche l'Arsenal: i Gunners pensano però ad un prestito.

Proseguono le trattative fra Juventus ed Everton per Moise Kean. Gli inglesi hanno messo sul piatto una cifra di 40 milioni di euro, bonus compresi, ma i bianconeri non sono convinti di perderlo.

In uscita, infine, anche Mario Mandzukic. Tuttosport, l’attaccante della Juventus non è attratto dalla proposta di approdare in Cina mentre sarebbe più plausibile un trasferimento in Bundes, al Borussia Dortmund.

La chiave per risolvere il rebus Lukaku e superare l'Inter, potrebbe essere Paulo Dybala. L'argentino però per dire addio, scrive La Gazzetta dello Sport, ha chiesto 9-10 milioni d'ingaggio.

Il Napoli ha pronto un piano B qualora gli assalti per i top player dovessero fallire. Piacciono due profili dell'Udinese, società amica: Rodrigo de Paul e Kevin Lasagna sul taccuino di Giuntoli.

Inter sempre a caccia della prima punta. Detto di Lukaku, l’indiziato numero uno è sempre Edin Dzeko. Un'alternativa, scrive Tuttosport, potrebbe risiedere nel nome di Edinson Cavani.

Il futuro di Borja Valero può essere di nuovo alla Fiorentina. Secondo quanto riportato da Repubblica infatti, il centrocampista dell'Inter vorrebbe tornare nella sua Firenze per chiudere la carriera. L'affare può andare in porto negli ultimi giorni.

Si va verso la definizione del passaggio dei due giovani del vivaio dell'Inter, Marco Pompetti e Felice D'Amico, alla Sampdoria. Il primo in prestito, il secondo a titolo definitivo.

Rientrato dal ritiro negli USA, presto Patrick Cutrone passerà al Wolverhampton. Al Milan vanno 18 milioni più 4 di bonus, mentre il calciatore andrà a firmare un quadriennale da 2 milioni netti a stagione.

Per un Patrick Cutrone che lascia, c'è un nuovo volto vicino ad arrivare: si tratta di Rafael Leao, attaccante classe '99 del Lille, il cui trasferimento al Milan è ormai ai dettagli.

Può nascere un asse di mercato tra Roma e Fiorentina. I giallorossi vorrebbero regalare German Pezzella a Fonseca per la difesa, e pensano di offrire Patrik Schick. Il Romanista spiega che Daniele Pradè, ds viola, avrebbe aperto.

L’Atalanta è pronta a blindare uno dei suoi gioielli. Secondo quanto riporta l’edizione odierna di Tuttosport, il club nerazzurro sarebbe pronto a prolungare fino al 2023 con Omar Colley.

Prosegue la trattativa tra il Torino e il Cittadella per l'approdo in Piemonte del portiere Alberto Paleari. Da tempo le parti stanno cercando l'intesa, che adesso sembra essere sempre più vicina.

Fatta per Pol Lirola alla Fiorentina. La Gazzetta dello Sport scrive che nelle prossime ore i viola annunceranno il primo acquisto importante e al Sassuolo andranno 13 milioni più bonus. Contratto di tre anni più opzione.

FirenzeViola.it, nel ripercorrere la situazione di Federico Chiesa, spiega che l'idea della Fiorentina è di arrivare ad un nuovo contratto che lo porterebbe a guadagnare 4 milioni di euro l'anno. Più del doppio di quanto riceve attualmente.

Cerca un centrale difensivo, la Fiorentina, che sonda più piste. Oltre a Kevin Bonifazi è anche su Lorenzo Tonelli. I viola hanno offerto 5 milioni al Napoli ma c’è distanza: il club azzurro chiede più di 7.

La Fiorentina è a caccia di profili per rinforzare la propria mediana. Secondo quanto riporta l’eiezione odierna del Corriere dello Sport, i viola avrebbero puntato il mirino su Valentin Rongier del Nantes.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, Omer Toprak è il grande obbiettivo di mercato per la difesa del Sassuolo. Il difensore - si legge sulla rosea - darà una risposta ai neroverdi nei prossimi giorni

Il Cagliari non molla Gregoire Defrel. L'attaccante della Roma è il primo obiettivo per l'attacco e come spiega La Gazzetta dello Sport domani sono attesi nuovi contatti. C'è però anche il Monaco.

Brusca frenata per il trasferimento di Giuseppe Pezzella. Secondo quanto riporta Il Messaggero Veneto, il difensore dell’Udinese verrà valutato dal tecnico Igor Tudor nei prossimi giorni.

Udinese Calcio comunica di aver ceduto a titolo definitivo Darwin Machis al Granada CF.

STOP DEL REAL MADRID A BALE-JIANGSU. LAMPARD METTE ALLA PORTA BAKAYOKO E DRINKWATER. PSG, GUEYE ARRIVATO A PARIGI. ADEBAYOR SOGNA IL RITORNO INGLESE. SCHURRLE VICINO ALLA RUSSIA, DERBY PORTOGHESE PER GUARIN.

Nuovo, incredibile, colpo di scena: il Real Madrid ha bloccato la cessione di Gareth Bale al Jiangsu Suning.negato al gallese il permesso di trasferirsi alla formazione di Nanchino.

Dani Alves è alla ricerca di una squadra dopo che il suo contratto con il PSG è scaduto. Come ha spiegato UOL Esporte il brasiliano aspetterà il Barcellona fino ad agosto perché è la sua priorità.

Frankie Lampard ha messo ben due giocatori sulla porta. Il tecnico del Chelsea, infatti secondo quanto riporta il Daily Express, spera che Danny Drinkwater e Tiemoue Bakayoko trovino delle nuove sistemazioni.

Idrissa Gueye è pronto a diventare un nuovo calciatore del PSG. Come riportato da RMC Sport, il centrocampista senegalese è arrivato a Parigi e domani svolgerà le visite mediche.

l Manchester City ha individuato il sostituto di Sané, per precauzione: è Mikel Oyarzabal, esterno classe '96 della Real Sociedad, per il quale gli inglesi sarebbero disposto a mettere sul piatto circa 75 milioni.

Emmanuel Adebayor vuole tornare in Inghilterra. I tabloid infatti parlano di un possibile ritorno dell'attaccante in Premier League: Sheffield United, Watford e West Ham United i club più interessati.

Nuova possibile avventura per André Schurrle. L'attaccante tedesco, come riporta WAZ, sarebbe infatti molto vicino allo Spartak Mosca.

Derby portoghese per Fredy Guarin. Come riporta El Deportivo, il centrocampista colombiano è conteso infatti da Porto e Sporting CP.

Aleix Vidal sarà un nuovo giocatore dell'Alaves. Ad annunciarlo è lo stesso club basco, che informa che il laterale di proprietà del Siviglia firma un contratto di una stagione.

Il Liverpool ha ufficializzato l'acquisto di Harvey Elliott, giovane 16enne preso dal Fulham.