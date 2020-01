Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e ufficialità del 3 gennaio

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

MILAN, IBRAHIMOVIC SI PRESENTA. NAPOLI-LOBOTKA, CI SIAMO. INTER, SI ALLONTANA VIDAL ED È PRESSING PER ERIKSEN. GENOA, C'È IL TRANSFER DI BEHRAMI

Zlatan Ibrahimovic si ripresenta come nuovo giocatore del Milan: "A 38 anni firmare per il Milan non è successo in molte occasioni. Venire qui, giocare per il Milan... Significa che ho qualcosa da dare, altrimenti non ci credevano. Non vengo come una mascotte, per stare al fianco del Diavolo. È una prova anche per me, capire che funziona e ha un valore. Obiettivi? C'è quello individuale e quello collettivo: il primo è divertirmi in campo, stare bene, aiutare i compagni. Quello collettivo è migliorare la situazione. Ogni secondo che sto in campo voglio sentire l'erba, quando sono stato fuori un anno e qualcosa non è stato facile. Quando senti l'erba, vedi l'atmosfera, 85 mila ti fischiano o ti applaudono... preferisco i fischi, così mi esce adrenalina, ma alla fine possono applaudire".

Stanislav Lobotka e il Napoli. La trattativa entra nel vivo: la distanza è sempre più sottile e le parti inizieranno adesso a cercare di limarla per arrivare alla fumata bianca. L'entourage del regista slovacco del Celta Vigo è arrivato in città, pronto il summit con Giuntoli e Micheli. Balla una distanza tra i 18 complessivi tra fisso e bonus dell'offerta e i 25 della richiesta. C'è fiducia affinché le parti arrivino presto a una chiusura. L'alternativa resta sempre Danilo Pereira del Porto.

Inter in pressing su Christian Eriksen. La proprietà del Tottenham ha fatto pervenire sul tavolo delle pretendenti la richiesta: 30 milioni di euro. Servirà che gli Spurs riducano drasticamente le pretese, i nerazzurri saranno alla finestra fino a fine gennaio e da inizio febbraio proveranno a chiudere per l'estate col danese. Nel frattempo il Tottenham ha aperto anche ad eventuali offerte dalla Premier, anche dal Manchester United. Il danese non ha mai nascosto la sua ambizione di andare al Real Madrid, ma la sensazione è che stia ancora aspettando la proposta giusta, con PSG e Juventus altrettanto spettatrici interessate.

Ernesto Valverde getta acqua sul caso Vidal. Intervenuto in conferenza stampa, l'allenatore del Barcellona ha parlato così della denuncia del centrocampista cileno nei confronti del club e dei rumors di mercato sull'Inter: "Non credo che questa vicenda contrattuale vada a incidere sull'aspetto sportivo. Vidal si sta allenando bene, come sempre, e dovrà risolvere la questione con la società. Sarà trovata una soluzione internamente, non è la prima né l'ultima volta che accade una cosa del genere. Sinceramente non vedo alcun problema. Dopo la cessione di Aleña, non partirà nessun altro", le parole del tecnico blaugrana sul grande obiettivo di Antonio Conte per questa sessione invernale e anche, seppur indirettamente, su Jean-Clair Todibo, giovane difensore nel mirino del Milan.

Stefano Sem, procuratore del neo bianconero Dejan Kulusevski, ha parlato ai microfoni di Radio Sportiva: "La soddisfazione ovviamente è massima perché il ragazzo va a giocare in una delle migliori squadre al mondo. Poi vedremo come si evolverà la situazione nei prossimi anni. Sono tutti contenti: l'Atalanta fa il trasferimento più grande della sua storia, il Parma si tiene il giocatore fino al termine della stagione, il giocatore va alla Juve e la Juventus si porta a casa un obiettivo".

Lunga intervista ad ASRoma.com, Gianluca Petrachi ha parlato anche del mercato di gennaio che si prospetta per i giallorossi. Credo che il mercato di gennaio sia sempre di riparazione e non di rivoluzione. Non è semplice. In questa stagione, in un momento di grande emergenza, ci siamo guardati attorno per cercare qualche svincolato, ma era un momento delicato e ci mancava solo che mi mettessi gli scarpini io a cinquant’anni. È difficile migliorare la nostra rosa in questa fase. Noi crediamo moltissimo nel nostro gruppo. E credo che a gennaio ci saranno pochi movimenti. Poi se qualcuno, poco contento, vuole cercarsi qualche chance per andare a giocare da un’altra parte, lo prenderemo in considerazione. Sento tanto clamore, leggo molti nomi in attacco. Lo dico chiaramente: noi siamo contenti di Kalinic, è un calciatore che si sta ritrovando e lo notiamo giorno dopo giorno in allenamento. Siamo convinti che nel girone di ritorno ci darà tante soddisfazioni. I nomi che si fanno non sono veri perché Nikola, per quanto ci riguarda, non è sul mercato”.

"Chi sarà il nuovo Kulusevski del Parma? Proprio Kulusevski. Mi auguro che nel girone di ritorno possa fare bene proprio come in quello d'andata. È un giocatore molto determinato". A parlare è Daniele Faggiano, direttore sportivo di un Parma che dopo 17 giornate è al settimo posto in classifica. In estate proprio lui ha deciso di puntare sul centrocampista svedese classe 2000, accettando di prenderlo anche in prestito secco dall'Atalanta pur di portarlo in Emilia. Kurtic il primo nome per rinforzare il centrocampo? "Kurtic ci piace, ma non è l'unico. In quel ruolo stiamo valutando tre-quattro nomi".

Dopo l'ufficialità della firma di Valon Behrami col Genoa, resa nota dal sito della Lega, è arrivato negli ultimi minuti anche il comunicato dello stesso club di Preziosi, che annuncia di aver ricevuto il transfert internazionale per il tesseramento del centrocampista svizzero.

REAL, ISCO RESTA. KROOS VIA PER POGBA? CAVANI VUOLE SUBITO L'ATLETICO. MAN CITY, GUARDIOLA VUOLE IL RINNOVO DI FERNANDINHO

Secondo The Sun il Real Madrid starebbe pensando di inserire Toni Kroos nella trattativa con il Manchester United per portare Paul Pogba in Spagna. Il club spagnolo ha infatti individuato nel francese il colpo di mercato da mettere a segno nella prossima estate e sarebbe pronto a sacrificare il tedesco, che lo United ha seguito già in passato, per arrivare al classe ‘93 e strapparlo alla concorrenza della Juventus.

L'allenatore del Real Madrid, Zinedine Zidane, ha parlando del futuro di Isco: "È un calciatore importante e lo sta dimostrando, vuole stare qui e lottare per un posto in squadra. Mi piace molto come giocatore".

Secondo quanto riferito dal Daily Star il Chelsea dovrà attendere l’estate per poter mettere sotto contratto l’attaccante Timo Werner. Il club londinese infatti aveva messo il tedesco nel mirino già per questo gennaio in modo da avere un’alternativa ad Abraham, ma il calciatore è riluttante a lasciare il Lipsia prima dell’Europeo di questa estate temendo di non essere convocato dalla Germania. Solo in estate Werner valuterà se lasciare o meno la Bundesliga con Manchester United e Liverpool che potrebbero entrare in corsa e sfidare il Chelsea per il classe ‘96.

Il centravanti del Paris Saint-Germain Edinson Cavani vuole terminare la sua avventura francese già in questa finestra di mercato e trasferirsi all’Atletico Madrid. L’uruguayano è in scadenza di contratto, è sicuro che il club non gli proporrà un rinnovo, e per questo vorrebbe cambiare aria già adesso per andare alla corte di Diego Pablo Simenone che lo corteggia da tempo e gli avrebbe proposto un triennale da 12 milioni di euro l’anno. L’unico problema è che l’Atletico Madrid al momento non avrebbe soldi da investire nell’acquisto del cartelino del giocatore anche se la cessione di Lemar, corteggiato dalle big inglesi, potrebbe cambiare le sorti della trattativa. Lo riferisce Footmercato.

Dopo aver sostenuto un periodo di prova, senza successo, con Roma e Parma in Italia il centrocampista Jack Rodwell, classe ‘91, ripartirà dall’Inghilterra. Lo Sheffield United infatti ha annunciato di aver trovato l’accordo con il calciatore fino al termine della stagione.

Il tecnico del Manchester City Pep Guardiola non ha intenzione di perdere il centrocampista Fernandinho, classe ‘85, a fine stagione quando scadrà il suo contratto. Per questo, come riferisce The Sun, il catalano avrebbe chiesto alla società di proporre un rinnovo annuale al brasiliano che recentemente è finito nel mirino del Paris Saint-Germain.