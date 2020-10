Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e ufficialità del 30 ottobre

vedi letture

Il punto su tutte le news di calciomercato della giornata appena andata agli archivi. Tra indiscrezioni, trattative e retroscena ecco le notizie più importanti.

JUVENTUS, STALLO NELLA TRATTATIVA PER IL RINNOVO DI DYBALA. INTER, IL CITY PENSA A BASTONI. DE VRIJ LAVORA PER IL RINNOVO. ROMA, SPUNTA JOSE BOTO DELLO SHAKHTAR PER IL RUOLO DI DIRETTORE SPORTIVO

JUVENTUS

Confermate le indiscrezioni di giornata sullo stallo sul rinnovo di Paulo Dybala con la Juventus. Non c'è di fatto stato nessun incontro con l'agente del giocatore, Jorge Antun, arrivato a Torino esattamente un mese e mezzo fa. A limitare il tutto c'è stato anche il fatto che la Juventus è stata a in isolamento a causa delle positività e, tra un impegno Champions e un tour de force senza sosta in campionato, non c'è stato posto in agenda per un appuntamento con Antun. Sarà già stasera, come raccolto da Tuttomercatoweb.com, la partenza da Torino per l'Argentina del procuratore della Joya. Il cui rinnovo resta dunque in stallo e per adesso non in testa alle priorità delle cose da fare per la Juventus. Al prossimo viaggio, al prossimo summit.

INTER

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, l'Inter è pronta a stringere in tempi brevi per il rinnovo di contratto di Alessandro Bastoni. Il difensore attualmente ha un accordo in scadenza nel 2023 e il suo rendimento sta spingendo il club nerazzurro ad accelerare i dialoghi per blindarlo. Nei mesi scorsi sono arrivati i primi sondaggi internazionali, anche quello di lusso del Manchester City. Lui, interista da sempre, ha tutta l'intenzione di trovare presto l'intesa ma è la parte economica che attualmente non mette d'accordo le parti in causa. L'Inter propone poco meno del doppio dei 1,5 milioni che guadagna attualmente, mentre il suo entourage vorrebbe che il doppio venisse superato. Il nodo va sciolto al più presto e infatti, a breve, è previsto un incontro per arrivare alla firma.

Mino Raiola nei prossimi giorni milanesi incontrerà anche l'Inter per parlare del rinnovo di Stefan De Vrij. Il difensore ha il contratto in scadenza nel 2023 ma il suo agente pensa che sia il momento di aumentare l'ingaggio che attualmente è fissato a 4,5 milioni di euro, meno di giocatori dall'importanza relativa per la rosa di Conte come Perisic e alla pari con Nainggolan. Le parti potrebbero venirsi incontro per aumentare l'attuale salario fino a circa 5 milioni a stagione anche perché le parti hanno da sempre manifestato la voglia di andare avanti insieme e non c'è sicuramente aria di rottura. A riportarlo è Tuttosport.

ROMA

Il nome nuovo che irrompe nella corsa alla poltrona dei trasferimenti e dello scouting della Roma è quello di José Boto. Uomo mercato dello Shakhtar Donetsk adesso, è stato per ben otto anni chief scout del Benfica dove ha portato alla corte del club di Lisbona giocatori del calibro di Jan Oblak, Angel Di Maria, Rodrigo, David Luiz, Axel Witsel. Giocatori comprati a poco e venduti a tanto: il portiere è stato preso a 2 e ceduto a 25. David Luiz ha una plusvalenza da sogno: acquistato a 1 milione, è stato ceduto poi a 25. Witsel, preso a 8, venduto a 40, e Di Maria, poi, 7 a 25.

La Roma è pronta a blindare il suo gioiello Riccardo Calafiori, terzino classe 2002. Il club giallorosso ha raggiunto un accordo di massima col giocatore per un nuovo contratto valido fino a giugno 2025, e adesso sta sistemando gli ultimi dettagli. La trattativa è ormai alle battute finali: Calafiori sempre più perno della Roma che verrà.