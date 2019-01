Mercato no stop - Trattative, indiscrezioni e ufficialità del 7 gennaio

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

LA JUVE PROVA AD ANTICIPARE L'ARRIVO DI RAMSEY E LAVORA AL RINNOVO DI ALLEGRI, L'INTER A QUELLI DI ICARDI E SKRINIAR. KOUAME VICINISSIMO AL NAPOLI, IL MILAN SOGNA PIATEK. BIRSA AL CAGLIARI, UFFICIALE VIVIANO ALLA SPAL

Tanti e diversi i nomi accostati alla Juventus nella giornata di oggi. Anche se la notizia più importante è probabilmente quella legata al prossimo incontro in programma fra la dirigenza ed il tecnico Max Allegri per il rinnovo. Per quanto riguarda i nomi dei giocatori, quelli più vicini sembrano essere Romero del Genoa e Trincao del Braga, anche se su entrambi non molla la presa l'Inter. Per il primo pronta una proposta da 20 milioni di euro col possibile inserimento del cartellino di Sturaro. Per il secondo serviranno non meno di 15 milioni di euro. Oggi incontro con gli agenti di Malcom, idea possibile in caso di addio di Douglas Costa, e con l'entourage di Pjaca per valutare il suo futuro alla Fiorentina. Capitolo Ramsey: l'accordo per giugno c'è già, ma la Juve vorrebbe portarlo a Torino già a gennaio.

Il Napoli ha praticamente chiuso per Kouame col Genoa, anche se l'ex Cittadella resterà in prestito al Grifone fino a giugno. Difficile arrivare ora a Barella e Lozano, nomi comunque buoni per giugno, anche se molto dipenderà dal pressing del PSG su Allan. Per questa sessione attenzione ai nomi di Kiyine del Chievo, Lobotka del Celta Vigo e Almendra del Boca Juniors. In caso di addio di Hysaj, non da escludere, occhi su Pavard, Hateboer e Bereszynski. A centrocampo possibile addio per Rog, nel mirino di Fiorentina e Eintracht, in entrata piace Traore dell'Empoli.

In casa Inter tengono banco le questioni rinnovi di Icardi e Skriniar, oltre alle cessioni. Gabigol è vicino al Flamengo nonostante il pressing del West Ham. Candreva è nel mirino del Fenerbahce, mentre se Miranda dovesse dire addio Ausilio e Marotta punterebbero su uno fra Mangala e Benatia.

Il Milan, sistemata la questione Paquetà, pensa a Piatek. Contatto fra Leonardo e Preziosi, ma il grifone valuta il polacco non meno di 60 milioni. A centrocampo Montolivo potrebbe restare, piace Tielemans del Monaco (che intanto sta chiudendo per Fabregas) oltre a Sensi. Chiusura con Carrasco, il preferito per rinforzare l'attacco. Ma la richiesta d'ingaggio del belga al momento frena l'operazione.

La Roma ha un disperato bisogno di un centrocampista: Bennacer è il preferito di Di Francesco, ma occhio anche a De Roon e Meité, altri profili seguiti. In uscita, frenata nella trattativa col Feyenoord per Karsdorp, su Marcano oltre al Siviglia c'è anche il Galatasaray. Manolas, per l'estate, continua ad essere nel mirino dello United.

Dall'altra parte della Capitale la Lazio continua a lavorare per l'esterno destro: Zappacosta è il primo nome, se non dovesse arrivare l'accordo col Chelsea occhio a Castagne dell'Atalanta e Sala della Sampdoria. In uscita Caceres che continua a piacere al Parma.

La Fiorentina continua ad essere molto attiva: a centrocampo piacciono Rog e Andrea Pereira dello United, mentre per la porta Occhi su Marchetti se dovesse partire Dragowski. Eysseric è sempre più vicino al Nizza, Pjaca potrebbe tornare anzitempo alla Juve così come Gerson alla Roma. Il Torino aspetta Pereyra dal Watford, la trattativa si può chiudere col passaggio di Parigini all'Udinese. In uscita Edera, che piace a Parma e Frosinone. La Samp si è inserita nella corsa al portiere Lucas Perri del San Paolo e prova a riportare in Liguria Manolo Gabbiadini, il Genoa è vicino a Sturaro e tratta con l'Empoli per Krunic. Oggi test medici per Jandrei.

L'Atalanta saluta Valzania che va al Frosinone e Rigoni che torna allo Zenit, il Parma deve registrare la frenata nell'operazione col Trabzonspor per Kucka e continua a cercare un vice Inglese.

Attivissima la SPAL che ha ufficializzato l'arrivo di Emiliano Viviano dallo Sporting e la cessione di Everton Luiz al Real Salt Lake. Per la difesa piace Andreolli, per la fascia Schelotto ma molto dipenderà dalla partenza, piuttosto improbabile, di Manuel Lazzari che piace al Napoli. Il Cagliari lancia la volata per Nahitan Nandez del Boca Juniors e ha chiuso per Birsa col Chievo che ora cerca un attaccante fra Bergessio, Thereau, Kownacki e Kean. Il Bologna cerca acquirenti per Destro e Falcinelli e rinforzi per le corsie laterali: i nomi sono quelli di Antonelli, Rispoli, Peluso e Basta. Il Sassuolo tratta Pisacane col Cagliari e valuta Piazon, l'Udinese cede Pezzella al Genoa. L'Empoli prova a trattenere Krunic, Traore e Bennacer mentre in entrata segue Bani del Chievo e Murgia della Lazio, il Frosinone accoglie Valzania e cede Daniel Ciofani alla Cremonese.

MONACO VICINISSIMO A FABREGAS, IL BARCELLONA CHIUDE PER TODIBO. IBORRA TORNA IN SPAGNA, E' FATTA COL VILLARREAL

A livello europeo molto attivo il mercato inglese. L'Arsenal prepara 70 milioni per l'estate da investire su James Rodriguez che difficilmente resterà al Bayern. Per gennaio piace Denis Suarez, ma il Barcellona per ora fa muro. Il Chelsea è attento alle cessioni: Fabregas si è incontrato col Monaco ed è vicinissimo al trasferimento nel Principato, mentre l'agente di Morata ieri era a Siviglia per incontrare il club, col Valencia che osserva interessato. L'Everton valuta Bruno Fernandes dello Sporting, valutato 40 milioni, il Tottenham pensa alla cessione di Moussa Dembele al Beijing Guoan. Lo United, in vista dell'estate, ha contattato il Barcellona per sondare la pista Coutinho.

In Spagna il Real Madrid ha presentato Brahim Diaz, mentre il Barcellona ha praticamente chiuso per Todibo del Tolosa. Il Villarreal ha ufficializzato Iborra dal Leicester, l'Elche ha accolto in prova Florentin Pogba per una settimana.

In Francia il PSG ha ceduto Timothy Weah al Celtic, il Monaco oltre a Fabregas è concentrato sulla cessione di Stevan Jovetic allo Schalke.

In Germania il Bayern punta su Hudson-Odoi del Chelsea, ma Sarri vorrebbe trattenere la giovane promessa.

Il Benfica sogna José Mourinho per l'estate, l'Anderlecht ha annunciato Fred Rutten come nuovo allenatore. Il Besiktas ha chiuso per Isimat-Mirin del PSV Eindhoven.