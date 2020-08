Migliori e peggiori: Genoa, Pandev old but gold. Fiasco Zapata

Finisce la Serie A ed è tempo di bilanci. Analizziamo, squadra per squadra, il rendimento dei singoli nel corso del campionato 2019-20 attraverso i voti dei giornalisti di Tuttomercatoweb

Salvezza arrivata all'ultima giornata, anche quest'anno. Il Genoa soffre, nonostante la rosa allestita a inizio stagione sembrava lasciasse pensare a qualcosa di meglio. Sono stati necessari alcuni interventi a gennaio, come il ritorno di Mattia Perin che si è mantenuto su livelli molto alti. Meglio di lui Goran Pandev, nonostante le 37 primavere. I due sono gli unici ad essere riusciti a strappare una sufficienza piena. Anche Lasse Schone, nonostante sia finito nella Top 5 della squadra, è stato deludente. Mai quanto Cristian Zapata, che dopo setta anni di Milan si è rimesso in gioco in rossoblù, trovando enormi difficoltà. Da novembre in poi, causa infortunio e scelta tecnica, ha trovato poco il campo. Le prestazioni deludenti coinvolgono quasi tutti. Non compare in classifica Mattia Destro, arrivato a gennaio e titolare solo in un'occasione.

I MIGLIORI

6,10 PANDEV

6,04 PERIN

5,98 SANABRIA

5,97 STURARO

5,90 SCHONE

I PEGGIORI

5,68 MASIELLO

5,66 BARRECA

5,61 LERAGER

5,58 CASSATA

5,53 ZAPATA