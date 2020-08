Migliori e peggiori: Juventus, Dybala vero gioiello. Bernardeschi, non ci siamo

Finisce la Serie A ed è tempo di bilanci. Analizziamo, squadra per squadra, il rendimento dei singoli nel corso del campionato 2019-20 attraverso i voti dei giornalisti di Tuttomercatoweb

Della Juventus campione d'Italia di Maurizio Sarri spicca l'escalation di Paulo Dybala. L'argentino, con l'arrivo di Cristiano Ronaldo, sembrava essersi incartato, almeno sotto la gestione Allegri. Tanto che in estate era stato messo sul mercato. Sarri ha avuto il merito di farlo tornare una vera e propria Joya, tanto che la sua media voto è persino superiore a quella di Cristiano Ronaldo, nonostante i 31 gol di quest'ultimo. Poco impiegato proprio per lasciar spazio al 4-3-1-2, Douglas Costa si è rivelato prezioso come subentrato, sfruttando la sua velocità. Capitolo flop: molto male Bernardeschi, peggiore fra i giocatori che hanno giocato almeno 16 partite. Altrimenti la palma sarebbe finita all'impresentabile Rugani. Danilo si era presentato con un super gol contro il Napoli, poi è finito nelle retrovie. Passo indietro per Alex Sandro, Rabiot riesce a metterci una pezza nel finale di stagione. Il francese merita di essere rivisto il prossimo campionato.

I MIGLIORI

6,64 DYBALA

6,55 CRISTIANO RONALDO

6,29 DOUGLAS COSTA

6,23 BONUCCI

6,16 SZCZESNY

I PEGGIORI

5,98 RABIOT

5,91 MATUIDI

5,84 ALEX SANDRO

5,70 DANILO

5,62 BERNARDESCHI