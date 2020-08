Migliori e peggiori: Roma, Dzeko si conferma imprescindibile. Cristante non decolla

vedi letture

Finisce la Serie A ed è tempo di bilanci. Analizziamo, squadra per squadra, il rendimento dei singoli nel corso del campionato 2019-20 attraverso i voti dei giornalisti di Tuttomercatoweb

Obiettivo Champions fallito, almeno attraverso il campionato. C'è ancora una Europa League da giocare per la Roma, che potrebbe cambiare il volto della stagione. Edin Dzeko, che sembrava destinato all'Inter, non solo è rimasto ma si è anche confermato come miglior giocatore della squadra. Il bosniaco è elemento imprescindibile e se non segna lui la squadra va in difficoltà. Zaniolo è stato frenato da un brutto infortunio ma nella prima metà di campionato ha fatto vedere buone cose. In ripresa Mkhitaryan, fra i protagonisti alla ripresa del campionato. Apprezzato Spinazzola per la sua duttilità, così come è stato buono l'impatto di Smalling. Non ci sono insufficienze gravi, anche se ci si aspettava di più da Cristante.

I MIGLIORI

6,43 DZEKO

6,27 ZANIOLO

6,20 SPINAZZOLA

6,17 SMALLING

6,16 MKHITARYAN

I PEGGIORI

6,03 KLUIVERT

6,02 DIAWARA

5,96 PEROTTI

5,92 MANCINI

5,80 CRISTANTE