Migliori e peggiori: Torino, Sirigu salva il salvabile. Verdi è il volto del flop

vedi letture

Stagione no per il Torino, che doveva confermarsi squadra da Europa League e si è invece ritrovato a lottare per evitare la retrocessione. E fortuna che tra i pali Salvatore Sirigu ha vissuto una ottima stagione. Il portiere è stato di gran lunga il migliore dei granata per rendimento. Solo altri due promossi, Ansaldi che si è confermato giocatore di alto livello e capitan Belotti, trascinatore per gran parte della stagione dei granata. Buone impressioni lasciate da Singo, ma merita un impiego maggiore per essere valutato. Molte le note negative, da Djidji a Meité, da Ola Aina a De Silvestri. Non rientra tra i peggiori 5 ma è stato protagonista di una stagione no Simone Verdi: 22 milioni di euro: l'acquisto più costoso della storia del Torino quasi mai ha offerto prestazoni all'altezza. A fine anno la sua media è un desolante 5,68.

I MIGLIORI

6,47 SIRIGU

6,30 ANSALDI

6,10 BELOTTI

5,92 RINCON

5,90 ZAZA

I PEGGIORI

5,63 LYANCO

5,62 DE SILVESTRI

5,60 LUKIC

5,56 AINA

5,55 MEITE