Secondo quanto riportato da Milano Finanza, l’imprenditore statunitense Daniel Friedkin, ormai prossimo a rilevare la Roma, avrebbe tentato in extremis un blitz per acquistare il Milan. Stando all’indiscrezione riferita dal settimanale finanziario, Friedkin avrebbe trattato direttamente con la famiglia Singer mettendo sul piatto 1 miliardo di euro per l’acquisizione del club rossonero. I vertici di Elliott, però, avrebbero dato risposta negativa.