Mundo Deportivo conferma: Arthur ha comunicato di non volere andare alla Juventus

Il centrocampista del Barcellona, Arthur Melo, non ha intenzione di andare alla Juventus. A confermarlo dopo le notizie rilanciate ieri dal nostro sito è stato il Mundo Deportivo, quotidiano molto vicino alle cose di casa Barça. La ricostruzione data in domenica la telefonata a Fabio Paratici, direttore sportivo della Juve, nella quale Arthur ha ringraziato per l'interessamento ma bocciato il trasferimento in bianconero. Lunedì, invece, quella al francese Abidal, con la stessa comunicazione: rimanere al Barça.