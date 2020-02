© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Venti reti in 29 partite. Sedici gol in 22 gare di Serie A, di cui 11 realizzati in trasferta. Alla sua prima stagione in Serie A, Romelu Lukaku si sta subito imponendo come fattore determinante di questo campionato. L'approdo nell'Inter di Conte gli sta permettendo, a 27 anni, di vivere una delle migliori stagioni della sua carriera: ha già eguagliato le reti realizzate due anni fa in Premier League, ha già 4 gol in più rispetto allo scorso campionato, l'ultimo in Inghilterra.

Ad oggi, la miglior stagione di Lukaku è la prima al Manchester United, chiusa con 27 reti complessive. Record non troppo distante per quello che, al momento, è il vero trascinatore dell'Inter di Conte nella corsa Scudetto.

I numeri di Romelu Lukaku in questa stagione

Serie A 22 partite,16 gol.

Champions League 5 partite, 2 gol.

Coppa Italia 2 partite, 2 gol.

