© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Ventotto gol in 28 partite. Venticinque reti in 21 giornate di campionato. Non ancora il suo record (nel 2017/18, chiuse la Serie A con 29 reti), ma fino a questo momento senza dubbio la sua miglior stagione. Se la Lazio è lì, a giocarsi lo Scudetto con Juventus e Inter, buona parte del merito è di Ciro Immobile. Primo nella classifica cannonieri, primo nella classifica della Scarpa d'Oro dinanzi a Robert Lewandowski e Timo Werner.

Numeri normali nelle coppe, numeri da alieno in Serie A: dopo 21 partite ha già dieci gol in più rispetto alla passata stagione, quando chiuse il campionato con 15 reti. Immobile quest'anno ha il chiaro obiettivo di migliorare il record di gol di due anni fa quando, contando tutte le competizioni, realizzò 41 reti in 47 partite.

I numeri di Ciro Immobile in questa stagione

Serie A - 21 partite, 25 gol.

Europa League - 4 partite, 2 gol.

Coppa Italia - 2 partite, 1 gol.

Supercoppa Italiana - 1 partite, 0 gol.

Clicca qui per i numeri di Cristiano Ronaldo in questa stagione

I numeri di Romelu Lukaku in questa stagione