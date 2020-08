I numeri di Sarri alla Juve: 52 gare e 9 sconfitte. Un solo ko in Champions ma fatale

52 partite totali sulla panchina della Juventus per un totale di 34 vittorie, il 65,38%, 9 pareggi e altrettante sconfitte. Questi i numeri di Maurizio Sarri in quella che resterà la sua unica stagione in bianconero. Scudetto vinto, grazie ai 26 successi, i 5 pari e le 7 sconfitte, ma falliti tre appuntamenti: il primo in Supercoppa Italiana, con la Lazio che ha battuto i bianconeri Ryad per 3-1, il secondo in Coppa Italia, con il Napoli campione ai rigori nella finale di Roma e il terzo ieri sera contro il Lione in Champions League. "L'allenatore non si giudica da una sola partita", è stato detto a più riprese nelle ultime ore, ma tre indizi fanno una prova, e tre sconfitte fanno un esonero. E pensare che la Champions League è stata fatale: dove Sarri in otto partite ha raccolto sei successi, un pari e un solo ko.