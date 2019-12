I numeri inchiodano Ancelotti. Solo il Napoli neopromosso fece peggio

© foto di Insidefoto/Image Sport

Dal 2007 il Napoli di Aurelio De Laurentiis è in Serie A. E solamente nel 2007 i partenopei hanno fatto peggio di questa stagione. Con la differenza che quella squadra aveva l'attenuante non da poco di essere una neopromossa, che due anni prima era in Serie C e che molti elementi di quella rosa erano protagonisti di quel doppio salto. Questo Napoli è un gruppo che è consolidato in Champions League, che da anni è la seconda miglior squadra del campionato e che in estate ha battuto il proprio record di spesa. Una situazione che non depone in favore di Carlo Ancelotti, una situazione che fa riflettere vedendo il -12 rispetto a un anno fa con lo stesso tecnico. Per non parlare del picco massimo del 2017 quando i punti furono 38. Ciò che sorprende è che anche nella stagione 2009-10 i punti furono 20 come quest'anno. Allora fu necessario ricorrere a un cambio di panchina, con Walter Mazzarri che avrebbe posto le basi per alzare di livello il Napoli. Meglio anche nel 2008-09, il peggiore in assoluto per come si è concluso (11° posto). Anche Benitez ha tenuto gli azzurri sempre ben sopra lo scenario attuale. I numeri sono freddi, ma fotografano sempre molto bene la situazione. Questo è il quadro del Napoli alla 14esima giornata di tutte le stagioni in Serie A dell'era De Laurentiis.

2007-08 - 18 (Edy Reja, 9°)

2008-09 - 24 (Edy Reja, 4°)

2009-10 - 20 (Roberto Donadoni, poi Walter Mazzarri, 11°)

2010-11 - 24 (Walter Mazzarri, 4°)

2011-12 - 23 (Walter Mazzarri, 5°)

2012-13 - 30 (Rafa Benitez, 2°)

2013-14 - 31 (Rafa Benitez, 3°)

2014-15 - 24 (Rafa Benitez, 5°)

2015-16 - 31 (Maurizio Sarri, 1°)

2016-17 - 25 (Maurizio Sarri, 7°)

2017-18 - 38 (Maurizio Sarri, 1°)

2018-19 - 32 (Carlo Ancelotti, 2°)

2019-20 - 20 (Carlo Ancelotti, 7°)